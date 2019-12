Comment le spectacle est différent sur Amazon – / Film

Quand L'étendue a été annulé par SYFY, un noyau de fans, appelé avec amour les Screaming Firehawks, a travaillé dur pour lui trouver une nouvelle maison. En mai 2018, Jeff Bezos a répondu aux efforts de tout le monde, notamment en pilotant un avion avec une bannière qui disait «Save The Expanse» au-dessus du bureau principal d'Amazon Studios, en annonçant qu'Amazon Prime Video prenait la relève. Les fans et les acteurs et l'équipe ont été ravis, et tous ont attendu la nouvelle saison, qui a chuté le 12 décembree.

La quatrième saison est formidable (lire / Film’s sans spoiler critique est en direct), et bien que le cœur du spectacle reste le même dans sa nouvelle maison, il y a quelques différences notables qui sont venues avec le passage à Amazon. Lisez la suite pour savoir comment le passage à un nouveau réseau a eu un impact sur l'expérience de visionnage de l'émission.

Les épisodes tombent tous à la fois au lieu d'un par semaine

Le changement le plus évident avec L'étendueLe passage à Amazon est que la saison entière a été abandonnée en même temps que le modèle à un épisode par semaine sur SYFY. Il y a des avantages et des inconvénients à ce changement, comme il y a des avantages et des inconvénients à regarder la consommation en général. Du côté positif, les fans peuvent inhaler la quatrième saison sur quelques jours s'ils le souhaitent, voire même rester debout jusqu'à 3 h 00 un soir de travail pour profiter du plus de visionnage possible. La gratification instantanée peut être une bonne chose et est souvent satisfaisante. Ce qui est perdu, cependant, avec le format drop-all-at-once est le sens partagé de l'anticipation, les conversations reddit et Twitter qui ont lieu pendant la semaine pendant que tout le monde attend le prochain épisode. Il y a quelque chose à dire sur l'abandon de la saison petit à petit (HBO's Watchmen est un excellent exemple de cela), et même si je suis sûr que les fans sérieux auront toujours ces conversations en ligne approfondies sur la nouvelle saison, une partie de ce sentiment de regarder quelque chose en commun sera perdue.

Il n'y a pas de publicités

Il n'y a vraiment aucun inconvénient à celui-ci – pouvoir regarder un épisode complet sans interruption est un rêve. Certes, il y a un coût pour le spectateur car il doit payer un abonnement Amazon Prime, mais c'est la nouvelle réalité de la plateforme de streaming dans laquelle nous vivons tous, et au moins avec Amazon Prime, vous obtenez également d'autres avantages que le conglomérat a à offrir .

Les bombes F et autres langues salées circulent librement

Un règne libre sur le serment était l'une des choses dont j'étais probablement excité de manière disproportionnée quand j'ai entendu L'étendue déménageait en Amazonie. Ceux qui ont lu les livres savent qu'Avasarala jure comme un marin la plupart du temps, et cela a été perdu quand il était sur SYFY, surtout pendant les deux premières saisons où il n'y avait presque pas de serment autorisé. Les personnages ont juré plus librement lors de la troisième et dernière saison sur SYFY après que le réseau ait fait un pas pour autoriser les bombes F, mais dans la quatrième saison, les jurons coulent librement de presque tous les personnages, et c'est merveilleux. Avasarala est également de retour en force et dit même à Holden à un moment donné: «Ne mettez pas votre bite dedans. C'est déjà assez foutu. "Je ne peux pas imaginer une telle ligne – une ligne de Cibola Burn, le quatrième livre de la série de James S. A. Corey, soit dit en passant – qui a toujours fait son chemin dans l'émission, s'il était toujours SYFY, les F-Bombs sont désormais autorisées ou non.

Il y a eu un investissement dans CGI / effets spéciaux

Aileron doux attention ici! Ignorez cette section si vous ne voulez pas apprendre certaines choses qui se sont produites lors de la quatrième saison!

La dernière saison de la série a impliqué la plupart des personnages passant du temps sur Ilus, une planète extraterrestre recouverte d'anciennes reliques extraterrestres imminentes. Créer un monde entier n'est pas bon marché, et bien qu'une série de science-fiction ne soit jamais aussi bon marché que de tourner quelque chose de contemporain, mon pari est que la quatrième saison passerait beaucoup de temps sur Ilus était l'une des raisons pour lesquelles SYFY a décidé d'annuler le spectacle; ce serait tout simplement trop cher. Amazon était prêt à assumer cela, et le rendu d'Ilus, en particulier les anciennes reliques extraterrestres ressemblant à des cornes, était bien fait pour le petit écran. Il y avait quelques effets qui ne se sont pas aussi bien posés – Holden tombant / flottant à travers le système de transport de protomolécules violet brillant, pour un, semblait un peu trop faux à mon goût – mais ils ont clairement investi leur argent dans le CGI qui comptait le plus .

Nous savons déjà qu'il y aura une cinquième saison, et c'est déjà en production!

Amazon Prime Video a une vision à long terme de l'émission et a annoncé en juillet 2019 qu'ils avaient déjà éclairci la cinquième saison de la série. Cet engagement pour une autre saison avant même la diffusion de la dernière saison est quelque chose que la plate-forme de streaming a également fait pour d'autres Amazon Originals, et cela donne L'étendue jeter et équiper un espace de respiration créatif. Au lieu de regarder chaque saison discrètement, incertain de savoir si le spectacle sera là pour une autre, la promesse d'une autre saison permet des arcs d'histoire inter-saisons. Il suffit de regarder l'introduction du personnage Marco Inaros pour savoir qu'il y a des scènes dans la saison 4 qui vont semer le conflit de la saison 5, et le spectacle dans son ensemble est meilleur pour cela. Le seul inconvénient est que nous devrons probablement attendre un an pour voir comment ces graines fleurissent. Du côté positif, vu la qualité des quatre premières saisons, je ne doute pas que la cinquième ne décevra pas non plus, même si nous devrons attendre un peu pour le savoir avec certitude.

