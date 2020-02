Comment le format original a été réinventé au cours de ces 20 ans

«Survivor» se réunit 20 ans d’émission ininterrompue aux États-Unis. Le format de survie, qui propose deux éditions annuelles, est l’un des piliers les plus solides de la chaîne CBS et compte une légion d’adeptes qui ne cessent de fasciner ce jeu qui combine aventures, relations personnelles, stratégies et expériences sociales. Le concours présenté par Jeff Probst atteint sa 40e édition en 2020 et le célèbre avec style en ramenant certains de ses gagnants historiques dans «Winners at War».

En fait, c’est un format sorti en Suède en 1997, mais la télévision américaine a réussi à le faire évoluer et à introduire des changements qui ajoutent plus d’émotion aux bases du jeu sans trahir l’essence du programme. Pour célébrer l’anniversaire de «Survivor», dans FormulaTV, nous récapitulons ces rebondissements qui, même si elles ne semblaient peut-être pas pertinentes au premier abord, ont fini par transformer et enrichir l’émission de téléréalité pour l’aider à ce jour.

1 Idoles d’immunité cachée

Jeff Probst avec une idole d’immunité cachée

C’est la torsion par excellence, celui qui a réussi à révolutionner le jeu sans égal. La 11e édition, «Survivor: Guatemala», a introduit une nouveauté importante: l’immunité n’était plus seulement l’affaire de l’équipe ou de la personne qui avait remporté les tests. À partir de ce moment, toute personne naufragée pourrait la saisir si elle trouvait les idoles d’immunité cachées, une idole cachée quelque part dans le camp, les zones d’essai ou l’île d’exil. La technique de recherche s’est améliorée au fil des ans et les survivants, de plus en plus d’experts, les trouvent déjà sans même obtenir d’indices préalables.

Le débat sur la façon dont cet élément a modifié les stratégies est très large et il n’y a pas peu de fans qui pensent que lorsque trop d’idoles cachées sont introduites, le jeu est excessivement perverti. Cependant, il est indéniable qu’ils ont changé à jamais la façon dont ils ont voté au Conseil tribal, que les candidats doivent toujours envisager un plan B et partager leurs votes et qu’ils nous ont donné de grands moments, puisque la création de fausses idoles qui laissent un fou qui les utilise pour “lancer des idoles” dans la dernière seconde pour sauver les alliances des sous-estimés.

2 L’île de l’exil

L’île en exil de «Survivor: Panama»

Bien qu’il soit apparu dans «Survivor: Palau», ce n’est que deux éditions plus tard que l’île de l’Exil a été implantée régulièrement. Choisi par différentes méthodes, Un naufragé doit être exilé dans une enclave et survivre seul pendant plusieurs jours avec des ressources rares. La plupart du temps, c’est aussi l’endroit où l’on trouve des idoles cachées. Cette nouveauté est la expression maximale du survivant unique, l’occasion idéale de montrer que vous êtes vraiment capable de survivre à l’environnement, au jeu et, surtout, à vous-même. Avec le temps, bien sûr, cela a donné lieu à de nouveaux rebondissements comme Islands of Exile avec du luxe ou en couple.

3 La tribu change

La tribu change, les moments les plus redoutés par certains naufragés

“Tout le monde laisse tomber vos buffs”, les quatre mots de Jeff Probst qui font trembler qui est dans l’alliance majoritaire et sauter de joie à ceux qui ne le font pas. Avec cette phrase, les tribus se dissolvent et de nouveaux groupes sont créés. ‘Survivor’ a appris au fil des ans à jouer avec ce tour qui est particulièrement compliqué si, en plus, augmenter ou diminuer le nombre de tribus, intégrant parfois de nouveaux camps où il faut tout recommencer à zéro, comme pour revenir au premier jour. On peut affirmer que dans toutes les éditions où ce tour a été utilisé, il a eu un impact direct sur la finale.

4 L’île de la rédemption

Une des îles de la rédemption

Il n’est pas l’un des rebondissements avec plus d’adeptes, mais ce n’est pas pour cette raison qu’il a cessé de lui donner des opportunités. La 22e édition du programme a présenté l’île Redemption et, pour la première fois, l’arrêt de la torche n’a pas marqué la fin définitive de l’expulsion. Ceux-ci ont été transférés dans un camp secret où ils se sont affrontés et, s’ils ont suffisamment enduré, ils ont eu l’occasion de reprendre le jeu, quelque chose sans précédent et qui a forcé les concurrents à avoir encore plus de tact avec les coéquipiers dans lesquels ils ont été éliminés. le conseil tribal. La mécanique a été répétée – avec des variations – dans ‘South Pacific’ et ‘Blood vs. Water », ainsi que dans« Edge of Extinction »et« Winners at War », l’édition du gagnant.

