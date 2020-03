Comment le salaire de la juge Judy Sheindlin a changé après 25 ans au service de la justice à la télévision

Après 25 ans de traitement de cas réels et de vraies personnes, l’émission de télé-réalité très populaire, Judge Judy, prendra fin. La juge Judy Sheindlin a annoncé officiellement que le spectacle en salle se terminerait avec sa 25e saison lors de son apparition au Ellen DeGeneres Show le 2 mars.

Depuis que Judge Judy a fait ses débuts à la télévision en 1996, l’émission a remporté trois prix Emmy pour le programme exceptionnel de droit / salle d’audience, a obtenu certaines des notes les plus élevées parmi les programmes de télévision en salle d’audience et compte en moyenne 10 millions de téléspectateurs par jour. Après près de trois décennies de temps d’antenne et 24 saisons de classique de Judge Judy sass et de divertissements dramatiques en salle d’audience, Judge Judy a gagné sa place parmi les émissions de télévision de jour les plus emblématiques et mémorables à ce jour. En fait, Sheindlin elle-même est la personnalité de la télévision la mieux payée en 2020.

Comment l’émission de télé-réalité préférée de la télévision, dirigée par un juge irréfléchi rayonnant d’esprit vif et armé d’un marteau et d’une langue argentée, a-t-elle changé au fil des ans? Comment a-t-elle évolué sa carrière juridique, à la fois télévisée et en direct? Comment le salaire de Sheindlin a-t-il changé au fil des ans? Continuez à lire pour en savoir plus sur la façon dont la juge Judy a fait ses débuts et sur la façon dont son salaire en tant que personnalité de la télévision a changé au fil des ans:

Sur Judge Judy, Sheindlin est particulièrement célèbre pour le traitement des affaires avec sa forte personnalité et son comportement dur. Étant originaire de Brooklyn, il serait logique que Sheindlin transporte ce célèbre sperme de New York à Washington DC où elle a fréquenté l’université de la School of Government de l’American University. Après avoir obtenu son baccalauréat ès arts, après avoir étudié le gouvernement, Sheindlin a commencé sa carrière en droit à l’American University College of Law, où elle était la seule femme dans une classe de plus d’une centaine d’étudiants. Elle a poursuivi ses études de droit à la New York Law School de Tribeca, NY, où elle a obtenu son diplôme de Juris Doctor en 1965. Sheindlin ne manque pas de résultats académiques, ayant également obtenu un doctorat honorifique en droit du Elizabethtown College en Pennsylvanie. , Faculté de droit de New York et Université d’Albany, SUNY.

Elle a déclenché sa carrière et a commencé à pratiquer le droit à Manhattan en tant qu’avocate d’entreprise pour un cabinet de cosmétiques, mais s’est trouvée insatisfaite de sa position et a quitté le cabinet pour élever ses deux enfants. Quelques années plus tard, cependant, un ami de la faculté de droit l’a informée d’une ouverture au sein des tribunaux de New York. Sheindlin était un candidat idéal en tant que procureur du système du tribunal de la famille, se faisant rapidement une réputation d’avocate affirmée et sans fioritures. Cette réputation a inspiré le maire Ed Koch à nommer Sheindlin juge au tribunal pénal et quatre ans plus tard, elle a accédé au poste de juge superviseur dans la division de Manhattan du tribunal de la famille.

Après le décès du père de Sheindlin en 1990, sa perte a eu un effet profond sur elle, lui conférant un nouveau sens de la mission et du but: «rendre la justice fermement et équitablement». Au cours des prochaines années, Sheindlin a commencé à attirer l’attention des médias. Au début de 1993, le Los Angeles Times lui a dépeint une super-femme résolument en quête de justice avec un faible pour les outsiders et une mission de transformer le système juridique en quelque chose qui profite au bien commun. Après près de trois décennies de pratique du droit de la famille et d’audition de plus de 20 000 affaires, Sheindlin s’est retirée de la pratique du droit, mais retournerait bientôt au siège du juge pour rendre la justice d’une toute nouvelle manière.

Après être devenue une pomme encore plus grande de l’œil du public avec un spécial de 60 minutes sur la carrière de Sheindlin et la publication de son premier livre, Don’t Pee on My Leg et Tell Me It’s Raining, elle a été approchée pour présider potentiellement sa propre salle d’audience. une série d’audience en réalité avec des cas légitimes et des décisions réelles. Sheindlin a accepté l’offre et le tout premier épisode de Judge Judy a été diffusé à l’automne 1996.

Après un début difficile, l’émission a connu un succès rapide. La troisième saison de Judge Judy a cimenté la popularité de l’émission auprès des téléspectateurs de jour, avec des cotes dépassant à la fois The Jerry Springer Show et The Oprah Winfrey Show, devenant pour la première fois le programme de télévision de jour le mieux noté. Le juge Judy tourne autour des cas de petites créances que Sheindlin juge. Il s’agit généralement d’affaires civiles entre voisins, anciens amants, amis et membres de la famille.

Avec la combinaison de l’attitude brutale et stricte de Sheindlin et la variété quotidienne de dramatiques très divertissantes dans les salles d’audience, les téléspectateurs de la journée ont été séduits par Judy Sheindlin. En août 1999, le juge Judy avait sept millions de téléspectateurs par semaine. Moins d’une décennie après que la juge Judy a été diffusée pour la première fois à la télévision, Judy Sheindlin gagnait un salaire de 25 millions de dollars par an. Après avoir présidé sa propre salle d’audience pendant plus de deux décennies, le salaire annuel de Sheindlin a presque doublé pour atteindre 47 millions de dollars. En 2020, Judy Sheindlin aurait une valeur nette de 420 millions de dollars.

Avec le juge Judy actuellement dans sa 24e saison, CBS Television Distribution prévoit de continuer à diffuser de nouveaux épisodes pendant le reste de la série télévisée 2020-2021. Après cela, CBS ne produira plus de nouveaux épisodes et diffusera plutôt des rediffusions aériennes des deux dernières décennies. “J’ai eu un mariage de 25 ans avec CBS et cela a été un succès”, a déclaré Sheindlin dans son interview avec Ellen DeGeneres. «L’année prochaine sera notre 25e saison, anniversaire d’argent, et CBS, je pense, a en quelque sorte senti qu’ils voulaient utiliser de manière optimale les répétitions de mon programme, parce qu’ils ont maintenant 25 ans de rediffusions. Donc, ce qu’ils ont décidé de faire, c’est de vendre l’équivalent de quelques années de rediffusions. »

Alors que son temps en tant que juge sur la série de courts métrages à succès de CBS a pris fin, Sheindlin est loin de prendre sa retraite. En fait, Sheindlin a même taquiné une nouvelle émission de télévision à venir sur Ellen: “Je ne suis pas fatiguée. Donc, Judy Justice sortira un an plus tard », a expliqué Sheindlin,« Les deux années suivantes, vous devriez être en mesure d’attraper toutes les rediffusions qui portent actuellement Judy, et Judy Justice ira ailleurs. N’est-ce pas amusant? “

Il semble tout à fait normal que l’un des juges, sinon les juges les plus coriaces des programmes de télévision de la réalité, se batte davantage au nom du système judiciaire. Alors que les détails entourant la prochaine série Judy Justice n’ont pas encore été révélés, les fans peuvent se sentir à l’aise en sachant que leur super-héroïne juridique préférée de Brooklyn sera de retour sur l’écran de télévision, au service de la justice dans un avenir très proche.

