Comment Nene Leakes a dépassé le sentiment d’être trahi par Wendy Williams et son ex-mari, Kevin Hunter

Wendy Williams et la star des Real Housewives d’Atlanta, Nene Leakes, sont peut-être désormais les meilleures amies, mais les deux ont déjà été confrontées à une querelle publique de longue date. Williams a souvent discuté de Leakes dans son talk-show de jour tandis que Leakes prenait des photos de Williams sur Instagram.

Nene Leakes, Kevin Hunter et Wendy Williams via Twitter

Leakes dit qu’elle croit que son ancienne némésis et son ex-mari, Kevin Hunter, ont contribué à la conclusion d’un accord de talk-show sous elle pendant leur querelle.

Heureusement, aucun ne garde ce qui s’est produit dans le passé et Leakes considère désormais Williams comme l’un de ses plus chers amis.

Nene Leakes et Wendy Williams étaient amis avant leur querelle – qu’est-ce qui a mal tourné?

Lors d’une interview avec The Breakfast Club, l’ancienne co-animatrice de Williams, Charlamagne Tha God, a interrogé Leakes sur sa nouvelle amitié avec Williams. Leakes a noté qu’elle connaissait Williams depuis 13 ans.

Source: YouTube

Les deux femmes ont pris un bon départ, mais leur relation a tourné au vinaigre lorsque Leakes a estimé que Williams était trop critique à l’égard de son comportement sur RHOA lors de son populaire segment «Hot Topics» de l’émission.

Les choses ont tourné au ralenti en 2014 après que Williams a appelé Leakes pour avoir endommagé son sac Hermes Birkin de 10000 $. Cela a commencé après que Leakes a publié une photo Instagram de son sac personnalisé avec ses paroles célèbres, y compris “Je suis un b **** très riche” et “Si méchant et si grossier.”

Williams était moins que satisfaite du sac à encre graffiti de Leakes et a tweeté à ses abonnés: “Question brûlante: Que pensez-vous de @NeNeLeakes défigurant son sac Birkin?” Elle a supprimé le tweet mais pas avant que Leakes ne le voie et a répondu dans un article de blog sur son site officiel. Elle a accusé Williams de jalousie pour sa carrière en plein essor dans le théâtre, l’hébergement et la mode.

Nene Leakes dit qu’elle croit que Kevin Hunter a joué un rôle dans l’arrêt de son talk-show et autres opportunités de carrière

Charlamagne a incité Leakes à révéler plus d’informations sur la façon dont les choses ont mal tourné entre Williams et Leakes pendant leur faille. Il a accusé Williams et Hunter d’avoir «bloqué» le talk-show potentiel de Leakes il y a quelques années.

Leakes aurait été sous contrat avec la même société de production que The Wendy Williams Show et malgré le tournage d’un pilote pour la série, l’émission n’a jamais été diffusée. Lorsqu’on lui a demandé si elle croyait que Hunter et Williams avaient un coup de main dans l’épreuve, Leakes a répondu oui.

Leakes dit qu’elle et Williams n’ont jamais parlé de l’incident de l’émission depuis qu’elle a ravivé leur amitié et qu’elle n’est pas du tout intéressée à la ressasser. Elle a également admis qu’elle croyait que Hunter était plus à l’origine de l’annulation de son émission que Williams.

“Il [Hunter] n’a jamais été gentil avec moi. Elle n’est plus avec Kev. Je pensais qu’il était toxique pour elle. Je suis sûr qu’il était la personne pour aller le faire arrêter “, a expliqué Leakes.” C’était soit [him] ou Wendy, et ils avaient déjà de l’argent et le spectacle de Wendy était déjà sur … ils [the production company] fait le bon choix, à mes yeux j’aurais fait la même chose. Si je sais que ce spectacle a déjà du succès, je m’en tiendrai au spectacle qui a déjà du succès. »

Source: Instagram

Leur querelle a fait la une peu de temps après le fiasco du talk-show lorsque Hunter et Williams ont rencontré Leakes lors d’une exposition de femmes à Atlanta. Love B Scott a rapporté que Hunter avait demandé aux organisateurs de l’événement de déménager le vestiaire de Leakes lorsqu’il a découvert qu’il était adjacent à celui de Williams.

Lorsque Leakes est monté sur scène et a fait un commentaire sur le non-respect des règles visant Hunter, il aurait jeté un coup dans les coulisses et menacé que si Leakes n’était pas retiré du programme, lui et Williams marcheraient.

Nene Leakes et Wendy Williams sont désormais amis malgré leurs problèmes passés

Dans l’ensemble, Leakes dit que l’expérience lui a appris comment agresser le secteur du divertissement avec des poignardages – mais elle n’a aucune rancune sur la situation.

«Parfois, les gens sont intimidés. Ils pensent que tu vas venir et faire plus qu’eux. Je ne suis pas sûr », a déclaré Leakes au Breakfast Club. “Mais je sais qu’elle a été supprimée, c’est vrai. Je… n’ai jamais essayé d’avoir une conversation avec elle. »

Après que Williams ait demandé le divorce avec Hunter, elle et Leakes ont résolu leurs anciens problèmes. Leakes a depuis félicité Williams pour être une bonne amie pour elle. Lors d’un récent épisode de RHOA, Williams donne à Leakes des mots d’encouragement sur la façon de gérer les conflits avec ses co-stars.

Source: Instagram

Les deux ont passé beaucoup de temps ensemble au cours de l’été 2019 lorsque Williams était en pause de son émission. Ils voyageaient souvent ensemble et ont été photographiés par des paparazzis qui ont souvent frappé la ville de New York, Miami et Los Angeles.

Source: Instagram

Williams n’a rien dit sur l’interview de Leakes avec The Breakfast Club – mais s’il y a quelque chose que les fans savent sur Williams, c’est qu’elle sera sûre d’en discuter sur le segment de demain de “Hot Topics!”