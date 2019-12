Comment l'épisode 9 s'intègre – / Film

Star Wars: The Rise of Skywalker est conçu pour être le signe de ponctuation final sur les neuf films de la saga Skywalker. Il prend des moments et des idées de chacun des huit films et fait de son mieux pour les payer d'une manière ou d'une autre. Pour plus de mesure, il ajoute même des idées et des personnages des épisodes animés de la saga.

Naturellement, spoilers suivre.

Star Wars comme poésie

George Lucas a dit une fois que Guerres des étoiles est comme la poésie – chaque tranche rime avec les autres et crée un effet cyclé. Il y a une raison La menace fantôme, Un nouvel espoir, et le réveil de la force chacun part sur une planète désertique où un mécanicien fou, fort de la Force, est contraint de quitter son domicile pour le voyage de son héros. Il y a une raison pour laquelle ils ont tous fini avec le mentor traversé avec un sabre laser rouge et le héros laissé pour faire face à cette perte alors qu'une grande partie de l'infrastructure ennemie doit être détruite de l'intérieur.

Pour La montée de Skywalker, le cycle doit se terminer et les troisièmes épisodes des trilogies précédentes ne sont pas aussi coupés et secs que les ouvertures. La vengeance des Sith est une tragédie, où Anakin Skywalker a fait une offre faustienne, un accord littéral avec le diable. Il le prend et perd tout ce qui l'intéressait. Le retour des Jedi, ce même diable offre à Luke Skywalker la même tentation, mais Luke est capable de la rejeter. La montée de Skywalker demande comment cela s'appliquerait à Rey, un personnage qui a des liens génétiques (mais pas nourris) avec la famille Palpatine. Sheev Palpatine est, d'une manière ou d'une autre, revenue pour ce qu'il espère être la vengeance finale des Sith et l'assujettissement complet de la galaxie.

Ce n'est pas un hasard si le premier épisode de la saga Skywalker s'appelle La menace fantôme et ce même personnage de titre a tiré les cordes à travers chacun des films, vu et invisible, et est mentionné dans l'exploration d'ouverture de La montée de Skywalker comme «l'empereur fantôme».

Le film lui-même a des liens visuels avec chacun des films de la saga. Plans de la podrace en La menace fantôme trouver leur chemin dans la poursuite accélérée sur Pasaana. L'arène sur Geonosis se reflète dans des tons noirs et gris avec le stade des cultes Sith. Le plan de la flotte arrivant revient au plan qui s'ouvre La vengeance des Sith, révélant la véritable ampleur de la bataille de Coruscant. La liste continue indéfiniment à travers chacun des films, faisant de son mieux pour lier l'histoire visuelle de Guerres des étoiles dans son point culminant.

Le thème

Lorsque vous regardez les thèmes sous-jacents qui imprègnent la saga, nous devons examiner les questions centrales. Dans les préquelles, l'objectif central d'Anakin est d'apprendre à sauver les personnes qu'il aimait de la mort et sa quête l'a conduit du côté obscur. Luke est confronté au même dilemme que son père. Dans leurs chapitres du milieu, les deux Skywalkers ont été confrontés à des visions de ceux qu'ils aimaient le plus souffrir. Les deux se retrouvent sur Tatooine et assassinent beaucoup de gens. Luke fait plusieurs des mêmes erreurs que son père a faites, mais pose finalement la question: «Devrait nous apprenons à sauver ceux que nous aimons de la mort? "

Luke se sacrifie plutôt que de jouer dans ce jeu et, à la fin de Le retour des Jedi, seul l'acte désintéressé de son père est ce qui le sauve.

Alors que nous entamons la dernière étape de la trilogie de la suite, la fin de la saga nous demande d'imaginer ce que c'est que d'être en mesure d'accomplir ce qu'Anakin n'a pas pu faire dans sa vie et ce que Luke a choisi de ne pas faire dans son refus. appelle Le réveil de la force. Que se passe-t-il lorsque vous pouvez sauver quelqu'un que vous aimez?

La ligne de l'histoire de la saga qui semble maintenant la plus déchirante et tragique après le contexte supplémentaire de La montée de Skywalker devient le plaidoyer d'Anakin auprès de sa femme. "L'amour ne te sauvera pas, Padme. Seuls mes nouveaux pouvoirs peuvent le faire. »

Si seulement il avait su la vérité, à l'abri des manipulations de Dark Sidious.

