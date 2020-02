Comment le nouveau venu de la série Jamie Gray Hyder se sent vraiment à l’idée de rejoindre le spectacle

Law & Order: Special Victims Unit est au milieu d’une 21e saison historique. L’un des nouveaux détectives de l’émission, Kat Tamin (interprété par Jamie Gray Hyder), fait également l’histoire avec le rôle. Dans une récente interview, Hyder a parlé de prendre à la fois le nouveau rôle et le personnage.

Jamie Gray Hyder | Theo Wargo / WireImage

Le personnage de Kat Tamin jusqu’à présent

Bien que ce soit la première saison du personnage, Tamin a définitivement marqué la série jusqu’à présent. Le personnage est déjà historique dans le fait que Hyder incarne le premier personnage principal de la série d’héritage moyen-oriental.

Ancien vice-officier, Tamin était impatient de rejoindre l’unité spéciale des victimes et a joué un rôle crucial dans de nombreux cas au cours de la 21e saison de l’émission.

De nombreux fans de la série ont réagi positivement au personnage, bien que beaucoup aient parfois l’impression qu’elle soit abrasive, mais pour les bonnes raisons. Dans une interview avec Page Six, Hyder a parlé de Tamin et de rejoindre le spectacle.

À propos des réactions à Kat, elle a déclaré: «Je pense que beaucoup de gens sont mal dirigés par Kat, du moins en ce moment, parce qu’elle n’est pas très douée pour suivre les règles et rester dans la structure.

Elle a poursuivi: «En tant qu’acteur, le défi consiste à séparer si quelqu’un aime ou non votre personnage de si vous faites du bon travail parce que vous pouvez souvent vous dire:« Oh, ils n’aiment pas Kat », et que pourrait se sentir comme une fouille personnelle… alors comprendre que peut-être que certaines personnes ne l’aiment pas fait partie du processus… et puis en tant qu’acteur, vous devez apprendre à ne pas le prendre personnellement. »

Jamie Gray Hyder à propos de son adhésion à «Law & Order: SVU»

Hyder dit qu’en rejoignant le salon, son objectif était de “s’assurer que rien ne bouge plus lentement ou ne se sente plus compliqué avec moi-même ajouté à l’équation.”

Elle a ajouté: «Je voulais vraiment m’assurer que j’étais préparée et que j’étais observatrice tous les jours… Et tout le monde ici est ici depuis plus longtemps que moi», a-t-elle déclaré. “Donc, vraiment prendre le temps de prendre du recul et d’observer et de ne pas s’attendre à avoir l’impression d’être au même niveau que tout le monde tout de suite, je pense que c’est une façon très saine de l’aborder.”

Law & Order: Special Victims Unit est diffusé le jeudi sur NBC.