Comment lire un manga et pourquoi lisez-vous de droite à gauche?

Je parie que la première fois que vous avez ouvert un manga, vous avez commencé à le lire à la fin. Eh bien, pour nous, lecteurs occidentaux, il est habituel de lire de gauche à droite, à la fois lors du changement de ligne et de la rotation des pages. C'est pourquoi il peut être difficile de s'habituer à lire des mangas, car comme vous le savez il lit exactement le contraire de la façon dont nous nous habituons, c'est-à-dire de droite à gauche.

En outre il y a une petite règle selon laquelle, si vous aimez les mangas, vous pouvez déjà suivre inconsciemment, mais si vous êtes novice, personne ne vous l'a dit. Et c'est qu'en plus du manga se lit de droite à gauche et de haut en bas, il y a la "règle de T." Cette petite règle vous indique où vos yeux doivent se déplacer lors de la lecture des vignettes d'un manga. Si vous êtes un lecteur régulier, vous l'avez déjà mémorisé à votre insu. Il est difficile d'expliquer avec des mots ce qu'il dit exactement, mais il sert à vous guider dans la lecture d'un manga et les lecteurs expérimentés le suivent inconsciemment. Il a été décrit pour la première fois par Rachel Thorn en 2018, professeur de manga à l'Université Seyka au Japon.

Autrement dit, la règle est: "Traversez le pied d'un T avant de croiser les bras (sauf quand vous ne devriez pas)." Bien qu'il soit difficile à expliquer, presque tous les Japonais de moins de 60 ans connaissent cette règle et la traitent instantanément , bien qu'ils ne réalisent pas du tout qu'ils le savent.

– Rachel ︽✵︽ Thorn (@rachel_thorn_en) 19 janvier 2018

Et pourquoi est-il appelé la règle T? Bonne question, et la réponse est très simple. Alors que les bandes dessinées occidentales utilisaient et continuent d'utiliser des croix (+) pour guider la distribution et la lecture des dessins animés, lorsque le manga japonais a essayé de faire de même, c'était un format déroutant et difficile à lire. C'était vers les années 1950, explique Rachel Thorn, et au fil du temps, les magakas ont trouvé un meilleur système pour distribuer les dessins sur la page et faciliter la lecture.

Un autre BTW, ce sont les exemples que je dessine sur le tableau blanc pour expliquer la règle T à mes élèves. Je dessine les deux et demande aux élèves de me dire l'ordre des panneaux. De temps en temps, un élève y réfléchit et se trompe, mais presque tous réussissent. pic.twitter.com/KOJsgKBOgK

– Rachel ︽✵︽ Thorn (@rachel_thorn_en) 20 janvier 2018

Ce sont des exemples que je dessine au tableau pour expliquer à mes élèves la règle de T. J'écris les deux et demande à mes élèves quel est l'ordre des balles dans chacun. Parfois, certains y réfléchissent davantage et font des erreurs, mais la plupart d'entre eux le font correctement.

La règle T indique uniquement dans quel ordre les puces doivent être lues en fonction de leur taille et de leur forme. Comme le montre l'exemple, la règle peut également être exprimée comme suit: si deux balles ont la même hauteur, elles sont lues horizontalement, mais si elles ont la même largeur, elles sont lues verticalement.

Mais ne vous inquiétez pas de le mémoriser, car la meilleure façon de l'apprendre est de le pratiquer en lisant votre manga préféré. Au fil du temps, vous le ferez de manière plus fluide et lorsque vous en verrez moins, vous lirez un volume de 200 pages en moins d'une demi-heure.

