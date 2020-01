Comment le formateur de célébrités s’entraîne

Instructeur de conditionnement physique Tracy Anderson | Jun Sato / WireImage

Comme une robe de Vera Wang ou Stella McCartney, le travail de l’entraîneur personnel des célébrités Tracy Anderson est admiré partout où il va. Sauf dans son cas, ce n’est pas une robe applaudie. C’est le physique incroyablement ciselé de JLo, Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian et de nombreuses autres célébrités.

Découvrez comment ce célèbre entraîneur est arrivé là où elle est et comment elle est capable de rester disciplinée avec son propre régime quotidien.

Comment Tracy Anderson a-t-elle fait ses débuts en tant qu’entraîneur de célébrités?

Le cerveau derrière la «Méthode Tracy Anderson» a dû la faire démarrer quelque part. Anderson est responsable de produire le look auquel tant de femmes tentent d’aspirer: ce look mince et sans âge vu sur ses clients comme Jennifer Lopez.

Cela pourrait vous surprendre d’apprendre qu’Anderson a des problèmes de poids, tout comme le reste d’entre nous.

«Je n’ai jamais été éduquée avec une mentalité de fitness chez les rats de gymnastique», a déclaré Anderson à The Fashion Spot en 2014. «Ma mère était une ballerine – elle a possédé une école de ballet pendant 40 ans – donc très tôt j’ai appris à me connecter avec mon corps à travers la danse. Mon père est devenu obèse, ce qui a encore souligné que je n’étais pas génétiquement béni. »

Anderson a fait une bourse d’école de danse dans les années 1990, mais a tout de même pris beaucoup de poids, ce qui s’est révélé de manière significative sur sa petite taille de 5 pieds. Elle a expliqué comment la prise de poids a conduit à un moment d’éclair et la recherche qui est finalement devenue sa «méthode» très populaire.

«Le père de mon fils a joué dans la NBA et grâce à lui, j’ai rencontré un médecin qui avait fait des recherches scientifiques approfondies sur les fibres musculaires. Cela m’a frappé que vous puissiez réellement repenser vos fibres musculaires, mais il n’y avait pas d’outils pour aider les gens – rien pour les guider à faire quelque chose qu’ils pensaient impossible. ”

Cela l’a amenée à développer et à présenter progressivement sa méthode, et les clients célèbres ont commencé à s’y mettre.

Qui sont les clients de Tracy Anderson?

Alors qu’Anderson compte Lopez, Paltrow, Kardashian, Victoria Beckham, Madonna, Cameron Diaz et même Meghan, Duchesse de Sussex comme adeptes de sa méthode, la formatrice influente veut que les femmes de tous les jours célèbrent leur propre physique, pas celui de quelqu’un d’autre.

“Ce que font les célébrités est vraiment hors de propos”, a déclaré Anderson au Daily Mail en 2016. “J’ai l’impression que nous atténuons constamment nos propres lumières en montrant qu’il y a une demande,” Oh mon Dieu, cette célébrité porte cette boisson. La boit-elle? C’est pour ça qu’elle ressemble à ça? Je veux cette boisson aussi, car alors peut-être que je ressemblerai à ça. “C’est toxique.”

«J’ai gagné 60 livres avec mon premier enfant. . . et comprendre ce que c’est que de ne pas se sentir chez soi dans son propre corps. “

Comment Anderson l’entraîneur se forme

Anderson, sans surprise, établit des normes très élevées pour ses clients, ainsi que pour elle-même. Elle ne demande à personne d’autre ce qu’elle ne peut accomplir pour elle-même.

Chaque jour, ce sont ses exigences pour une forme physique optimale, comme elle l’a expliqué dans sa conversation avec The Guardian: «Faites 30 minutes d’entraînement cardio [dancing, jogging, aerobics] et 30 minutes de structure musculaire [weights and stretches]. Faites-le six jours par semaine pour le reste de votre vie. »

Voir ce post sur Instagram

Je suis ravi d’annoncer que tout le monde peut désormais s’abonner à mon nouveau magazine, TA Quarterly! Ses pages sont remplies de nombreuses façons d’améliorer vraiment votre santé et de sections alimentaires qui reflètent les dernières recherches en nutrition en ce qui concerne vos performances et votre capacité globale à briller. Chaque numéro est imprimé de manière entièrement écologique, recyclée et sans colorants nocifs ♻️. De cette façon, vous pouvez vous sentir bien de l’avoir avec vous lors de votre voyage à l’épicerie ou lorsque vous avez du temps pour vous loin de l’écran. Disponible en version imprimée, numérique ou les deux, les abonnements individuels et annuels sont disponibles aujourd’hui sur tracyanderson.com. Être attentif dans notre monde écrasant nécessite que l’étudiant adulte soit présent en chacun de nous, ce qui était mon objectif avec cette publication. En lisant le numéro actuel et les numéros futurs, essayez de ne pas vous laisser emporter dans votre quotidien et utilisez ce temps pour vous rappeler que vos capacités sont mieux honorées lorsque vous réfléchissez au navire que vous conduisez. Offrez-vous le contenu et ce que je crois être les ingrédients clés pour guérir et équilibrer les obstacles qui vous empêchent de vivre le mieux possible. Et si l’apprentissage n’est pas assez tentant, balayez vers la droite pour découvrir les recettes de salade de chou qui vous sauveront la vie. lien pour obtenir votre copie dans ma bio ♥ ️

Un post partagé par Tracy Anderson (@tracyandersonmethod) le 15 novembre 2019 à 10h19 PST

«Avez-vous besoin de vous entraîner deux heures par jour? Probablement pas. La raison pour laquelle mes clients célèbres doivent s’entraîner deux heures par jour est parce que leur niveau d’endurance est si fort. Pour Madonna d’obtenir des résultats et de conserver des résultats, c’est comme une formation d’athlète professionnelle – elle doit pousser plus fort. “

Elle a également abordé la fin du régime alimentaire. «J’aime que les gens ne se préoccupent pas de manger. La restriction alimentaire peut devenir un véritable jeu mental et je ne suis pas fan. “

«Je ne suis pas fan des produits laitiers pour les femmes et je n’aime pas les aliments transformés. Chaque jour, je bois un jus de persil, de chou frisé, de gingembre et de pomme. Je mange des protéines maigres comme le poisson et le poulet ainsi que le quinoa et le riz brun. »

