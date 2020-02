Comment Lisa Rinna est-elle impliquée dans le mess Brandi Glanville et Denise Richards?

Brandi Glanville ne recule pas devant ses affirmations selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec la star de Real Housewives of Beverly Hills, Denise Richards. Le drame de l’affaire devrait prendre le devant de la scène dans la saison 10 de RHOBH, et Lisa Rinna s’est retrouvée au milieu de tout cela. Avec la première de la saison 10 au coin de la rue, voici comment Rinna est impliquée dans le mess de Glanville et Richards.

Brandi Glanville, star de «RHOBH» | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

À l’intérieur des réclamations de Brandi Glanville

Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de la saison 10 de la

RHOBH, qui vient de terminer

tournage. L’un des plus gros points de discorde cette saison tourne autour d’un

affaire de rumeur entre Brandi Glanville et Denise Richards.

Glanville dit qu’elle et Richards se sont branchés sur plusieurs

occasions, accusations que Richards a nié avec véhémence. Glanville prétend également

qu’elle pensait que le mari de Richards était au courant de leur relation uniquement pour trouver

sur qu’il a été maintenu dans l’obscurité.

Lors de l’émission, les rumeurs auraient été révélées lors d’un

dîner moulé. À un moment de la conversation, Glanville a dit à ses co-stars que

elle a rencontré Richards.

Malheureusement pour Richards, les rumeurs ne s’arrêtent pas là.

Le sujet a été soulevé à nouveau lors de l’escapade de casting à Rome et Glanville

n’a pas reculé devant les affirmations sur les réseaux sociaux.

Brandi Glanville assure aux fans qu’elle dit la vérité

Alors que Richards dit que les rumeurs de l’affaire sont un mensonge,

Glanville a récemment pris les médias sociaux et a assuré aux fans qu’elle raconte

la vérité. Elle a également laissé entendre qu’elle ne pouvait pas dire grand-chose sur le drame,

d’autant plus que la saison 10 n’a pas encore été diffusée.

“Je ne mens rien de ce que j’ai dit sur les femmes au foyer et

Je suis prêt à passer un test de détection de mensonge et soyons clairs, je n’étais même pas le

l’agresseur !!!! ”, a-t-elle tweeté.

Glanville a également partagé une photo d’elle posant sur le tournage

de Watch What Happens Live. dans le

légende, Glanville a fouillé Richards en disant qu’elle n’était pas «autorisée»

pour discuter des rumeurs entourant Richards.

Glanville était un membre à temps plein de RHOBH entre la troisième et la cinquième saison

du spectacle. Elle est revenue en tant qu’invitée dans la saison 9 et aura un autre petit

camée dans la saison 10.

Bien que Brandi Glanville soit celle qui a lancé les rumeurs sur Richards, Rinna les a maintenus en vie tout au long de la saison à venir.

Comment Lisa Rinna est-elle impliquée dans le drame entre Glanville

et Richards?

Des sources disent que Richards a été prise au dépourvu lorsqu’elle était

face aux rumeurs de l’affaire sur le tournage de RHOBH. Et le drame s’est réchauffé lorsque les acteurs se sont envolés pour Rome pour leur

voyage annuel.

Selon All About The Tea, Rinna est le

celui qui a évoqué les rumeurs pendant que les femmes profitaient de leur séjour à Rome.

Richards n’a pas bien répondu aux accusations et un énorme combat aurait

s’ensuivit.

“Denise n’a toujours aucune idée d’où viennent les rumeurs de Brandi

et Rinna semblait bouleversée que Denise le nie donc Rinna l’a confrontée et

ils se sont battus à ce sujet. Ils se sont ensuite battus à nouveau lors d’un événement caritatif

filmé chez Kyle », a révélé une source.

L’argument est devenu si vif que Richards aurait arrêté

tournage. Rinna a critiqué Richards sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir assisté à une soirée de casting,

et son message a apparemment soutenu les rapports selon lesquels Richards a refusé d’apparaître dans

devant les caméras.

Cela dit, un initié proche de Richards dit que le

les informations selon lesquelles elle a quitté la série sont fausses. La source a assuré aux fans que

Richards a terminé le tournage de la saison 10 de RHOBH

et a noté qu’elle était très déçue par les rapports.

Richards reçoit le soutien de ses co-stars de «RHOBH»

À la lumière des rumeurs salaces, plusieurs des co-stars de Richards RHOBH ont parlé de son

nom. Camille Grammer, par exemple, a critiqué Brandi Glanville sur Twitter pour

inventer des histoires «blessantes» sur Richards afin qu’elle puisse retrouver sa place sur RHOBH.

«Je m’ennuie avec ces histoires inventées et fausses. Ennuyeux… pour elle

fans, elle en est pleine », a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne Teddi Mellencamp, elle joue ses cartes un peu plus près de sa poitrine. Dans une récente interview, Mellencamp a déclaré qu’elle n’était pas autorisée à dire quoi que ce soit sur le drame. Elle souhaite également que les rumeurs ne soient pas sorties avant la première de la saison.

“Je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit, je souhaite que tout cela

sortir sur le spectacle et se produire organiquement “, at-elle expliqué.

Mellencamp a ajouté qu’il y a beaucoup plus à la saison 10 que

le drame entre Denise Richards et Brandi Glanville. La star de la réalité a fait

ne pas entrer dans les détails, mais nous avons hâte de voir ce qui se déroule.

Bravo n’a pas annoncé de date de première officielle, mais le

nouvelle saison des Real Housewives of

Beverly Hills devrait être diffusée ce printemps.