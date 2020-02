Comment Nike Air Yeezy 2 “Red October” de Kanye West n’a presque jamais été publié

Kanye West n’est pas connu pour être à l’heure avec les sorties. En ce qui concerne la musique, les sorties de Kanye sont comme des poursuites d’oie sauvage qui ne semblent jamais se terminer. Il suffit de regarder son dernier album complet Jesus Is King. Le projet a été annoncé en 2018 et n’est sorti qu’en octobre de l’année suivante. Au moment de la sortie de l’album, les fans ne pouvaient pas croire qu’il était enfin entre leurs mains. C’était comme s’ils avaient complètement perdu espoir dans un rêve de pipe, seulement pour être récompensés pour leur patience implacable. West n’est pas étranger à donner aux fans le tour du monde et cette chasse au trésor s’étend à des domaines bien au-delà de la portée de la musique. Bien sûr, je parle de baskets, en particulier, sa Nike Air Yeezy 2 dans le coloris “Red October”.

Il fut un temps où Kanye n’était pas avec Adidas. De 2009 à 2013, West a signé avec la méga-marque de vêtements de sport Nike. Au moment de son accord avec Nike, les fans étaient ravis de voir ce qu’il pourrait proposer et il n’a pas déçu. La Nike Air Yeezy 1 était son premier effort avec Nike et ce fut un succès immédiat. Alors que certaines personnes n’aimaient pas la silhouette, d’autres l’ont louée pour sa créativité. Comme vous pouvez l’imaginer, le battage médiatique entourant la chaussure était incroyablement élevé et ils étaient presque impossibles à ramasser pour la vente au détail. À ce jour, les coloris de l’Air Yeezy 1 se vendent pour des milliers de dollars sur des sites de revente.

Image via StockX

Après l’Air Yeezy 1, les sneakerheads attendaient en prévision de l’Air Yeezy 2. Près de trois ans après avoir abandonné sa première silhouette Nike, West est sorti avec le très attendu Air Yeezy 2 le 9 juin 2012. Cette sneaker est disponible en deux coloris y compris «Pure Platinum» et «Solar Red». Encore une fois, ces coups de pied étaient incroyablement rares avec seulement 5000 paires vendues dans chaque modèle. La rareté de ces coups de pied avait des sneakerheads exigeant plus de coloris. Ils ne savaient pas, ils étaient sur le point d’être conduits dans une course folle qui durerait un an et demi et serait rempli d’espoir, de doute, d’incrédulité et de beaucoup de frustration.

Tout a commencé le 3 octobre 2012, lorsque l’employé de Nike, Gentry Humphrey, a répondu à un fan qui a demandé si un troisième coloris de l’Air Yeezy 2 sortirait pendant la saison des fêtes. À l’époque, Humphrey a dit que «les choses restent dans les œuvres», ce qui a conduit à une tonne de spéculations selon lesquelles quelque chose de spécial était en route.

Les blogs de sneakers se sont accrochés aux remarques de Humphrey bien qu’ils n’auraient eu un aperçu du “Octobre rouge” que le 5 avril 2013 lorsque l’utilisateur Instagram et collectionneur de sneakers passionné, @ simon5302, a posté une photo de ce qui allait devenir le “Octobre rouge”. ” Comme vous pouvez le voir, la chaussure a une tige entièrement rouge tandis que les lacets sont blancs. La version finale du “Octobre rouge” a reçu des lacets rouges avec des pointes dorées. Ce qui est intéressant avec cette photo, c’est qu’elle a été accueillie avec beaucoup de scepticisme. Après tout, comment aurait-il pu mettre la main sur une chaussure inédite dont personne ne savait qu’elle existait? Eh bien, ce scepticisme s’est finalement transformé en une lueur d’espoir alors que Kim Kardashian a taquiné l’album Yeezus de Kanye avant une performance de SNL. Le 18 mai 2013, Kim a posté une photo sur IG présentant l’album à côté d’une chaussure tout rouge. La sneaker en question était sans aucun doute une Air Yeezy 2, ce qui signifiait que le nouveau coloris devait bientôt arriver.

Au cours de l’apparition SNL susmentionnée de Kanye, il portait le coloris “Red October” tout en interprétant deux chansons: “New Slaves” et “Black Skinhead”. Les deux chansons étaient agressives et témoignaient du dégoût de Kanye pour l’industrie de la mode. Nike faisait apparemment partie de ce dégoût et les fans commençaient à se demander s’il resterait plus longtemps avec la marque Beaverton. Quoi qu’il en soit, les fans étaient toujours optimistes quant à l ‘”Octobre rouge” et ils avaient toutes les raisons de l’être. Heidi Burgett, directrice des relations publiques de Nike, a révélé le 30 mai 2013 que le coloris tout rouge serait abandonné au cours des dernières étapes de cette année, par opposition à la date présumée du 16 juin.

