Comment l’empereur Palpatine a survécu après le retour du Jedi expliqué / Film

Maintenant que certaines copies du Star Wars: The Rise of Skywalker la romanisation est en pleine nature grâce aux ventes anticipées de Lucasfilm Publishing lors de la convention C2E2 du week-end dernier à Chicago, les détails de la finale de la saga Skywalker qui n’ont pas fait leur apparition dans le film apparaissent lentement. Nous avons déjà obtenu la confirmation que l’empereur Palpatine était un clone et quels étaient les derniers mots de Kylo Ren à Rey, et maintenant nous avons une explication sur la façon dont l’empereur Palpatine a survécu après Le retour des Jedi.

Comic Book Resources a découvert ces nouveaux détails dans un post à Reddit de la part de quelqu’un qui a mis la main sur une copie de la romanisation de The Rise of Skywalker. Il y a un moment où les souvenirs de Palpatine d’avoir été jetés dans le puits d’échappement du deuxième Étoile de la Mort par Dark Vader se déversent dans l’esprit de Rey. Voici l’extrait:

Tombant … Tombant … Tombant … le long d’un arbre massif, la trahison nette et piquante, une silhouette au-dessus, vêtue de noir et casquée et rétrécissant rapidement. Son propre apprenti s’était retourné contre lui, comme lui-même s’était retourné contre Plagueis… dont il avait volé le secret de l’immortalité.

Plageuis n’avait pas agi assez vite dans son propre moment de mort. Mais Sidious, sentant la lumière vacillante dans son apprenti, était prêt depuis des années. L’Empereur tombant et mourant appela donc toute la puissance obscure de la Force à pousser sa conscience loin, très loin, dans un endroit secret qu’il avait préparé. Son corps était mort, un vase vide, bien avant qu’il ne trouve le fond du puits, et son esprit a secoué une nouvelle conscience dans un nouveau corps – douloureux, temporaire.

Cela ne diffère pas remarquablement de la façon dont l’empereur Palpatine s’est révélé survivre dans la série de bandes dessinées Dark Horse Star Wars: Dark Empire, qui fait maintenant partie de la série Star Wars Legends qui n’est plus considérée comme canon. Nous souhaitons juste que ce genre de détails soit inclus dans le film réel, car le retour de l’empereur Palpatine a été principalement ignoré avec seulement l’exploration d’ouverture et une seule ligne de dialogue utilisée pour expliquer la résurgence surprise du méchant.

Le fait que Star Wars: The Rise of Skywalker a exigé tant de détails à révéler à travers des interviews post-sortie, du matériel supplémentaire et des livres comme la romanisation est vraiment frustrant. Il est clair que ce film a essayé de mordre plus qu’il ne pouvait mâcher avec un seul film. Cela me fait souhaiter que nous aurions pu obtenir un final en deux parties à la place, quelque chose que même le co-auteur Chris Terrio voulait arriver.

Star Wars: The Rise of Skywalker novelization ne sera pas disponible partout avant le 17 mars, le même jour, le film est disponible en téléchargement numérique.

