Comment les amis et la famille d’Amrit Kapai ont-ils réagi quand il leur a dit qu’il était gay?

Révéler que vous êtes gay est extrêmement difficile mais encore plus difficile lorsque vous sortez avec votre famille et vos amis indiens. Mais c’est ce que devait faire Amrit Kapai de Family Karma.

Il a sincèrement partagé son histoire lors de la première épisode de l’émission. Kapai, qui est avocat, est revenu de Chicago pour ouvrir le nouveau bureau de son cabinet dans le sud de la Floride. Comme Anisha Ramakrishna, Kapai vit maintenant à la maison avec ses parents pendant qu’il construit le bureau de Miami.

Amrit Kapai, Suresh Kapai, Lavina Kapai | Tommy Garcia / Bravo

Des caméras suivent sa mère le pressant de manger ses fruits pendant qu’il passe des accords au téléphone dans l’autre pièce. Au cours de ses premières minutes devant la caméra, il partage qu’il est gay après que sa mère ait discuté avec lui d’une récente discussion qu’elle a eue avec son petit ami Nicholas.

Sortir avec ses amis et sa famille était difficile

Pendant l’épisode, Kapai dit qu’il «vérifie toutes les cases» pour ses parents, mais «la case la plus importante pour les parents indiens» n’a pas pu être respectée. Il révèle que s’il s’était marié à 24 ans, il aurait épousé une femme. “Parce que je ne pouvais pas accepter que j’étais gay à 24 ans”, dit-il à ses parents. Kapai a 32 ans.

Même s’il ne pouvait pas y faire face au début de la vingtaine, Kapai savait qu’il était gay dès son jeune âge. “J’ai réalisé que j’étais différent à un très jeune âge, en troisième ou en quatrième année, bien que j’étais trop jeune pour comprendre exactement ce que signifiait être gay”, a-t-il déclaré à Showbiz Cheat Sheet.

«Ce n’est qu’à partir de la mi-vingtaine que j’ai finalement accepté et que je suis prêt à le dire au monde», ajoute-t-il. “Sortir est une lutte quel que soit votre parcours – c’est de loin l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à faire. Cela pourrait être plus difficile dans la culture indienne en raison du manque d’exposition au mode de vie dans notre société, sans oublier que nos parents n’ont pas grandi en Amérique. Pour eux, ramener à la maison une personne d’origine non indienne est difficile à accepter, encore moins ramener à la maison une personne du même sexe. »

La mère de Kapai admet avoir été “brisée” en apprenant que son fils était gay. Bien qu’elle ait initialement lutté avec les nouvelles, elle dit qu’elle aime et accepte son fils quoi qu’il arrive.

“Heureusement, je ne peux pas penser à une seule réaction négative d’un ami après être sorti avec eux”, dit-il. «Je n’ai eu que du soutien, des paroles aimables et des étreintes réconfortantes.»

Il a de l’amour et du soutien

Kapai a déclaré que ses parents avaient fait une introspection, mais qu’ils sont finalement revenus. «Mes parents acceptent incroyablement, mais cela ne s’est pas produit du jour au lendemain. Ils n’étaient pas aussi enthousiastes et acceptants quand je suis sorti pour la première fois parce que c’était vraiment un tel choc pour eux », a-t-il dit.

Ajoutant qu’ils ne l’ont pas compris au début. «Ils ne savaient pas si être gay mènerait à une vie heureuse et épanouissante qu’ils avaient toujours envisagée pour moi. Cela m’a tué de savoir que je les laissais tomber. Avec le soutien de mes frères et sœurs, cependant, nous avons encouragé un dialogue ouvert, leur avons fait regarder des films percutants sur le mouvement LGBT et nous avons fait de notre mieux pour leur montrer qu’être gay ne signifiait pas que ma vie se terminait. »

Kapai et Vishal Parvani sont toujours les meilleurs amis

Family Karma a également présenté l’amitié étroite entre Kapai et Vishal Parvani. “Vishal et moi sommes plus proches que nous ne l’avons jamais été, si c’est même possible”, dit-il.

En ce qui concerne le sujet délicat du mariage de Parvani, Kapai sait faire preuve de prudence. “Vous devrez lui poser des questions sur la planification du mariage; J’évite en quelque sorte ce sujet avec lui à moins qu’il ne le soulève », dit-il.

Il ajoute que lui et son petit ami Nicolas sont toujours aussi ensemble. «Oui, je suis actuellement en relation avec mon petit ami à long terme, encore et encore, Nicholas. Il était mon premier ami gay et finalement mon premier petit ami. Nous nous sommes rencontrés à Berlin. Non, pas la métropole d’Allemagne, le club de danse enfumé de fin de soirée à Boystown. Oui, il y a 100% de pression pour se marier comme le reste du casting. Je pense en partie parce que mes parents veulent des petits-enfants et en partie parce qu’ils pensent que cela limitera mes sorties », plaisante-t-il.

Family Karma est le dimanche soir à 21 h. / 20 h central sur Bravo.