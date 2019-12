Comment l'univers 'The Conjuring' a défini toute la décennie de l'horreur

* Suivez notre couverture continue de la fin de la décennie ici *

Chaque décennie a un certain ensemble de films d'horreur qui le définissent. Ce certain groupe de films qui frappe le bon ton, capture parfaitement le public et est la première chose à laquelle vous pensez lorsque cette période de temps arrive. Pour les années 70, ce sont ces films qui ont repoussé les limites et ouvert la voie à une époque incertaine – The Exorcist. Le massacre à la tronçonneuse du Texas. Pour les années 80, c'était le cycle slasher. Des centaines de films slasher sont venus et sont partis en quelques années, mais les grandes franchises se démarquent par la façon dont elles ont créé des personnages qui dureraient et deviendraient les nouveaux visages de l'horreur – Halloween, vendredi 13 et le cauchemar sur Elm Street. . Dans les années 90, nous avons vu un retour aux tueurs masqués qui incorporaient également un style d'écriture plein d'esprit et des moulages de jeunes acteurs chics. La franchise Scream a ouvert la voie. Dans les années 2000, nous avons vu une augmentation des films ultra-violents comme la série Saw et les films Hostel.

Alors que nous terminons les années 2010, il est intéressant de regarder en arrière et de voir comment l'horreur a changé et ce qui était vraiment populaire pendant cette période. De tous les films sortis cette décennie, ceux qui définiront le plus cette période seront les films de L'univers conjurant.

Ce qui a commencé en 2013 avec une seule histoire de fantômes est devenu l'une des franchises d'horreur les plus réussies de tous les temps. Conformément à la tendance actuelle des univers cinématographiques (qui marquera également cette décennie), la série s'est développée au-delà d'une simple série de suites et a créé son propre réseau d'histoires qui a duré six ans et sept films et continue de croître.

La route pour amener La conjuration à l'écran était longue, commençant environ 20 ans avant, lorsque le producteur Tony DeRosa-Grund rencontré Ed Warren pour discuter du cas de la famille Perron – l'histoire sur laquelle le script serait basé. DeRosa-Grund a essayé de faire tourner le film pendant des années, mais il ne s'est jamais concrétisé. Des accords ont été conclus avec Golden Circle Films (qui avait réalisé A Haunting in Connecticut, basé sur un autre cas des Warrens) et Summit Entertainment, mais rien n'a jamais atteint la ligne d'arrivée. Enfin, un accord a été conclu avec New Line, James Wan a été embarqué pour diriger et produire le script à partir de Tchad et Carey Hayes, et l'histoire est finalement arrivée à l'écran.

Se déroulant dans les années 1970, l'histoire a suivi la famille Perron alors qu'elle emménageait dans une ferme dans le Rhode Island rural, pour découvrir que la propriété a une sombre histoire, alors qu'une entité malveillante commence à menacer sa famille. Patrick Wilson et Vera Farmiga ont été moulés dans les rôles d'Ed et Lorraine Warren, et offrent un duo qui n'est pas seulement défini par leur chasse aux fantômes, mais aussi par leur chimie et leur relation les uns avec les autres. Leur gentillesse est au centre du film et donne de la profondeur aux personnages d'une manière qui n'est pas communément explorée dans des films comme celui-ci.

The Conjuring a conquis le public et les critiques, ouvrant la porte à New Line non seulement pour faire des suites, mais pour étendre l'histoire dans plusieurs directions simultanément.

À partir de là, alors qu'ils développaient une suite à The Conjuring, New Line a également décidé de créer un film dérivé basé sur le Annabelle Poupée qui a fait une brève apparition au début du premier film. Puisque l'histoire la plus célèbre de la poupée a déjà été racontée lors de cette scène, le scénariste Gary Dauberman a choisi de créer une histoire d'origine pour la poupée, dans laquelle elle commence comme une antiquité dans la chambre d'un enfant, mais devient possédée par un esprit malveillant après qu'un membre du culte entre par effraction dans la maison et décède par suicide dans la pièce où Annabelle est gardée. Les propriétaires, John et Mia, se retrouvent en proie à l'entité et finissent par apprendre qu'elle a l'intention de prendre une âme humaine.

Le film a bien fait financièrement, mais a été une grande déception pour les fans de The Conjuring, car il manquait à la fois le rythme et l'efficacité de la première histoire.

2016 a vu le retour de Patrick Wilson et Vera Farmiga en tant que Warrens The Conjuring 2. James Wan est retourné à la chaise du réalisateur et a également co-écrit le scénario, avec Chad Hayes, Carey Hayes et David Leslie Johnson. Ce film aborde brièvement l'enquête des Warrens sur la hantise d'Amityville, avant de se rendre en Angleterre pour enquêter sur l'Enfield Poltergeist. Ils sont envoyés là par l'Église catholique pour déterminer si les histoires racontées par une famille de la classe ouvrière concernant une hantise dans leur maison sont vraies, ou si elles sont plutôt un canular élaboré.

En réalité, Ed et Lorraine ont déterminé que cet incident particulier était un canular, mais dans le film, la famille est prise au piège par la puissance d'un esprit démoniaque qui non seulement manipule le fantôme de l'ancien propriétaire de la maison, mais apparaît également comme une monstrueuse religieuse. Ce nouvel adversaire, bien que vaincu dans The Conjuring 2, serait le prochain point focal de l'univers cinématographique, car c'était un méchant à succès qui terrifiait le public.

Le film a connu un succès retentissant et a également fait découvrir au monde les joies que l'on peut ressentir en regardant Patrick Wilson chanter et jouer de la guitare.

