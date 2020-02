Comment Nick Viall se sent vraiment dans les trois derniers matchs de Peter Weber

L’ancien célibataire Nick Viall avait récemment Peter Weber sur son podcast, The Viall Files, où ils ont discuté de la saison du pilote et des relations passées. Viall a pesé sur ses pensées concernant les femmes finales de Weber. Voici ce qu’il pense des trois premiers du baccalauréat.

Nick Viall | Emma McIntyre / WireImage

Madison Prewett

Viall dit que Madison Prewett est l’un de ses «deux premiers» pour Weber (du moins, c’est ce qu’il a dit lorsque ce podcast a été diffusé juste avant les villes natales – donc il ne prend pas en compte l’aperçu des suites fantastiques).

«Au début, il semblait y avoir le lien le plus naturel avec Madison. C’était si tôt et chaque fois que vous étiez avec Madison, vous vouliez juste vous détendre avec Madison parce que vous souffriez de tant de stress. Au début, on avait l’impression que vous pouviez être vous-même avec Madison et vous n’aviez pas l’impression que vous deviez être le célibataire. Je pense donc qu’il y a là un lien fort », a-t-il déclaré.

Cependant, Viall est un peu critique à l’égard de Madison, car il pense qu’elle aurait dû “comprendre” l’incident avec son compte de fan.

De plus, il la trouve «un peu trop gentille».

«Ma partie préférée de Madison jusqu’à présent est les quatre secondes où elle a l’air super énervée, elle a attaché dans un match de football. Je veux le côté peu flatteur de Madison. […] Parfois Madison est un peu trop gentille. Je veux voir cet autre côté », a-t-il déclaré.

Hannah Ann Sluss

Hannah Ann Sluss fait également partie des deux premiers de Viall. En fait, il pense qu’Hannah Ann est la gagnante de la saison.

«Je pense que tu choisis Hannah Ann. Hannah Ann, j’aime le fait qu’elle ait montré une morsure très tôt. Tout le monde pensait que l’épisode un ou deux était le méchant de la saison. J’étais comme, “Chill out”. Mais au moins, cela montrait ce côté d’elle “, at-il dit.

Viall pense qu’Hannah Ann a les qualités que Weber recherche.

“Si je devais deviner, je vais dire Hannah Ann. Vous avez mentionné qu’elle est la plus maladroite et la plus joueuse. J’ai vu le plus de couches d’elle. Je pense que vous êtes très attirée par elle physiquement. Et je pense que vous finissez par lui faire ouvrir et elle commence à vous donner les mots d’affirmation dont vous avez besoin.

Victoria Fuller

Victoria Fuller a été une candidate controversée tout au long de la saison de Weber. Viall dit qu’en fin de compte, il pense que Victoria F. ne communique pas comme Weber a besoin d’elle.

“Victoria F., je pense que vous avez besoin de ces mots d’affirmation et elle ne semble pas être très bonne pour le faire”, a-t-il déclaré.

L’ancien célibataire a expliqué que la représentante des ventes médicales n’était pas «bonne pour le moment à traiter ses émotions».

«Cela lui prend du temps. Ce à quoi elle ressemble peut-être est quelqu’un qui a réalisé cela à son sujet. Je pense qu’ils lui ont fait une faveur en diffusant – vous ne l’avez pas vraiment vue mais vous l’avez entendu le dire – “Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Il ne le mérite pas. “Je pense qu’ils lui ont rendu service en lui montrant cela parce que cela montrait au moins une conscience de soi. Et je suppose juste que ni l’un ni l’autre n’est idéal, mais si l’alternative de simplement se lever et de se retirer de la situation, vous ne savez pas comment vous préparer, c’est de riposter et de devenir défensif et potentiellement méchant, et J’ai fréquenté des gens comme ça, je pense que c’est une chose mûre à savoir: «J’ai juste besoin d’un moment.» Est-ce que je pense que c’est l’idéal et est-ce que je pense que c’est ce que vous aimez voir dire? Non », a-t-il dit.

Rappelez-vous, cet épisode de The Viall Files a été diffusé juste avant les villes natales, donc l’ancien célibataire n’avait pas vu le drame avec Victoria F. et l’ex de Weber. Même à l’époque, il a dit: “Je ne pense pas que vous vous retrouviez avec Victoria F.”

Nous devrons attendre et voir si Viall a raison dans ses suppositions. En ce moment, Hannah Ann ressemble à une valeur sûre.

