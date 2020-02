Comment Maurice Benard a été «époustouflé» par le fils à l’écran Dominic Zamprogna quand il a commencé

La star de l’Hôpital général Maurice Benard est l’un des acteurs de feuilleton de jour les plus populaires du genre. Un nouveau projet qui sortira bientôt dévoilera plus sur son histoire de star du savon et comprend des anecdotes sur ses co-stars, comme son fils à l’écran, Dominic Zamprogna.

Dominic Zamprogna (Dante) et Maurice Benard (Sonny) sur «l’hôpital général» en 2020 | Rick Rowell / Walt Disney Television via .

Comment Dante Falconeri a été présenté à l’hôpital général

Dante a d’abord été présenté comme un flic nommé Dominic Pirelli qui enquêtait sur Sonny. Il a ensuite été révélé comme le fils de Sonny. Sa mère est Olivia Falconeri.

En dehors de sa relation avec Sonny, ses autres histoires ont inclus sa romance avec Lulu Spencer, qu’il a épousé plus tard.

Il avait également des relations avec Brook Lynn Ashton et l’ancien amant de Sonny, Brenda Barrett. Lulu et Dante ont un enfant, Rocco Falconeri.

Rocco a été portée par Britt Westbourne, qui a volé leur embryon et a fait passer le bébé comme son enfant avec Patrick Drake. Dante et Lulu sont maintenant divorcés.

Benard parle de Zamprogna dans ses prochains mémoires

Benard a lentement révélé des détails sur ses mémoires, Nothing General About It, qui seront publiés plus tard cette année. Dans ce cas, Benard a parlé de l’audition de Zamprogna et comment il a été époustouflé par la présence et la performance de l’acteur.

Benard a écrit: «RIEN DE GÉNÉRAL SUR. DOM. Dom est venu auditionner pour @generalhospitalabc. Quand il a quitté la pièce, il ne fait aucun doute qu’il a obtenu le rôle de fils de Sonny. Nous avons été époustouflés !!! #son #family #actor #nothinggeneralaboutit #mentalhealth #bookstagram #harpercollins. “

Le personnage de Dante est actuellement hors de la toile de l’hôpital général. Zamprogna est apparu pour la dernière fois régulièrement en tant que personnage en juin 2018. Il est apparu dans un seul épisode en novembre 2018. L’année dernière, il a également passé un passage du 15 mars au 29 mars.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.