L'année suivante, une préquelle a été faite pour le film Annabelle moins que stellaire. Création Annabelle a lieu en 1955 en tant que couple d'âge moyen, Esther (Mirando Otto) et Samuel Mullins (Anthony LaPaglia) ouvrent leur maison à une religieuse (Stephanie Sigman) et un groupe de filles après la fermeture de leur orphelinat. Janice (Talitha Bateman), une fille handicapée par la polio, trouve une poupée qui avait appartenu à la fille décédée du couple, Annabelle. Lorsque Janice commence à se comporter étrangement, Esther avoue que le couple était si bouleversé lorsque leur fille est décédée qu'ils ont accepté de permettre à ce qu'ils pensaient être son esprit d'habiter la poupée. Il s'avère que l'esprit en question était une entité démoniaque jouant sur leur chagrin.

Gary Dauberman est revenu pour écrire le script, et David F. Sandberg est venu à bord pour diriger. Le film a été un succès critique et au box-office et a été un énorme pas en avant par rapport à l'entrée précédente d'Annabelle. Il racontait une nouvelle histoire tout en se rattachant à tout ce qui avait déjà été établi dans la mythologie.

En 2018, la terrifiante nonne démoniaque, Valak, a mis son moment sous les projecteurs. La nonne a été écrit par Gary Dauberman et réalisé par Corin Hardy. Il se déroule en 1953 et raconte l'histoire d'Irene (Taissa Farmiga), une religieuse novice et le père Burke (Demien Bichir) qui sont appelés dans un monastère roumain pour enquêter sur les circonstances mystérieuses du suicide d'une religieuse sur la propriété. À leur arrivée, ils apprennent qu'une entité démoniaque emprisonnée dans les murs de l'abbaye a été libérée. Les religieuses prient à tour de rôle pour tenter de garder le mal à distance, mais perdent rapidement du terrain. Ce mal, connu sous le nom de Valak, prend la forme d'une religieuse et doit à nouveau être scellé dans sa prison avant de pouvoir s'échapper du terrain et apporter la corruption partout où il va.

La nonne a rencontré des critiques mitigées. Bien qu'il ait un cadre et une atmosphère d'horreur classiques, le montage était fragile et le film ne coulait pas comme ses prédécesseurs.

Basé sur un conte folklorique latino-américain, La malédiction de La Llorona suit Anna (Linda Cardellini), une assistante sociale envoyée pour enquêter sur la disparition de deux jeunes garçons. Quand elle arrive chez eux, elle trouve les enfants enfermés dans une pièce. Elle appelle la police et a leur mère, Patricia (Patricia Alvarez), arrêté. Patricia a affirmé avoir enfermé les garçons pour leur propre protection. Les garçons se sont retrouvés morts plus tard, et les propres enfants d'Anna ont commencé à vivre des événements étranges dans leur maison. Il semble que l’implication d’Anna dans cette affaire l’ait placée sous la malédiction de l’esprit redouté La Llorona. Réalisant que l'esprit est puissant, elle se tourne vers l'Église pour l'aider à bannir l'entité.

La malédiction de La Llorona dans The Conjuring Universe n'est pas aussi évidente que les autres films, et n'était vraiment connue que lorsque le film est sorti. L'esprit La Llorona n'a jamais fait partie d'aucun des films précédents et le film n'a pas été commercialisé comme un film de conjuration ou comme ayant une relation avec la franchise. Le lien lui-même est faible et réside dans l'apparition du père Perez (Tony Amendola), le prêtre qui a conseillé le couple à Annabelle.

Le film a reçu de mauvaises critiques, dont beaucoup ont cité la surutilisation des craintes de saut et le manque d'un scénario bien formé.

La deuxième entrée en série pour 2019 était le troisième film à se concentrer sur la poupée Annabelle. Annabelle rentre à la maison voit Gary Dauberman revenir une fois de plus, mais cette fois, prenant le fauteuil du réalisateur et réalisant à partir de son propre scénario. Le film ramène l'histoire d'Annabelle aux Warrens. Cela a lieu après qu'ils ont acquis la poupée et l'ont enfermée dans leur salle d'objets. Ed et Lorraine font un voyage d'une nuit pour une enquête et demandent à Mary Ellen (Madison Iseman) pour garder leur fille, Judy (McKenna Grace). L'ami de Mary Ellen, Daniela (Katie Sarife) balise le long et les êtres pour explorer les objets dans la salle des artefacts. Bien sûr, elle laisse un tas de créatures surnaturelles se libérer et les filles doivent contenir la catastrophe avant qu'Ed et Lorraine ne rentrent chez eux.

Le film s'éloigne un peu du reste de la série. Il y a certainement des moments effrayants, mais tout est fait avec un sentiment de plaisir. Ce film est une soirée pyjama effrayante qui invite le public aux festivités. Bien qu'Annabelle soit définitivement notre principale antagoniste, elle n'est pas la seule chose à laquelle le personnage doit faire face. Un loup-garou, un passeur spectral et une épouse maléfique font tous des apparitions, ajoutant au chaos surnaturel de l'histoire et offrant potentiellement de nouveaux méchants pour de futurs versements.

La décennie tire à sa fin, mais The Conjuring Universe ne l'est certainement pas. Vera Farmiga et Patrick Wilson devraient revenir dans la série en 2020 avec The Conjuring 3, une suite de The Nun a été annoncée, et un film consacré à L'homme tordu de The Conjuring 2 est également en préparation. Tant que le public continuera à s'intéresser à l'horreur surnaturelle, ces films continueront de diriger le peloton et l'univers continuera à s'élargir pour inclure plus d'histoires, plus de méchants surnaturels et plus de peurs.