5 Expériences sociales

Les tribus du premier ‘Brain vs. Brawn vs. Beauté ‘

‘Survivor’ a pris au sérieux les expériences entre les différents groupes sociaux et, tout au long de ses 40 éditions, a dû faire face à tribus par sexe, par âge et même par appartenance ethnique. Au fil du temps, il a approfondi et dédié des éditions à des groupes plus spécifiques. Dans «Cagayan» et «Kaoh Rong», trois tribus ont concouru sur la base de leurs compétences les plus remarquables: le physicien, l’intelligence ou le charisme. «Worlds Apart» a formé des groupes de col bleu, col blanc et pas de collier en fonction de leur profession, tandis que la 33e édition a été confrontée génération X et génération Y. Dans ce dernier cas, le thème a inondé les preuves et souvent envisagé des alternatives à long ou à court terme, axées respectivement sur la personnalité de chaque génération.

6 Les (nombreux) retours d’anciens concurrents

Certains des survivants qui ont participé plusieurs fois

Au cours de ces 20 années, «Survivor» a atteint créer des légendes authentiques grâce à une puissante base de fans. Le format n’a pas expérimenté avec des concurrents célèbres (à l’exception de certains sportifs retirés sporadiquement) parce que leurs propres participants sont devenus référents et accrochés par eux-mêmes. Pour lui, pas étonnant que les éditions avec d’anciens candidats deviennent plus fréquentes.

La première «All Stars» a été produite lors de la huitième édition et, la seconde, lors de la 16e, où un groupe de fans a affronté un autre composé de ses grands favoris. Depuis, nous avons vu éditions thématiques de héros historiques et méchants du format, d’anciens candidats en compétition avec leurs proches, d’anciens candidats choisis par le public pour revenir et d’anciens candidats qui se sont distingués par leur capacité à marquer un avant et un après dans le concours. En outre, il y a eu plusieurs éditions dans lesquelles deux ou trois survivants mythiques sont revenus diriger différentes tribus

7 Sang contre De l’eau

Ciera et Laura dans ‘Survivor: Blood vs. Eau »

En combinant les deux points précédents, deux des éditions les plus mémorables de l’histoire de «Survivor» seront toujours les «Sang contre Eau », dans laquelle les naufragés ont rivalisé avec leurs proches dans des tribus distinctes. Le tournant a donné lieu à de grands moments et mis à l’épreuve les scrupules des parents, des enfants, des frères et des couples, qui sont venus révéler à l’occasion qu’ils étaient prêts à imposer la stratégie ou “eau” sur le sang ou “sang”. Il a également donné des joueurs inoubliables qui, motivés par l’expulsion prématurée d’un membre de sa famille, ont tout tenté pour remporter le prix au nom de tous les deux.

8 Changements d’emplacement

«Survivor: Game Changers» présente un thème de naufrage

Au cours des premières années de «Survivor», le changement de lieu a toujours été une incitation. En plus des paysages et des conditions du terrain, l’environnement a fourni un thème visuel à chaque édition et l’esthétique varie radicalement de l’Australie à la Chine en passant par le Gabon, la Thaïlande, le Cambodge, les Philippines, le Guatemala ou l’Amazonie. Cependant, au fil du temps, il a été décidé de maximiser les coûts et ce qui a été initialement réduit à un changement toutes les deux éditions est finalement devenu un séjour permanent aux Fidji à partir de la 33e édition. Même Jeff Probst ne semble pas disposé à bouger, convaincus que ces îles fournissent tout ce dont la réalité a besoin. Cela ne signifie pas pour autant que le programme ne respecte pas son engagement à l’image et à la surprise avec des ambiances différentes chaque année.

9 Les avantages cachés

L’un des avantages cachés de «Survivor»

Afin de compliquer les stratégies, le programme CBS offre des privilèges de plus en plus variés à ses concurrents. Les naufragés ne peuvent plus seulement trouver des idoles d’immunité cachées, mais aussi petits avantages qui les aident à progresser au cours du jeu. Bien qu’ils parviennent rarement à les utiliser efficacement, certains de ces avantages leur ont permis de voler le vote d’expulsion à un autre partenaire et de voter pour lui, de l’annuler ou d’être immunisé à un moment précis, entre autres.

10 Du vainqueur physique, du gagnant social, du gagnant stratégique, du gagnant inaperçu

Jeff Probst compte les votes

Avec tous ces changements de mécanique et l’évolution conséquente du jeu ‘Survivor’, Le profil des gagnants a inévitablement changé au cours de ces 20 ans. Lors des premières éditions, le jury des expulsés valorisait plus de deux profils de candidats lorsqu’il s’agissait de voter le vainqueur du million de dollars: d’une part le naufragé capable de s’adapter à l’environnement et de gagner les tests d’immunité; de l’autre, celui qui a créé de véritables liens d’amitié entre ses compagnons ou qui avait besoin du prix économique pour une circonstance personnelle.

Cependant, le programme a été progressivement consacré à une compétition et le joueur qui a affiché toutes sortes de stratégies a été de plus en plus valorisé afin d’atteindre la fin, même s’il a trahi les amitiés. La grande difficulté a été présentée dans les éditions récentes, lorsque les candidats ils sont conscients que la collecte de l’une de ces trois caractéristiques fait de vous un joueur dangereux et, par conséquent, une victime potentielle des célèbres blindsides. De cette façon, il est de plus en plus difficile de équilibre parfait entre faire un jeu qui mérite d’être voté et furtif pour éviter de devenir l’ennemi public numéro un.

