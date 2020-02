Comment NBC utilise des émissions comme «Superstore» pour embaucher des réalisatrices

Lors des Film Independent Spirit Awards 2020, Lulu Wang a déclaré à la foule que les femmes n’avaient pas besoin d’encouragement pour poursuivre la réalisation; ils avaient besoin de gens pour les employer. Le programme Female Forward de NBC fait exactement cela avec des émissions comme Superstore, Good Girls et Brooklyn Nine-Nine.

Kris Lefcoe est l’un des membres du programme Female Forward de NBC et a eu la chance de diriger le dernier épisode de Superstore, “Cereal Bar”.

«Les femmes n’ont pas besoin de programmes d’observation et de formation sans fin. Ils ont besoin du travail. Je souhaite que plus de programmes suivent l’exemple de NBC et offrent un emploi après l’observation. Il y a beaucoup de femmes qualifiées, prêtes à diriger la télévision », a déclaré Lefcoe.

Kris Lefcoe et Jon Barinholtz sur le tournage de «Superstore» | NBC

Le programme Female Forward permet aux femmes de suivre un spectacle en premier

L’initiative Female Forward de NBC est un programme annuel qui donne aux réalisatrices la possibilité de suivre au moins trois épisodes d’une émission sur NBC. Les participants peuvent ensuite réaliser au moins un épisode de la série. Le programme a été créé pour donner aux femmes réalisatrices les mêmes opportunités qu’aux réalisateurs masculins de la télévision scénarisée.

Lefcoe réalise depuis 20 ans et a réalisé des clips, des courts métrages, un long métrage et son propre pilote d’une demi-heure. Elle était particulièrement intéressée par le programme Female Forward car il garantit un travail de direction.

«J’entendais beaucoup parler de ces programmes de la part de collègues cinéastes – tant de studios et de réseaux en ont maintenant – mais NBC est le seul programme qui garantit aux participants un épisode à réaliser», a déclaré Lefcoe. “Donc ce n’est pas seulement de l’observation, c’est un travail. C’est pourquoi je me suis concentré sur le programme NBC, et j’étais ravi d’obtenir même une interview, et encore moins de participer. »

Kris Lefcoe sur le tournage de «Superstore» | NBC

Kris Lefcoe a suivi «Superstore» sur NBC

Après avoir été sélectionnée pour le programme Female Forward, Lefcoe a suivi l’émission Superstore de NBC.

“Il est clair que ces cadres sont sérieux au sujet de nourrir nos carrières, ils nous mettent vraiment en place pour réussir. Les réalisateurs que j’ai suivis dans Superstore, Victor Nelli et Rob Cohen, étaient si généreux avec leur temps et leurs conseils, j’ai passé un bon moment à passer du temps avec ces gars à travers leurs épisodes, et j’ai appris beaucoup de choses des deux », a-t-elle déclaré.

Les femmes ne représentent qu’un petit pourcentage des réalisatrices de télévision scénarisées, et le programme Female Forward permet de s’assurer qu’il y a des réalisatrices expérimentées dans le domaine. Les émissions épisodiques peuvent être difficiles à percer, car les réalisateurs doivent pouvoir visualiser le travail de quelqu’un d’autre.

“En tant que réalisateur invité dans une émission épisodique, je suis là pour réaliser la vision de l’écrivain et du showrunner, en utilisant un langage visuel spécifique qui est déjà établi. Il doit ressembler et se sentir comme tous les autres épisodes de leur émission », a déclaré Lefcoe. “Et dans une émission comme Superstore, qui dure depuis 5 saisons, vous devez respecter que tout le monde connaît leur émission, leurs personnages et les uns les autres, mieux que vous.”

Il y avait un visage familier sur le plateau

Alors que Lefcoe était un réalisateur invité sur Superstore, elle connaissait déjà un membre de la distribution. Le premier emploi de Lefcoe dans l’industrie cinématographique a été celui de sono et de chauffeur pour The Kids in the Hall. Sa première tâche? Ramasser Mark McKinney et le conduire à se coucher. Des années plus tard, Lefcoe et McKinney se remémorèrent leur première rencontre lorsqu’ils se retrouvèrent sur le plateau Superstore.

“Quand je suis entré sur le plateau du Superstore pour la première fois il y a quelques mois, Mark est venu et m’a fait un gros câlin et m’a dit:” Je me souviens, il y a un million d’années, quand vous étiez PA sur Kids in The Hall, vous m’avez dit que vous me dirigerait un jour. Et nous y voilà! ». À quel point est-ce adorable d’avoir réalisé Mark sur mon tout premier épisode de télé? Et il est toujours aussi adorable, incroyable et hilarant », a déclaré Lefcoe.

Kris Lefcoe a réalisé l’épisode le plus récent de «Superstore» sur NBC

L’épisode Superstore «Cereal Bar» a été diffusé sur NBC le 13 février. Dans l’épisode, Zephra fournit une barre de céréales pour tous les employés de Cloud 9 le jour de la Saint-Valentin. Pendant ce temps, Garrett essaie de se retirer du travail en convaincant Glenn qu’il est mentalement en détresse, et Dina se retrouve attirée par un escroc dans le magasin.

«Je voulais m’assurer de vendre complètement le scénario de Dina… Il fallait que cela paraisse réel même si cela devient aussi totalement ridicule. C’est un point idéal pour la comédie – fondé mais ridicule – et je voulais vraiment y arriver », a déclaré Lefcoe. «Mais dans l’ensemble, je voulais juste faire un épisode vraiment drôle de Superstore. Et je pense que je l’ai réussi! “

Après avoir réalisé l’épisode Superstore pour NBC, Lefcoe prévoit d’écrire et de réaliser un autre long métrage.

«C’est une comédie sur un couple dont la vie conjugale avec des enfants a atteint le point de rupture, alors ils décident de se lancer dans une expérience inimaginable – faire ce qu’ils veulent. C’est comme une crise d’évasion de la quarantaine impliquant beaucoup d’hédonisme et d’hallucinogènes. J’ai hâte de le filmer », a-t-elle déclaré.