Comment Martin Freeman a utilisé YouTube pour conserver son accent du Minnesota

Martin Freeman s’est tourné vers YouTube pour garder son caractère.

L’acteur de 48 ans, qui a joué Lester Nygaard dans FX’s Fargo pendant 11 épisodes, a expliqué dans une vidéo YouTube pour GQ, qu’il a utilisé la plate-forme vidéo pour rafraîchir son accent du Minnesota lorsqu’il était loin du plateau de l’émission pour quelque temps.

Freeman est un acteur anglais connu pour ses rôles dans la trilogie The Hobbit, la version originale britannique de The Office, Black Panther et Sherlock. Dans la vidéo de GQ où il a discuté de ses personnages emblématiques, Freeman a expliqué comment il en est venu à parler comme son personnage Fargo. Spoiler: Cela impliquait beaucoup de pratique et d’écoute.

Il est resté dans l’accent «toute la journée» sur le tournage de «Fargo»

L’acteur primé aux Emmy Awards ne se contenterait pas de filmer une scène de personnage, d’accent et tout, puis reviendrait à sa façon normale de parler lorsque le réalisateur hurlait. Il parlait avec un accent du Minnesota pendant 10 à 12 heures.

“Je reste dans l’accent toute la journée à partir du moment où je suis pris le matin pour terminer”, a déclaré Freeman dans la vidéo.

Ne pas allumer et éteindre son accent du Minnesota a certainement aidé le natif du Hampshire, en Angleterre, à pratiquer davantage et à son tour, a rendu sa représentation d’un homme du Minnesota aussi transparente que possible.

Freeman a adopté l’approche de rester dans l’accent toute la journée pour éviter toute erreur qui pourrait provenir de l’accentuation en de courtes rafales.

“Je pense qu’après un certain temps, vous entendrez des incohérences si vous le traitez comme un croquis ou un sketch. Vous n’êtes pas en SNL [Saturday Night Live]. Vous ne faites pas seulement un bâillon », a-t-il dit. “Vous devez passer plus de 10 heures à croire ces gens. Vous ne pouvez pas vous moquer. Vous ne pouvez pas prendre un raccourci et dire: “Ils sonnent probablement quelque chose comme ça.” Donc, je voulais vraiment le faire correctement. “

Et le faire correctement, il l’a fait. Freeman a travaillé avec un professionnel sur son accent avant le début du tournage et avait un entraîneur de dialecte sur le plateau.

Martin Freeman a utilisé YouTube pour se rafraîchir sur l’accent du Minnesota



Inévitablement, quand Freeman a quitté le set de Fargo et est revenu à son accent anglais naturel, il a dû se remettre à parler comme quelqu’un du Minnesota. Quand il a passé une longue période hors du plateau de Fargo – «une semaine loin du travail» comme il l’a dit dans la vidéo – Freeman regardait des vidéos YouTube de «jeunes gars du Minnesota qui parlaient juste» pour se rappeler comment faire son propre Minnesota accent.

Selon lui, il n’a pas fallu longtemps pour que l’accent revienne.

Martin Freeman assiste à une présentation de «Fargo» le 11 avril 2014 | Jim Spellman / WireImage

“Une fois que vous avez saisi cet ADN pour le temps, il vous suffit de le rafraîchir rapidement si vous ne parlez pas comme ça depuis un certain temps”, a déclaré Freeman.

Il a reçu des critiques mitigées sur son accent du Minnesotans

Freeman a recueilli un hochement de tête Emmy pour sa performance dans Fargo mais il a également reçu des critiques positives et négatives pour son accent du Minnesota du Minnesotans.

«Donc, certaines personnes ont appelé pour dire:« Nous ne sonnons pas comme ça »et d’autres personnes du Minnesota disent:« Non, nous le faisons. Oui, vous l’avez, »a-t-il dit.

L’acteur primé aux BAFTA a déclaré qu’en dépit de critiques mitigées sur son accent, il a choisi de se concentrer sur les points positifs: «J’étais très heureux que beaucoup de gens du Minnesota aient dit ‘Non, c’était plutôt bien’. Je vais prendre ça toute la journée. “

La saison 4 de Fargo sera diffusée le 19 avril 2020 sur FX.