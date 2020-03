Comment le MCU affronte les X-Men pourrait éliminer l’école du professeur Xavier pour les jeunes surdoués

Comment Kevin Feige intégrera-t-il les X-Men dans l’univers cinématographique Marvel (MCU)? Quelle trajectoire d’intrigue de bande dessinée va-t-il imiter pour conserver un certain degré d’authenticité (en termes de matériel source), mais un écart par rapport aux anciennes itérations de Fox (composées de quelques hits et de quelques erreurs – n’oublions pas The Last Stand – misses) ?

Depuis la fusion Fox / Disney, les questions entourant mutantkind dans le MCU ont occupé le devant de la scène, mais une certaine finesse est requise pour atteindre le niveau de grandeur auquel les fans du MCU s’attendent. L’intrigue mutante doit être à la fois surprenante mais inévitable – canonique mais originale. Alors quel est le plan?

Les X-Men sondent le X-Mansion | Murray Close / .

Sur la base de quelques rapports d’initiés et des plausibilités narratives associées, le MCU peut choisir de commencer le voyage mutant à un point d’origine différent, en mettant en évidence les membres des X-Men qui ont reçu une attention minimale ou inférieure à celle de Fox.

Le MCU pourrait choisir de publier une histoire qui ferait disparaître ou de renvoyer l’école du professeur Xavier pour les jeunes surdoués. Explorons les possibilités, expliquant comment un tel récit se déroulerait théoriquement.

Que se passerait-il si le professeur Xavier devenait membre des Illuminati dans «Doctor Strange in the Multiverse of Madness?»

La rumeur veut que le docteur Strange puisse recruter le professeur X pour commencer à rassembler son équipe de héros très intelligents (Les Illuminati) prêts à gérer les menaces auxquelles les Avengers ne peuvent pas faire face dans Multiverse of Madness. Si cela est vrai, le professeur X pourrait être présenté comme un homme plus jeune, qui n’a pas encore ouvert son école. Au lieu de cela, il vient défendre la terre et d’autres galaxies aux côtés du Sorcier Suprême (avant de suivre ses inclinations académiques).

Ou, le professeur X pourrait rencontrer Strange avec l’école déjà existante; l’école peut être mentionnée et référencée, mais apparaît dans le cadre d’un spectacle Disney +, par opposition à saisir un point focal dans le paysage cinématographique. Cependant, ce n’est pas le seul moyen de retirer (ou d’attirer l’attention) l’école du professeur Xavier pour les jeunes surdoués.

L’introduction de Storm dans ‘Black Panther 2’ (en tant que premier personnage X-Men à rejoindre le MCU) pourrait catalyser un écart majeur par rapport au récit le plus connu

Une fuite d’initié suppose que Storm pourrait être le premier mutant à rejoindre le MCU dans Black Panther 2, ce qui pourrait conduire à la romance de la bande dessinée entre Storm et T’Challa.

Storm pourrait également être le directeur de l’école Jean Gray pour l’enseignement supérieur. Utiliser Storm comme point d’origine permettrait aux écrivains de sauter le récit en se concentrant sur les histoires d’origine et la rivalité de Xavier et Magneto, en faveur d’un arc différent, mais aussi très populaire.

Storm pourrait être le directeur et l’histoire du professeur Xavier pourrait faire partie du passé, qui peut être explorée via des préquelles ou des scènes de films multivers. Et, étant donné que les téléspectateurs connaissent déjà l’histoire de Xavier / Magneto, les scénaristes peuvent, dans une certaine mesure, s’appuyer sur cette familiarité pour sculpter le scénario.

Ce plan supprimerait l’école d’origine, en faveur d’un établissement ultérieur, plaçant Storm au premier plan en tant que leader principal des X-Men du MCU, et utilisant le professeur X comme personnage secondaire qui apparaît parfois ou lorsque cela est nécessaire dans les versements Disney + – toujours comme une surprise douce mais de courte durée.