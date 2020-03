Comment Mary-Kate Olsen a-t-elle rencontré son mari Olivier Sarkozy?

Mary-Kate Olsen et sa sœur jumelle Ashley Olsen ont vécu une vie côte à côte sous les projecteurs depuis leur première apparition sur Full House à l’âge de six mois. Aujourd’hui, à l’âge de 33 ans, ils font de leur mieux pour maintenir leur vie privée. Ils préfèrent travailler dans les coulisses de leurs lignes de vêtements à succès: The Row et Elizabeth and James. À partir de 2012, cependant, Mary-Kate Olsen a commencé à recevoir beaucoup plus d’attention; elle a été régulièrement aperçue lors d’événements sportifs et aux alentours de New York avec son petit-ami d’alors, aujourd’hui mari Olivier Sarkozy.

Mary-Kate Olsen a été «séduite» par Olivier Sarkozy

Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy | James Devaney / .

Si le nom de Sarkozy vous semble familier, c’est que le mari d’Olsen est le demi-frère de l’ancien président de la France, Nicolas Sarkozy. Olivier Sarkozy n’est cependant pas un politicien, mais un banquier et il réside principalement aux États-Unis actuellement. Alors, comment un ancien enfant star devenu magnat de la mode a-t-il rencontré ce banquier français? Les rapports indiquent que c’était lors d’une fête, mais on ne sait pas grand-chose de leur première rencontre.

Quelle que soit la façon dont ils se sont rencontrés, leurs observations ultérieures ont certainement soulevé quelques sourcils, étant donné leur écart d’âge de 17 ans. Quand ils se sont rencontrés, Olsen n’avait jamais été marié. Sarkozy s’était déjà marié et avait divorcé de sa première femme, Charlotte Bernard, et avait deux enfants, Julien et Margot.

Bien qu’il provienne de mondes différents et de générations différentes, Olsen aurait été immédiatement frappé de Sarkozy. Bientôt, ils ont montré leur amour pour tous avec des câlins, des baisers et des tapotements de tête au milieu d’autres amateurs de sport photo après photo.

Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy ont eu une petite cérémonie de mariage

Après deux ans de fréquentations, Sarkozy a proposé en février 2014. Bien qu’ils aient apparemment regardé des lieux de mariage en France, les deux se sont mariés l’année suivante dans une résidence privée à Manhattan. Le mariage a eu lieu en secret, sans téléphone portable, et seulement 50 invités étaient présents. Aucune photo de la cérémonie ou de la réception n’a été rendue publique. Un invité a divulgué un détail très étrange: le lieu avait des «bols et des bols» remplis de cigarettes. Bien que les jumeaux Olsen soient régulièrement aperçus en train de fumer, cela semble un choix étrange, même pour les fumeurs les plus passionnés.

En raison du désir d’Olsen de garder sa vie privée privée, peu de choses ont été partagées publiquement sur le mariage du couple ou leur relation dans son ensemble. Une source a déclaré à Us Weekly: «La famille de Mary-Kate pense qu’Olivier est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Ils l’aiment. “

Qu’est-ce que Mary-Kate Olsen a à dire sur son mariage?

Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy | Jean Catuffe / .

Mary-Kate et Ashley Olsen ont réalisé une rare interview avec le magazine Porter en 2017 pour promouvoir leur ligne de mode Elizabeth and James. Bien qu’ils se soient surtout attachés à parler de leur entreprise, ils ont partagé un peu de leur vie personnelle, donnant un aperçu rare de leur vie non professionnelle.

Mary-Kate Olsen a partagé: “Je pense que nous avons de la chance [working hard] vient tout naturellement pour nous. Nous n’avons pas besoin de tant de temps pour nous asseoir, réfléchir et méditer. Mais j’ai un mari, deux beaux-enfants et une vie; Je dois rentrer à la maison et préparer le dîner. Je monte à cheval le week-end. Vous trouvez la chose qui vous aide à vous détendre et si vous ne l’avez pas, cherchez-la. Ou vous vous épuisez et vous n’êtes plus productif. “

Quant à Ashley Olsen, elle a partagé quelques points de vue sur leur point de vue sur les réseaux sociaux: «Nous n’avons ni Instagram ni Facebook, nous n’avons donc jamais été connectés à nos clients ou à nos fans de cette manière. Nous sommes restés assez à l’abri. “

Ashley Olsen est encore célibataire mais a été repérée par des paparazzis avec son petit ami présumé, l’artiste Louis Eisner depuis plusieurs années maintenant. On peut supposer en toute sécurité qu’en tant que jumelle, Ashley Olsen a toujours un compagnon à ses côtés. Elle a même décrit sa relation avec sa sœur jumelle comme un mariage dans le passé en disant: “Cela fait 32 ans que j’apprends à communiquer.”