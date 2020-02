Comment les enfants de Donald Trump ont inspiré un personnage de “ l’homme invisible ”

The Invisible Man est un remake du film de monstre universel de 1933 avec Claude Raines. C’est totalement différent, sauf qu’il s’agit d’un homme invisible qui commet des meurtres. Il peut également prétendre fonder un personnage sur les fils de Donald Trump, Eric et Donald, Jr.L’original ne peut pas prétendre cela.

Elisabeth Moss | Images universelles

Le scénariste / réalisateur Leigh Whannell a pris la parole lors d’une séance de questions / réponses à la suite d’une projection de The Invisible Man. Il a décrit comment il a créé les nouveaux personnages de The Invisible Man et lequel est basé sur les enfants Trump. The Invisible Man joue maintenant dans les salles.

The Invisible Man joue le deuxième violon aux enfants de Donald Trump

La star de The Invisible Man n’est pas l’homme. Après tout, vous ne le voyez même pas. Ce n’est pas celui que Whannell a basé sur les atouts, mais d’abord il était important de reconfigurer le personnage titre comme une menace pour les personnages principaux.

Oliver Jackson-Cohen | Images universelles

“J’avais envie de faire peur à un public moderne, The Invisible Man ne pouvait pas être le personnage central pour moi”, a déclaré Whannell. «Peut-être que quelqu’un d’autre aurait pu écrire ce film et le rendre effrayant. Cela le démystifie juste un peu. Je pense qu’il y avait à l’origine un mystère pour ces monstres, Dracula, Frankenstein, le loup-garou, l’homme invisible. Ils étaient un peu inconnus lors de leur première rencontre avec les yeux des gens. Je pense que maintenant ils sont tellement connus que pour que ça me fasse peur, je devais le faire à nouveau inconnu. ”

Le frère de l’homme invisible est basé sur le fils de Donald Trump

Dans Invisible Man de Whannell, Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen) est un scientifique en optique qui invente l’invisibilité. Il l’utilise pour terroriser son ex-petite amie, Cecilia (Elisabeth Moss) qui a échappé à leur relation abusive. Adrian utilise son frère Tom (Michael Dorman) pour être sa cohorte visible.

(L-R) Donald Trump Jr. et Eric Trump | Phillip Chin / . pour Trump International

“Michael Dorman qui a joué le frère, il a juste passé un bon moment à jouer un pr * ck”, a déclaré Whannell. «J’aime donner des devoirs aux acteurs. Je lui ferais regarder toutes ces vidéos, des vidéos YouTube de certaines personnes. Je lui ai fait regarder beaucoup de vidéos des enfants de Trump, les frères. Juste pour dire qu’il y a une fausse confiance ici avec ce gars, Michael. Il regarderait et il dirait «je l’ai». »

Elisabeth Moss est notre héroïne

Derrière chaque homme invisible, il y a une femme visible. Moss est responsable de faire fonctionner une grande partie des peurs invisibles. Oui, elle a l’aide d’effets visuels, mais vous devez croire qu’elle croit qu’il y a un homme invisible qui la terrorise.

“C’est une liste assez courte d’acteurs qui peuvent porter un film entier comme celui-ci. Je pense que dans un film d’horreur ou un thriller où quelqu’un doit vraiment plonger de la falaise de la raison, je pense qu’il est vraiment facile d’entrer dans l’histrionique, pour que ce soit au-dessus. Je pensais que Toni Collette était incroyable en héréditaire juste pour transmettre un vrai chagrin et le faire d’une manière si authentique. Je pense que la marge entre le sous-jeu et le dessus est mince comme un rasoir. Je pense qu’Elisabeth Moss en est capable, alors quelqu’un chez Universal l’a suggérée. »

Leigh Whannell, The Invisible Man Q&A, 24/02/2020

Moss faisait déjà partie de la famille Universal.

“[Producer] Donna Langley qui venait de nous faire – je suis un grand fan de The Handmaid’s Tale and Mad Men – dès que Donna a suggéré à Wlisabeth que je pensais que oui, je veux voir cette version du film. Je veux voir la version Elisabeth Moss de ce film. Nous lui avons envoyé le script et avons rapidement eu un coup de fil maladroit où je conduisais et la réception était mauvaise et je ne pouvais pas l’entendre. Mais j’en ai assez entendu pour savoir qu’elle voulait le faire. »