Comment les fans ont forcé Ash Naeck à quitter les médias sociaux

Les stars de la réalité entrent dans leurs émissions en pensant que la célébrité sera grande, mais découvrent souvent que l’inverse est vrai. Le casting de 90 Day Fiance: Before the 90 Days est sujet à la moquerie et au ridicule à partir du moment où ils signent leurs contrats. Plusieurs membres de la franchise ont appelé les fans pour leurs commentaires durs. Beaucoup de stars sont en mesure de le faire sans effort, mais certaines décident finalement de ne plus vouloir interagir avec le public. Ash Naeck est la dernière star des 90 jours à faire une pause dans toute la folie et à quitter les réseaux sociaux.

Ash Naeck | Instagram: @themindbodycoach

La relation d’Ash avec Avery

Naeck et Avery Warner avaient une relation très toxique avant même que les caméras 90 Day Fiance ne commencent à rouler. Lorsque le tournage a commencé, Warner vivait à Seattle avec ses deux filles et Naeck vivait à Melbourne, en Australie. Naeck a prétendu être un thérapeute relationnel, mais après l’avoir regardé dans la série, plusieurs fans ont estimé qu’il ressemblait plus à une escorte qu’à un coach de rencontres.

Naeck a affirmé qu’il travaillait avec des femmes qui avaient réussi et qui n’avaient pas le temps de trouver des hommes. Au cours de la série, il a parlé à plusieurs femmes et il est difficile de voir comment il les a aidées à part offrir constamment des compliments.

À partir du moment où Warner est arrivée en Australie pour visiter Naeck, elle n’était pas sûre de Naeck et de savoir s’il disait la vérité. Dans l’épisode le plus récent de l’émission, Warner a trouvé 62 messages sur le téléphone de Naeck provenant de plusieurs femmes. Quand elle l’a confronté à ce sujet, il lui a dit qu’il était célibataire.

Jeu contre Ash

Les fans ont rapidement appelé Naeck pour son comportement et l’ombre de son travail.

“” Ash: “ce sont surtout des femmes qui ont beaucoup de succès et qui n’ont pas le temps de rencontrer des hommes”, a tweeté un fan, se moquant de Naeck. “Cela ressemble à une escorte pour moi.”

“Ash est un escroc!” une autre personne a écrit. “Sa bouche se contracte et ses yeux fous montrent qu’il cache la vérité!”

La plupart des fans étaient entièrement en faveur de Warner et complètement méfiants envers Naeck.

“La peau d’Averys est impeccable”, a déclaré un fan. «Et les cendres ont certainement un secret. Et ça doit être mauvais. »

Et les gens n’étaient pas trop ravis lorsque Naeck a dit qu’il était célibataire après que Warner ait voyagé à travers le monde et laissé ses enfants avec lui.

“Le vrai côté d’Ash a sauté avec le seul commentaire, même s’il était surpris”, a écrit une personne.

Ash quitte les réseaux sociaux

Après avoir reçu un tel contrecoup pour ses actions, Naeck a décidé de prendre une pause dans les médias sociaux, ce qui est un gros problème pour lui étant donné que son travail l’oblige à être assez actif sur Instagram.

“Tout le monde, merci pour le soutien et les bons messages reçus”, a-t-il écrit sur son histoire Instagram. «Les événements des huit dernières semaines m’ont frappé aujourd’hui, je n’étais pas du tout préparé à l’intensité de ce que le spectacle, bon ou mauvais, m’a apporté. Je suis d’humeur à ne pas abandonner, mais cela a pris un tour aujourd’hui et je prends quelques semaines de congé des réseaux sociaux pour ma santé mentale. Je vous aime tous.”

Warner et Naeck n’ont pas précisé s’ils sont toujours ensemble ou non.