Comme nous le savons tous, Kanye est imprévisible. Cela dit, il ne faut pas s’étonner qu’il ait décidé de lancer un concours le 22 juin 2013, donnant à 50 fans la chance de gagner une paire de “Red October’s” pour eux-mêmes. À la mode typique de Kanye, le concours ne s’est pas déroulé aussi bien que prévu. Selon Nike Kicks, Kanye n’a révélé les gagnants que deux mois plus tard et au lieu de 50, seules 24 paires ont été données. Les fans étaient naturellement bouleversés à ce sujet car il devenait évident que la sortie de “Red October” allait être beaucoup plus lourde que prévu initialement.

Pour aggraver les choses, il y avait des rumeurs selon lesquelles Kanye était sur le point de quitter Nike et d’explorer d’autres options dans le monde de la mode. Il était clair que West devenait de plus en plus impatient avec son offre Nike et voulait aller dans un endroit qui lui offrait plus de liberté créative. Le 25 novembre 2013, Hot 97 a publié une interview avec West où il a révélé qu’il quitterait Nike pour Adidas. Comme il l’explique, Adidas était prêt à lui verser des redevances, contrairement à Nike qui offrait une somme forfaitaire pour qu’il puisse produire deux collections et 30 références par an. Dans l’interview, West fait référence à la sortie du “Red October” mais ne va pas au-delà de la simple mention de la chaussure.

Juste comme ça, les sneakerheads étaient remplis d’un sentiment d’effroi alors que tout espoir entourant le “Octobre rouge” était apparemment perdu. Depuis un an maintenant, les fans attendaient cette chaussure avec un souffle retentissant et l’optimisme qui n’est montré que par des stans purs et durs. En un clip de quatre minutes, Kanye a réussi à arracher l’optimisme des mains de ses fans. Maintenant, si vous vouliez une paire de baskets Kanye, vous devriez attendre que son accord avec Adidas se concrétise, ce qui à l’époque n’était pas exactement gravé dans le marbre. Compte tenu de ce qu’il a fait avec “l’Octobre rouge”, il n’y avait aucune garantie qu’il tiendrait ses promesses à trois bandes.

Curieusement, le “Octobre rouge” est apparu sur le calendrier de sortie de Foot Locker quelques jours avant Noël. La chaussure était prévue pour le 27 décembre, mais le miracle de Noël ne durerait pas longtemps car Foot Locker a finalement annulé la sortie. Une fois de plus, les sneakerheads se sont demandé ce qui n’allait pas.

Quelques mois plus tard, Nike est venu avec un buzzer-batteur de dernière seconde de l’autre côté du terrain. Le chagrin s’était transformé en acceptation car “l’Octobre rouge” était censé être mis de côté pour le reste de l’éternité. Eh bien, Nike avait des plans différents apparemment alors qu’ils laissaient la chaussure sortir de nulle part. Le 9 février 2014, un dimanche de tous les jours, Nike a déposé un lien sur Twitter à 1 heure de l’après-midi. De nulle part, les prières de chacun avaient été exaucées. Sneakerheads assez chanceux pour attraper le lien dès qu’il est tombé est allé directement au site Web de Nike et a ramassé une paire pour 250 $ USD. Naturellement, les chaussures se sont vendues immédiatement car de nombreux fans ont raté la seule et unique chance avec les baskets Holy Graal of Kanye.

Immédiatement après le choc, le monde de la sneaker a été plongé dans un état d’urgence. Les fans voulaient désespérément mettre la main sur les chaussures par tous les moyens nécessaires. Cela a conduit à des prix de revente drastiques qui ont régulièrement augmenté au cours des six dernières années. En fait, le prix moyen d’un Air Yeezy 2 “Red October” est de 6 500 $ sur StockX, certaines tailles allant jusqu’à 10 000 $. Une partie de la raison de ces prix élevés est l’influence des célébrités. Les joueurs de la NBA ont commencé à fléchir ces chaussures sur le terrain tandis que de grands artistes ont commencé à se produire dans les coups de pied flashy tout rouges. L ‘«Octobre rouge» est rapidement devenu un phénomène de la culture pop qui a transcendé le fanatisme mondial des sneakers de niche.

À ce jour, lorsque vous demandez aux gens quelle est la meilleure chaussure Kanye West, ils répondent probablement par le “Octobre rouge”. Depuis ses jours avec Nike, West a fermement établi son empreinte Yeezy avec Adidas. Il a fait d’innombrables silhouettes dope, a lancé des tendances et continue de captiver les sneakerheads avec d’innombrables coloris de modèles déjà établis. Malgré tout cela, les gens désignent toujours le “Octobre rouge” comme le summum de son génie de la conception de baskets. Et pour penser, cela ne s’est presque jamais produit.

Image via StockX.