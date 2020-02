Comment Meghan Markle et la vie post-royale du prince Harry mettent Archie en premier

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont officiellement commencé leur nouvelle vie post-royale. Leur nouveau calendrier est un tourbillon d’apparitions dans le monde entier, de discours et de réunions de planification – le tout à l’abri des interférences du palais.

Alors que le couple a gardé le silence, pour la plupart, les fans ont commencé à anticiper avec impatience leur prochain mouvement et où ils pourraient apparaître ensuite. La seule constante dans la vie de Meghan et du prince Harry ces jours-ci est leur jeune fils, Archie Harrison.

Il ne fait aucun doute que leur nouvelle vie est très incertaine. Mais, selon un récent rapport, leur plus grande priorité est limpide.

La déclaration de sortie de Meghan Markle et Prince Harry faisait référence à Archie Harrison

Le 8 janvier, le prince Harry et Meghan ont choqué le monde entier lorsqu’ils ont annoncé qu’ils prendraient leur retraite en tant que membres de la famille royale et qu’ils voulaient commencer à gagner leur propre revenu, indépendamment de la famille royale. Dans leur déclaration, le couple a révélé qu’il avait l’intention de partager son temps entre le Royaume-Uni et les États-Unis, ce qui leur permettrait d’élever leur fils “en appréciant la tradition royale dans laquelle il est né”.

Dans les semaines qui ont suivi l’annonce de la bombe, les fans et les critiques ont essayé de comprendre ce qui a conduit exactement à la grande annonce du couple royal. Il ne fait aucun doute que Meghan a été attaquée par des critiques et des tabloïds depuis qu’elle a commencé à sortir avec le prince Harry, et son mécontentement a probablement quelque chose à voir avec leur décision.

Cependant, il semble également très probable que le couple voulait vraiment retirer son fils d’une vie où il serait constamment examiné et critiqué.

Archie Harrison a été à l’abri des projecteurs

Archie Harrison est né en mai 2018. Comme il est le premier enfant de Meghan et du prince Harry, il y avait beaucoup d’excitation et d’anticipation autour de sa naissance.

Bien que le public ait hâte de voir le nouveau bébé royal, Meghan et le prince Harry étaient déterminés à garder leur fils loin des regards indiscrets des médias. Ils sont sortis pour une interview rapide dans les jours qui ont suivi sa naissance, mais à part cela, ils ont fait tous les efforts pour protéger leur nouveau-né du public.

Les baptêmes royaux de bébé sont traditionnellement une grande célébration. Cependant, Meghan et le prince Harry ont combattu la tradition et ont gardé la cérémonie de baptême d’Archie Harrison très privée et n’ont même pas révélé le nom de ses parrains et marraines. Ils ont reçu beaucoup de critiques pour leur décision, mais le couple est resté ferme.

De nombreux fans royaux pensaient que le prince Harry était le fer de lance de la décision de garder la vie d’Archie Harrison plus privée, après avoir passé toute sa vie sous les projecteurs.

Meghan Markle et le prince Harry se concentrent sur le fait d’être parents

Prince Harry, Meghan Markle et Archie Mountbatten-Windsor | Piscine / Samir Hussein / WireImage

Bien que le prince Harry et Meghan n’aient pas encore tout à fait établi leur nouveau port d’attache, et qu’ils semblent chercher des maisons à Los Angeles, ils prennent toujours le temps d’être des parents dévoués pour leur petit. Un rapport récent présente une interview d’une source royale, qui affirme que la vie de Meghan et du prince Harry ces jours-ci comprend de nombreuses rencontres individuelles avec Archie Harrison.

La source a révélé que «Archie est la priorité. Il s’agit toujours de prendre soin de lui et de donner la priorité à la famille. C’est un enfant heureux – il aime rire. “

Il semble probable que dans leur nouvelle vie, Meghan et le prince Harry veilleront à ce qu’Archie Harrison passe du temps de qualité avec certains membres de la famille tels que Doria Ragland, la mère de Meghan. À travers tout cela, le duc et la duchesse de Sussex ont prouvé qu’ils sont prêts à faire tout ce qu’il faut pour s’assurer que leur fils a une enfance heureuse et bien ajustée.