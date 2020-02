Comment le film a vu ça – / Film

Si vous avez fait attention aux nouvelles, vous avez peut-être entendu parler de l’épidémie d’un nouveau coronavirus qui se propage depuis Wuhan, en Chine, depuis décembre de l’année dernière. Jeudi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement déclaré le virus «une urgence de santé publique de portée internationale». Il a fait les gros titres sur la page d’accueil de CNN au cours de la dernière semaine en tant que villes chinoises avec une population totale de près de 60 millions d’habitants. sont entrés dans le verrouillage. L’épidémie a malheureusement coïncidé avec le Nouvel An chinois, une saison de voyages chargée où beaucoup de gens venaient et venaient normalement de Chine pour célébrer les vacances et passer du temps avec leurs familles.

Même si vous vivez dans un vide cinématographique aux États-Unis, vous avez peut-être remarqué Contagion de Steven Soderbergh a mystérieusement commencé à faire ses preuves sur la boutique de films iTunes avec de nouvelles sorties de saison de récompenses comme Parasite et Once Upon a Time à Hollywood. Comme nous l’avons signalé mercredi, le film de Soderbergh s’est classé parmi les dix premiers du tableau des loyers, bien qu’il s’agisse d’une ancienne version publiée il y a près d’une décennie. Ce n’est pas seulement un coup de chance. Il existe plusieurs parallèles étranges entre l’intrigue de Contagion et l’histoire du monde réel qui se déroule actuellement dans les actualités. Voici comment le film s’est inspiré des épidémies virales passées et a auguré la crise actuelle du «nouveau coronavirus» de 2019 et 2020, officiellement connu sous le nom de 2019-nCoV.

Spoilers pour Contagion suivre.

1. Un virus d’origine chauve-souris en Chine avec un hôte intermédiaire

Les premiers cas humains identifiés de printemps 2019-nCoV proviennent d’un marché de fruits de mer et de bétail à Wuhan. Pas plus tard que la semaine dernière, des informations ont révélé que le virus provenait peut-être de serpents, mais les dernières nouvelles indiquent que les chauves-souris en sont la source, les serpents ou un «animal sauvage inconnu» pouvant être un hôte intermédiaire. 2019-nCoV a établi de fréquentes comparaisons avec le tristement célèbre SRAS, un autre virus de la chauve-souris du 21e siècle transmis aux humains. L’idée des chauves-souris en tant que vecteurs de virus ne vient pas seulement du cinéma des vampires. Le SRAS est originaire de chauves-souris troglodytes de la province chinoise du Yunnan. Il a traversé un autre animal – la civette, un mammifère ressemblant à un chat trouvé en Asie – avant d’infecter les humains.

Les scientifiques ont étudié ces virus de chauve-souris dans des grottes en Chine et ailleurs dans le monde et ont sonné l’alarme à leur sujet avant même que Contagion n’entre en production. Ce n’est pas comme si ce film prédit comme par magie ce qui se passerait dans le monde réel. Le scénariste Scott Z. Burns a consulté des auteurs, des épidémiologistes et des représentants de l’OMS pour rendre la représentation de Contagion d’une pandémie aussi précise que possible. Ce faisant, il a aidé à concevoir une scène qui se graverait dans la mémoire des gens juste avant le générique.

Contagion utilise le mystère du virus fictif MEV-1 pour conduire son intrigue. Ce n’est qu’à la fin de la scène que nous verrons enfin l’origine exacte du virus, qui montre les porcs comme hôtes intermédiaires au lieu des serpents. À partir du résumé de l’intrigue de Wikipedia:

«Dans un flashback, la source du virus est révélée: un bulldozer AIMM nettoie une jungle et dérange une chauve-souris, qui prend la nourriture d’un bananier. La chauve-souris survole un porcherie, laissant tomber un morceau de banane, qui est ensuite mangé par un porcelet. Un chef du casino de Macao achète le porcelet. Comme il manipule la carcasse dans la cuisine, il ne se lave pas les mains lorsqu’il est appelé pour rencontrer un client – Beth Emhoff [Gwyneth Paltrow]. Le chef serre la main de Beth, lui donnant le mélange de virus de chauve-souris et de porc, rendant son patient nul. »

2. Stuffing Up Trouble in Jungles: The Human Element at Play

L’avant-dernière scène de Contagion termine la partie dramatique de son intrigue sur une note déchirante mais pas entièrement désespérée. À l’étage dans sa maison, le personnage de Matt Damon est assis dans le placard en pleurant, en faisant défiler des photos sur l’appareil photo numérique de sa femme qui la montrent, ainsi que ses collègues, en train de manger des côtes levées et de serrer la main du chef dont les mains non désinfectées l’infecteraient finalement avec le virus qui a réclamé sa vie. Les larmes aux yeux, il descend les escaliers pour rencontrer sa fille et son petit ami, qui profitent d’une soirée de bal privée dans un salon décoré de lumières de Noël dorées. Alors qu’ils dansent sur “Tout ce que je veux, c’est” de U2, c’est un moment profondément humain qui traverse toute la folie.

Vient ensuite le bulldozer. Lors de la première japonaise de son film Logan Lucky en 2017, Soderbergh a utilisé une citation de l’auteur Donald Richie pour parler de la façon dont il s’est efforcé d’atteindre une sensibilité Est-rencontre-Ouest avec son travail: mélanger «flux séquentiel, connexion et association» avec « occurrence, causalité et responsabilité.

