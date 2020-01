Comment ‘Morbius’ jettera les bases du ‘Spider-Man 3’ du MCU

Après avoir vu Michael Keaton apparaître dans la bande-annonce de Morbius, la fusion du Sony Spider-Verse et du paysage Spidey de Marvel Cinematic Universe semble désormais inévitable. Michael Keaton a dépeint Vulture dans Spider-Man: Homecoming, et il semble qu’il soit de retour pour faire un tour dans la production dirigée par Jared Leto de Morbius.

Tom Holland assiste à la conférence de presse «Spider-Man: Retrouvailles» | Chung Sung-Jun / .

Avec le retour de Keaton en tant que Vulture, quelques questions majeures se posent: à quel point la conversation entre les deux mondes Spidey sera-t-elle grande et détaillée, et comment le film Sony aura-t-il un impact sur le futur épisode MCU, Spider-Man 3?

S’appuyant sur des informations de We Got This Covered, ainsi que sur des plausibilités narratives compte tenu de l’état actuel des affaires Spidey, il semble que Morbius puisse jeter les bases de l’histoire à prendre forme lorsque Tom Holland reviendra sur le web-slinger dans sa troisième sortie solo .

«Morbius» servira de catalyseur au «Sinister Six» dans le MCU

We Got This Covered – en s’appuyant sur les mêmes sources qui savaient que Marvel Studios lorgnait Daniel Radcliffe pour Moon Knight et que Tom Holland était en pourparlers pour un caméo Venom 2 – a récemment rapporté que la moitié de l’équipe Sinister Six apparaîtra dans le film Sony.

Avec Morbius et Vulture sur le point d’apparaître dans la branche Spidey de Sony, qui est l’autre ennemi notoire obligé de faire une entrée? La sortie a rapporté que le docteur Octopus allait faire une brève apparition dans l’une des scènes post-crédits. Ainsi, Morbius introduira théoriquement trois des six membres pour représenter le formidable Sinister Six dans le MCU.

Le WGTC a rapporté que le Docteur Octopus fonctionnera initialement comme le «gars de la technologie» aidant les méchants, avant de se joindre au combat dans son costume de destroyer de super-héros multi-jambes emblématique. Venom existe déjà dans le Sony Spider-Verse et trois des six autres méchants comprenant le Sinister Six devraient apparaître dans Morbius. En d’autres termes, cette équipe peut se réunir plus rapidement qu’il ne semblait initialement plausible.

Est «Spider-Man 3» trop tôt pour les Sinister Six; y a-t-il assez de temps pour l’étoffer?

Si le MCU avait l’intention d’introduire tous les méchants qui constituent le Sinister Six dans son propre univers, le tournage d’un récit Sinister Six pour Spider-Man 3 serait complètement insondable.

D’un autre côté, si Sony et Marvel parviennent à travailler ensemble, en utilisant le Sony Spider-Verse pour construire les bases du Sinister Six, les personnages pourraient tous se concentrer, s’unir en une seule équipe méchante, à temps pour la phase 5.

Si Morbius n’est que le premier de quelques ramifications de Spider, toute l’équipe Sinister Six peut exister dans le paysage conjoint de Spidey, permettant au MCU de se superposer aux fondations accordées à Sony. Ainsi, Morbius et Venom ne sont peut-être qu’un premier des quelques films Sony destinés à jouer dans le MCU, et avec un peu plus de temps, l’ensemble du Sinister Six pourrait venir menacer Spidey et quelques-uns de ses amis Avenger dans le MCU.