Comment LeBron James est devenu encore plus riche qu’auparavant

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de basket-ball de la NBA de tous les temps, LeBron James des Los Angeles Lakers est connu pour ses capacités incroyables sur le terrain. Mais en dehors du terrain, ses compétences en affaires se révèlent presque aussi impressionnantes. Un simple geste l’a aidé à devenir plus riche qu’il ne l’était déjà.

LeBron James a investi dans une chaîne de pizza populaire

En 2012, James a investi dans une chaîne de pizza populaire, Blaze Pizza. L’entreprise basée en Californie a été fondée en 2011 par les propriétaires des bretzels de Wetzel, Elise et Rick Wetzel. Le restaurant décontracté utilise un concept sur mesure lorsqu’il sert des pizzas personnalisées à la main à ses clients. Ils ont suivi le modèle commercial de Chipotle et l’ont appliqué à leur fabrication de pizza.

L’entreprise continue de croître et exploite maintenant 300 restaurants aux États-Unis et au Canada. En moins de dix ans depuis sa création, Blaze Pizza est classée 125ème par la restauration dans le top 500 des restaurants. Les revenus pour 2018 ont dépassé 325 millions de dollars, avec une augmentation de 20,3% des ventes pour la fin de l’année.

Lorsque James a découvert l’entreprise, il savait qu’il voulait en faire partie. ESPN a indiqué que James avait reçu 10% de l’entreprise en échange d’un investissement de 1 million de dollars. À cette époque, James a publié une déclaration disant: «J’ai initialement investi dans cette entreprise parce que je savais que c’était une idée spéciale qui offrait quelque chose que les gens voudraient. Maintenant, je suis ravi de faire tapis avec Blaze Pizza dans ce nouveau rôle et de continuer à offrir aux gens une toute nouvelle expérience. “

Comment LeBron James est devenu ambassadeur commercial

James est très particulier sur les produits qu’il choisit d’approuver. Wetzel affirme que l’équipe de direction de James lui a dit: “Il ne fait qu’un seul repas, un seul restaurant, et il veut vous faire plaisir parce qu’il aime ce que vous faites et qu’il aime la nourriture.”

Ce «seul restaurant» allait être Blaze Pizza. Mais, pour ce faire, James a dû être libéré de son accord d’approbation avec McDonald’s. En 2015, il a laissé 15 millions de dollars sur la table avec le géant de la restauration rapide et a cessé de promouvoir leurs hamburgers et frites.

Depuis ce temps, en plus d’être un investisseur majeur, James est l’ambassadeur de la marque commerciale pour Blaze Pizza. Dans une récente interview, James a déclaré à Fast Company, «sa relation avec Blaze Pizza représente l’avenir, forgée dans une culture des médias sociaux».

James a le luxe d’être sélectif en ce qui concerne les accords d’approbation

Être sans doute le plus grand joueur de basket-ball de tous les temps a ses avantages. James peut choisir et choisir avec beaucoup de réflexion quels produits il aimerait approuver. Il a déclaré à Fast Company: «Je peux maintenant concentrer mon énergie sur les opportunités qui comptent le plus pour moi personnellement. Je peux structurer des accords pour prendre plus de risques lorsque cela est logique de le faire. Mais plus que tout, il s’agit de donner une réelle énergie aux opportunités auxquelles je crois et de dire non à des choses auxquelles je ne crois pas. Je préférerais avoir plus de temps pour aider Blaze que de prendre un tas d’autres engagements qui ne m’intéressent pas personnellement. ”

Il est intéressant de noter que James gère personnellement tous ses comptes de médias sociaux – rien n’est externalisé. Tout ce qu’il poste est authentiquement de lui.

Croissance future de l’entreprise

James s’est associé à Larry Levy de Levy Family Partners pour ouvrir sa propre franchise Blaze Pizza. La paire détient désormais les droits de franchise exclusifs sur Chicago et Miami et exploite 21 restaurants. Selon ABC News, l’investissement initial de James combiné aux paiements d’endossement est désormais évalué à plus de 35 millions de dollars.

Avec James comme porte-parole de Blaze, l’entreprise est devenue l’une des chaînes alimentaires à la croissance la plus rapide. En septembre 2019, Wetzel a annoncé qu’il «poursuivrait Domino’s». Il pense que la livraison par un tiers va changer l’industrie de la pizza.

Dans une récente interview en podcast de “A Deeper Dive”, il a déclaré que l’ajout de la livraison à ses franchises serait comme ce que “Starbucks a fait à Maxwell House” et ce que “Netflix a fait à Blockbuster”. Sans aucun doute, James sera là au milieu de l’action alors que l’industrie de la pizza change.