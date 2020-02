Comment l’image de Harry Styles a été inspirée par Leonardo DiCaprio

Molly Hawkins est un ancien DJ qui est devenu le directeur créatif de Harry Styles. Dans une interview avec Billboard en 2020, elle a commenté ce qui rend les styles spéciaux. Elle a également expliqué comment ses souvenirs du luminaire oscarisé Leonardo DiCaprio ont influencé l’image de Styles.

L’histoire du directeur créatif de Harry Styles

Hawkins est devenue la directrice du groupe Chairlift en 2007. Par la suite, elle est devenue la directrice artistique de Young Turks, un label indépendant à Londres. Elle a été directrice de la création pour les légendes de la musique électronique The xx, l’artiste montante Kelsey Lu et Styles.

Elle est très reconnaissante de la contribution de ses clients à sa carrière. «Les xx, Harry, Lu – ils ont tous le contrôle. Il y a tellement de mecs dans cette industrie qui veulent juste être comme, “Eh bien, fondamentalement, je suis un génie.” Mais je ne serais pas merdique sans [the artists]. “

Hawkins se souvient avoir voulu rencontrer Styles après avoir écouté certains de ses morceaux inédits. Elle a écrit «Jeffrey Azoff, [Harry’s] gestionnaire, que je connaissais d’un client précédent. Je me disais: «Mec, laisse-moi rencontrer Harry. Je pense que nous pourrions faire quelque chose de vraiment spécial. »»

Elle et Styles s’entendaient bien. «Quand je pense à voir Harry vivre en tant que fan, j’essaie de me souvenir de ce que je ressentais pour Leonardo DiCaprio quand j’avais 13 ans, et comment en tant que jeune femme, c’était vraiment génial de voir un homme si romantique et sans vergogne. ” Hawkins a travaillé en tant que directeur créatif de Styles’s Fine Line.

Les similitudes entre Harry Styles et Leonardo DiCaprio

“My Heart Will Go On” interprété par One Direction

Les styles ont été régulièrement comparés à des collègues musiciens comme Paul McCartney et Mick Jagger. Cependant, il n’a pas été comparé à DiCaprio beaucoup. Malgré cela, il existe quelques points de similitude intéressants. Premièrement, One Direction a déjà couvert «Mon cœur va continuer», le thème du film le plus emblématique de Dicaprio: Titanic.

Il y a d’autres similitudes. Styles est un musicien qui agit occasionnellement. En plus de ses apparitions amusantes dans Saturday Night Live, Styles est apparu dans le célèbre drame de Dunkerque de Christopher Nolan. Bien qu’il soit surtout connu pour s’exprimer sur un seul support, il s’est montré capable de traverser les frontières artistiques.

Inversement, DiCaprio est un acteur de renommée mondiale qui s’est adonné à la musique – quoique dans une mesure extrêmement minime. DiCaprio fait une apparition de premier plan dans la chanson écologiste de Lil Dicky «Earth». DiCaprio prend son environnementalisme au sérieux, mais c’était agréable de le voir afficher un sens de l’humour sur lui-même.

«Terre» de Lil Dicky

Cependant, c’est un peu un choc d’entendre que DiCaprio a influencé l’art de Fine Line d’une manière ou d’une autre. Son goût de la mode est moins excentrique, piquant et androgyne que Styles ». Cependant, pendant sa jeunesse, DiCaprio portait des tenues éclatantes dans Roméo + Juliette. Dans le même ordre d’idées, Vanity Fair rapporte qu’il a mémorisé un cygne dans un célèbre magazine. Le cou du cygne ressemble presque à une écharpe autour de DiCaprio.

Styles et DiCaprio ne sont pas deux célébrités que nous associons généralement. Pourtant, DiCaprio a influencé l’image de Styles. Cela montre simplement comment l’inspiration peut provenir de lieux inattendus.

