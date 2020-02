Comment Leigh Whannell a décidé de rendre «l’homme invisible» plus effrayant que jamais [Interview]

Les monstres universels classiques sont des figures emblématiques que même un enfant peut reconnaître, grâce à près d’un siècle de films, de jouets, de marketing, de céréales et de satires. Alors quand est venu le temps de refaire L’homme invisible, scénariste / réalisateur Leigh Whannell avait du pain sur la planche. Comment faire d’un personnage que tout le monde connaît, dont le seul gadget n’est pas vu, un monstre de film terrifiant au 21e siècle?

C’est une question délicate, mais comme Bloody-Disgusting l’a appris de Whannell dans une nouvelle interview, une question à laquelle il savait presque instinctivement répondre.

«L’homme invisible n’était pas quelque chose que je poursuivais», a expliqué Leigh Whannell. «C’est une idée qui m’a été présentée. J’étais en réunion et quelqu’un a suggéré The Invisible Man, et à peu près instantanément quand ils ont suggéré ce titre, une question a été proposée, en fait, lors de cette réunion. Comment ferais-tu ceci?”

“Et juste pour remplir le temps d’antenne, j’étais comme, eh bien, je raconterais l’histoire du point de vue de la victime”, a déclaré Whannell.

«Cela semblait être le choix le plus évident. Si vous mettez le méchant à l’honneur et faites de lui le personnage central, vous le démystifiez. Vous ne voulez pas voir le requin dans la scène d’ouverture de Jaws. Tu veux l’inconnu. Et je me sentais juste comme le meilleur hommage que je pouvais rendre à ce personnage était de le rendre à nouveau effrayant, dans un contexte moderne, et de le faire Je devais le rendre mystérieux et inconnaissable. Je ne veux pas passer du temps avec lui. Je veux qu’il terrorise quelqu’un. »

Le film original Universal Horror The Invisible Man mettait en vedette Claude Rains comme le méchant titre, et se déroulait en grande partie de son point de vue, en tant que scientifique fou doté d’une superpuissance, désireux de faire des ravages dans un monde sans méfiance. La version de Whannell adopte l’approche opposée et raconte l’histoire du point de vue de l’ex-petite amie de The Invisible Man, que le monstre du titre décide de traquer cruellement, de torturer et finalement de devenir fou.

Le nouveau film est une approche très différente de la vision originale de H.G. Wells, et Whannell le sait.

“J’ai relu [the novel], et une fois que je l’ai lu, je me suis dit, d’accord, c’est une histoire différente, un cadre différent. J’ai l’impression que ces personnages sont emblématiques, ils sont si emblématiques et si malléables qu’ils se branchent sur n’importe quoi », a déclaré Whannell. “Je veux dire Dracula et le loup-garou, quand je pense à eux maintenant, je pense à eux dans des films d’animation comme l’Hôtel Transylvanie.”

«Ils sont tellement familiers que cela dilue la tension. Lorsque ces personnages ont été libérés pour la première fois, ils étaient terrifiants. Au fil du temps, ils sont presque devenus comiques. Quand je pense à Frankenstein, la première image qui me vient à l’esprit – elle me vient à l’esprit alors – est celle des Munsters. C’est donc ce qui arrive quand quelqu’un devient si omniprésent qu’il devient sûr, et quand il devient sûr, il ne fait plus peur “, a déclaré Whannell.

«J’ai ressenti cela avec, disons, Freddy Krueger. Ce premier film était terrifiant. Il était inconnaissable. Il était mystérieux. Ensuite, vers la partie 5 ou 6, vous sortez avec le gars! ” Rappelle Whannell. «Je me souviens de cette vidéo des Fat Boys. Et c’est ce qui se passe. “

“Pour être effrayant, nous devons être mystérieux, et c’est ce que je devais faire avec ce personnage.

«J’ai donc lu le matériel source, je le respecte, mais je savais que je voulais le prendre dans une direction très différente. Ça n’allait pas être une étude de personnage sur une descente dans la folie, ça allait être une victime de ce personnage », a déclaré Whannell.

Bien sûr, l’un des trucs avec l’homme invisible est en train de le filmer. C’est une chose d’argumenter que ce que le public ne voit pas est plus effrayant que ce qu’il voit, mais il doit quand même regarder quelque chose. La solution sur laquelle Leigh Whannell a opté était de filmer le film comme si l’homme invisible était visible, avec la caméra coupée vers lui ou panoramique sur le côté comme s’il était dans le cadre. Mais est-il vraiment là? Comment savoir?

“Je me sentais très tôt dans les premiers jours où j’ai obtenu le poste après cette réunion, J’ai rapidement verrouillé cette idée de rendre les espaces vides menaçants», Explique Whannell. «Et je sentais qu’il y avait là une opportunité de pointer la caméra vers rien et de mettre le public à bout. Habituellement, vous pointez la caméra vers quelque chose. Si c’est un film fantôme, vous pourriez voir un enfant debout dans un coin, si c’est un film monstre, vous verrez ce monstre. Mais avec ce film, le monstre se démarque par son absence! J’ai donc décidé de rendre la caméra autonome, comme si c’était un personnage du film, et qu’elle dériverait dans les couloirs. Et c’était vraiment très tôt dans le processus que j’ai décidé de le faire, ou du moins de l’essayer. »

Mais cela soulève la question: si nous pouvions voir l’Homme Invisible, serait-il réellement toujours là dans le cadre? Combien de scènes dans The Invisible Man contiennent Invisible Man, sans que nous le sachions?

“Je sais où il est et où il n’est pas”, note Whannell. “Je dirai ceci, il n’y a que quelques exemples dans le film où il n’est pas là quand la caméra pointe. La plupart du temps, nous le regardons, nous ne savons pas exactement où il se trouve. “

Et bien que Leigh Whannell possède une vaste expérience dans la narration d’histoires surnaturelles – en tant qu’écrivain et co-star de la franchise à succès Insidious – il est prompt à souligner que, bien que The Invisible Man puisse sembler un peu comme une histoire de fantôme, c’est tout sauf cela.

“Pour moi, ce qui était intéressant, c’est que ce n’était pas un fantôme. C’est drôle, si vous pensez aux monstres d’horreur emblématiques – certainement de l’écurie universelle – il y a cette iconographie visuelle à leur sujet. Crocs, fourrure, branchies, il y a ce genre de choses. Mais l’homme invisible n’est qu’un être humain. C’est ce qui est intéressant chez lui. Ce n’est pas un vampire, ce n’est pas un étranger, c’est juste un humain, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je pouvais voir un moyen de le moderniser », a expliqué Whannell.

“Vous savez, si vous avez affaire à des vampires, il y a une certaine qualité gothique à laquelle vous devez prêter attention, mais j’avais l’impression qu’avec l’homme invisible, vous pourriez faire la version David Fincher de ce film. Faites un film fondé sur la réalité », a déclaré Whannell.

Et si les premières critiques sont une indication, il semblerait que c’est exactement ce qu’il a fait. Découvrez par vous-même quand The Invisible Man se cache dans les salles de cinéma ce week-end.