La scène finale de Contagion propose une masterclass de 75 secondes. Cette image de la jungle de nettoyage du bulldozer, qui démarre le montage sans dialogue qui conclut le film, nous plonge dans une séquence de narration visuelle pure. Le spectateur est laissé à déduire la causalité et la responsabilité du flux séquentiel et de la connexion.

Ce n’est pas tant jouer le jeu du blâme que poser une dernière question, demandant au spectateur de considérer le rôle de la race humaine dans l’épidémie du virus de la chauve-souris. C’est quelque chose qui mérite d’être examiné. Le New York Times a récemment publié un article intéressant sur les facteurs humains qui contribuent à la propagation de virus comme 2019-nCoV. Cet extrait, en particulier, rappelle la scène finale de Contagion:

«Nous envahissons les forêts tropicales et autres paysages sauvages, qui abritent tant d’espèces animales et végétales – et au sein de ces créatures, tant de virus inconnus. Nous avons coupé les arbres; nous tuons les animaux ou les mettons en cage et les envoyons sur les marchés. Nous perturbons les écosystèmes et nous débarrassons les virus de leurs hôtes naturels. Lorsque cela se produit, ils ont besoin d’un nouvel hôte. Souvent, nous le sommes. “

3. Le patient index: l’opportunisme médiatique à l’ère en ligne

Cela peut sembler étrange, mais nous vivons à une époque où les informations elles-mêmes deviennent «virales», se propageant comme une maladie, mutant, des idées mémorisées et prenant une vie difficile à vivre. Au cœur de tout cela se trouvent les médias en ligne, y compris les médias sociaux, qui sont souvent la source d’information la plus rapide. Si les nouvelles voyagent vite, la peur voyage plus vite. Le slogan des affiches de films de Contagion martèle même cette maison: “Rien ne se propage comme la peur.”

Dans ce contexte alarmiste, le film de Soderbergh propose la sous-intrigue d’Alan Krumwiede, le théoricien du complot de vlogging joué par Jude Law. Krumwiede distribue des dépliants et des rails alarmistes contre le manque de transparence d’organisations gouvernementales comme le CDC (Center for Disease Control). D’une part, il n’est pas complètement hors de la base, car il existe un précédent réel avec le SRAS pour un gouvernement qui retient des informations cruciales au public mondial. D’un autre côté, ses propres motivations sont très discutables, car il a révélé qu’il était dans la poche des investisseurs qui veulent capitaliser sur la crise avec le forsythia, un remède à base de plantes qu’ils vendent.

Dans ses vidéos, Krumwiede prétend (faussement) être infecté et vante l’efficacité de ce remède, obligeant ses téléspectateurs à faire une course à la pharmacie. Dans une section intitulée «L’épidémie de peur», les notes de production de Contagion caractérisent Krumwiede comme «un journaliste indépendant confrontateur» qui «poursuit son propre programme». Burns l’a exprimé ainsi: «Tout comme un virus commence avec une seule personne et se propage, Krumwiede devient le «patient index» de ce qui devient une épidémie parallèle de peur et de panique. »

Depuis que je vis en Asie de l’Est, juste à la lisière de la métropole la plus peuplée du monde, il y a un peu plus de peur et de panique dans la rue ici qu’il n’y en a actuellement en Occident. C’est le genre de chose où vous entendez des banlieues parler d’éviter la ville et les aéroports ou tout endroit bondé. Les restaurants de la gare normalement occupés semblent être beaucoup moins bondés pendant la course du déjeuner, tandis que même les membres du personnel des parcs à thème adaptés aux familles ont commencé à porter des masques chirurgicaux blancs en raison de leur contact constant avec les touristes nationaux et étrangers.

Des films comme Contagion et Outbreak et une couverture médiatique constante peuvent sans aucun doute contribuer à alimenter la panique lors d’une véritable épidémie. L’inverse est que les films ont le pouvoir de laisser une image durable dans l’esprit des gens, une image qui transcende les limites de l’information sur le bruit blanc et sensibilise à travers la narration audiovisuelle.

C’est une chose de voir le cuir chevelu de Gwyneth Paltrow abaissé sur ses yeux dans une horrible autopsie, mais Contagion arrache une horreur plus subtile à un œil de caméra qui s’attarde sur des objets banals et des surfaces avec lesquelles les gens entrent en contact dans les espaces publics. Alors qu’il suit la propagation de son virus, la vue d’une porte que quelqu’un a touchée devient soudainement une image du cauchemar planétaire tentaculaire d’un germaphobe. Si vous n’utilisiez pas de désinfectant pour les mains ou ne pensiez pas à votre consommation de viande avant ce film, il y a de fortes chances que vous en sortiez en voulant en faire plus.

Contagion est l’un des films les plus vivants et les plus réalistes de mémoire récente pour puiser dans la peur unique et moderne d’une pandémie. Ce n’est pas seulement la crainte d’un pathogène mondial mortel, qui a attisé la mondialisation, la facilité des voyages en avion. C’est aussi la peur de la façon dont la société gère l’épidémie, alors que les malades sont stigmatisés et des opportunistes cyniques comme les Krumwiedes du monde tentent de saisir l’hystérie de masse. De toute évidence, cette épidémie de coronavirus est quelque chose qui a un impact sur de vraies personnes et elle ne doit pas être exploitée ou traitée à la légère – sur un site de cinéma ou ailleurs. Pourtant, Contagion, ce thriller de 9 ans avec une distribution d’ensemble composée de stars, semble désormais de plus en plus prémonitoire et pertinent pour ce qui se passe sur Terre.