"Apprenez à abandonner ce que vous craignez de perdre", a expliqué Yoda à Anakin. Et c'était le bon conseil. Guerres des étoiles a toujours été sur ce qu'il faut pour se désintéresser. L'équilibre avec la Force n'a jamais concerné la quantité d'utilisateurs du côté clair et sombre sur une échelle. Il a toujours été plus oriental dans sa philosophie. L'équilibre consistait à ne pas faire de mal et à se désintéresser pour aider les autres. C'est ce que Guerres des étoiles a toujours été. C’est ce que les mentors des premiers chapitres ont compris que leurs élèves ne comprenaient pas.

Luke a pensé qu'il comprenait ce que devait être ce sacrifice quand il est parti en exil sur Ahch-to, mais il s'est rendu compte que l'apathie est quelque chose qui nuit activement à ceux qui travaillent pour rendre le monde meilleur. Il se corrige lorsqu'il équilibre son sacrifice pour l'aider tout en ne faisant pas de mal à lui-même avec sa projection de Force sur Crait.

Dans La montée de Skywalker, c'est ce que Leia est capable de faire pour son fils, de se sacrifier pour rompre sa connexion avec Palpatine et raviver l'étincelle d'espoir et de lumière en lui. Ben Solo est alors capable de transmettre cette étincelle de vie à Rey. L'héritage de la famille Skywalker est, aussi tragique soit-il, d'enseigner au monde comment être altruiste, aimer inconditionnellement et ne pas nuire.

Parfois, les Skywalkers apprennent cette leçon trop tard, mais ils apprennent tous.

Il convient donc que Rey prenne le nom de Skywalker, prêchant leur évangile dans la galaxie au-delà.

Échec: le plus grand enseignant

L'un des moments les plus puissants du film se présente sous la forme de l'histoire des Jedi venant aider Rey. Ceci est un écho d'une idée inutilisée pour la fin de Le retour des Jedi. Dans une première ébauche de ce film, les fantômes d'Obi-Wan Kenobi et de Yoda devaient arriver sous leurs formes immortelles pour aider Luke à vaincre l'empereur. JJ Abrams et Chris Terrio ont pu recycler cette idée et la peaufiner, offrant à Rey les voix d'une demi-douzaine de Jedi, dont Luke et Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Yoda, Ahsoka Tano et Kanan Jarrus, entre autres.

Dans The Last Jedi, Yoda explique à Luke que les Jedi doivent transmettre leurs forces et la sagesse de leurs échecs. C’est ce qu’ils ont assemblé pour faire pour Rey. Ce n'est pas un hasard si nous entendons la voix de Mace Windu venir à Rey, juste avant qu'elle utilise son coup pour vaincre Palpatine. Dans La vengeance des Sith, Windu dévie l'éclair de la Force qui irradie du bout des doigts du chancelier avec son sabre laser, déformant son visage. Ce biofeedback de l'énergie de la Force est ce que Rey utilise pour mettre fin à Palpatine dans un Les aventuriers de l'arche perdue fond de visage de style. Pourquoi Palpatine n’a-t-il pas simplement arrêté la foudre? Eh bien, la présence de Luke nous aide à nous souvenir de la sagesse il appris de faire face à Palpatine: que sa confiance excessive est sa faiblesse.

"Un millier de générations de Jedi vivent en vous maintenant", dit Luke à Rey, et cela ne se ressent jamais plus littéralement que dans cette scène finale.

Moments finaux

Il est normal que le coup final de Star Wars: The Rise of Skywalker fait écho à l'un des coups les plus puissants de Un nouvel espoir, avec Luke regardant au-delà de l'horizon de son avenir alors que les soleils binaires de Tatooine se couchent. Le plan a été répété à plusieurs reprises dans la saga, mais celui auquel il semble faire le plus référence vient de La vengeance des Sith. La vengeance des Sith se termine sur Owen et Beru Lars avec le jeune Luke à la main, regardant vers l'avenir au coucher du soleil avec le Jedi Obi-Wan Kenobi qui regarde. Rey est laissée pour regarder le coucher du soleil et la fin de son histoire avec les fantômes de Force du Jedi Luke Skywalker et Leia Organa qui regardent.

Et avec cela, l'histoire des Skywalkers se termine comme elle a commencé: sur une planète à l'écart appelée Tatooine avec toutes les promesses de l'avenir à venir.

