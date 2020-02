Comment Meghan Trainor a-t-elle rencontré son mari? Quelle étoile les a mis en place?

Meghan

Trainor se prépare pour un grand 2020. Son troisième album est sorti le 23 janvier

avec son dernier single “Nice to Meet Ya”, avec un couplet de Nicki

Minaj. De plus, elle est prête à tourner avec Maroon 5 et à apparaître sur The

Voice UK aux côtés d’Olly Murs, de Sir Tom Jones et de will.i.am.

En chemin, le mari de Trainor, Daryl Sabara, qui est devenu célèbre en tant qu’enfant star de Spy Kids, sera son rocher. Le jeune couple est éperdument amoureux et leur histoire est tout aussi douce qu’eux.

Meghan Trainor | Paul Archuleta / FilmMagic

Trainor et Sabara ont été créés par Chloë Grace Moretz

Sabara

et Trainor a commencé à sortir il y a environ quatre ans quand un

un ami commun les a présentés. Leur marieur, en fin de compte, n’était pas

autre que Chloë Grace

Moretz de The Amityville Horror et The Miseducation of Cameron

Publier.

Sur

le

Late Late Show Avec James Corden, Moretz a déclaré à l’animateur de talk-show qu’elle

les a présentés parce qu’ils étaient tous les deux de «très bons amis».

“JE

rencontré, Meghan, nous avons traîné, elle a dit qu’elle voulait vraiment rencontrer un bon gars », a expliqué Moretz. “JE

connaissait très bien Daryl lorsque nous avons joué ensemble. Et je les ai mis en place, et

ils sont fiancés! Je suis donc un vrai entremetteur. “

Dans une histoire de couverture pour Cosmopolitan, Trainor a déclaré qu’elle

et Sabara a tout de suite réussi après que Moretz les ait présentés. Et le

la chimie, semble-t-il, était dès le début.

«Nous sommes allés à un double rendez-vous, bowling et karaoké. Il m’a embrassé

au bowling », a déclaré Trainor à propos de son premier rendez-vous avec son mari. “JE

a dit à ma sécurité de sortir parce que je ne voulais pas être surveillée. “

Le chanteur a ajouté que Sabara était le «meilleur baiser de tous les temps».

Le couple a eu un mariage discret dans le jardin en 2018

Trainor et Sabara ont commencé à se fréquenter à l’été 2016. Sabara

proposé peu de temps après, en 2017, au milieu des illuminations de Noël du 24

anniversaire.

Le tout

À propos de That Bass », la chanteuse a écrit un

jaillissant post Instagram après la proposition romantique, qui a été capturée sur

vidéo. «J’ai dit oui!», A-t-elle écrit. «Pour mon 24e anniversaire, l’amour de mon

la vie @darylsabara fait

tous mes rêves se réalisent. Il m’a proposé sous un tunnel de belle

Lumières de Noël et m’a surpris avec ma famille et mes amis. Je suis toujours dedans

choc. Je n’ai jamais été aussi heureuse! Merci Daryl, ma famille et mes amis pour

me faisant me sentir comme une vraie princesse. “

Exactement un an plus tard,

le jour où Trainor a eu 25 ans, Sabara et son amour de la pop star l’ont officialisé. Ils

eu

marié à Los Angeles avec 100 amis et famille présents.

Sabara semble être le

type de porter son cœur sur sa manche, au moins sur les médias sociaux. Il fréquente

des articles sur le fait de ne pas avoir assez de sa femme. «J’ai le plus

belle femme! “, a-t-il écrit

peu de temps après leur mariage. “Merci de faire de moi l’homme le plus chanceux

le monde. Je t’aime pour toujours.”

En juillet 2019, le romantique désespéré a remercié Trainor d’avoir rendu sa vie spectaculaire. “3 ans de magie absolue”, écrit-il sur Instagram. «Tu étais la petite amie la plus incroyable. Tu étais la plus belle fiancée. Vous êtes l’épouse la plus aimante et la plus attentionnée qu’un mari puisse demander. Merci de m’aimer pour moi et de me rendre si heureux chaque jour. »

La chanteuse «Nice to Meet Ya» espère fonder une famille avec Sabara dans le futur

Maintenant

26 et prêt à fêter son deuxième anniversaire de mariage fin 2020,

Trainor a dit au Soleil qu’elle

espère avoir au moins cinq enfants avec Sabara, 27 ans.

«Urgh, mes ovaires pleurent tout le temps. Ils sont

crier! ”

pop star a révélé après qu’elle et son mari ont jailli de leur première année

mariage, disant que c’était «mieux que ce qu’ils pensaient» et destiné à durer

“pour toujours.”

Et Trainor n’espère pas seulement un ou deux enfants. “Je ne peux pas

attendez parce que tous les cinq seront les meilleurs enfants », a-t-elle déclaré. “Oh,

ouais, je veux une ferme. Je veux tous les enfants du monde, surtout avec lui.

Ils vont être les plus mignons. Je veux dire, tout le monde a vu à quel point il était mignon quand il était enfant.

Adorable.”