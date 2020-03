Comment le prince Charles et Camilla ont prouvé qu’ils étaient plus proches de William et Kate maintenant après le départ de Harry et Meghan

Le prince Harry et Meghan, la sortie royale de la duchesse de Sussex, a eu un effet sur à peu près tous les membres de la famille royale. Une personne qui aurait été profondément blessée par la décision du couple est le prince Charles.

Le prince de Galles et Meghan avaient formé un «lien étroit» avant qu’elle et le prince Harry ne fassent même le nœud. Le futur roi lui aurait donné le surnom de “tungstène” après le métal fort parce qu’il admirait sa force et sa ténacité. Meghan avait également été crédité par des experts royaux pour avoir aidé Charles et Harry à nouer une meilleure relation. Maintenant, cependant, beaucoup prêtent attention à ce qui se passe entre Charles, Camilla et les Cambridges.

Le prince Charles, Camilla Parker Bowles, le prince William et Kate Middleton | Richard Pohle – Piscine WPA / .

Ils s’amusent ensemble

Il est très rare que Charles, William et leurs deux épouses fassent des apparitions conjointes lors des fiançailles, mais c’est exactement ce qu’ils ont fait un mois après que Harry et Meghan aient annoncé leur démission.

Les princes et les duchesses ont rendu visite à des militaires blessés au Defence Medical Rehabilitation Centre de Surrey, en Angleterre, en février et les fans royaux du monde entier en ont pris note. Le duc de Cornouailles et le duc de Cambridge semblaient vraiment passer du temps ensemble.

Le duo père-fils est apparu ludique et a même partagé une vidéo de Charles poussant William dans un fauteuil roulant pour organiser son tournage à partir de cette position.

Les experts en langage corporel disent que Kate et Charles sont vraiment en train de se lier maintenant

La lectrice en énergie Alison Ward a analysé les photos de la visite royale et a estimé que le prince de Galles semble être lié à son autre belle-fille, Catherine, la duchesse de Cambridge, maintenant en l’absence de Meghan.

“Ces photos donnent un aperçu clair de la façon dont la famille se lie”, a déclaré Ward. «Ces images réconfortantes du prince Charles et de Kate montrent à quel point la figure paternelle de Charles est devenue merveilleuse et comment leur relation s’est épanouie avec humour et respect. Leurs regards partagés en compagnie de William et Camilla montrent un lien mutuel. »

Ward a ajouté: «Les photos montrent Kate regardant vers lui pour la direction et pour le confort et le soutien. Kate apprend toujours sur le tas et même si elle se porte bien, elle peut encore apprendre de Charles qui occupe son poste depuis bien plus longtemps. »

Serait-ce le nouveau Fab Four?

Prince Charles, Prince William, Kate Middleton et Camilla Parker Bowles | Mark Cuthbert / UK Press via .

Pour ceux qui pensent que Charles et Camilla cherchent à unir leurs forces avec William et Kate en tant que nouveaux Fab Four, ce n’est probablement pas le cas.

Une partie de la raison pour laquelle William, Kate, Meghan et Harry ont obtenu le surnom de «Fab Four» est à cause de leur popularité et de la passion du public pour la direction que le jeune groupe voulait prendre leurs initiatives. Charles et Camilla n’ont rien à voir avec cette popularité, surtout pas avec la jeune génération de fans du Sussex et de Cambridge.

Ce qui semble réellement se produire, c’est que les membres de la famille royale restante se réunissent simplement pour se soutenir et être là les uns pour les autres maintenant, car ils vivent dans une nouvelle monarchie qui n’inclut plus les Sussex.

Lire la suite: Ce que le prince Harry a vraiment chuchoté à Meghan Markle à l’église, selon des experts en lecture labiale