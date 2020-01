Comment obtenir des billets de concert BTS pour 2020, car la tournée «Map of the Soul» a le monde entier en ébullition

Les membres de BTS ARMY économisent leurs pièces depuis le 23 décembre 2019, lorsque Big Hit Entertainment a dévoilé une prochaine tournée de concerts sur les réseaux sociaux. Maintenant, le moment est enfin venu. Le groupe sud-coréen a annoncé une tournée mondiale de 39 spectacles. Et en gros, il est temps d’arrêter de jouer et de passer directement aux affaires. Voici comment obtenir des billets de concert BTS pour l’étape nord-américaine de la tournée Map of the Soul, y compris des informations sur les conditions générales et les préventes.

BTS annonce les dates de la tournée «Map of the Soul»

Le 21 janvier, Big Hit Entertainment a dévoilé les dates de la tournée Map of the Soul. La tournée couvre 39 spectacles à travers le monde, commençant à Séoul et se terminant à Tokyo. Il y a également deux mystérieuses dates à déterminer les 13 et 14 juin. Et selon Ticketmaster, les spectacles nord-américains commencent chacun à 19h30. heure locale – sauf pour le concert du 26 avril à Santa Clara, qui commence à 19 h. PT.

11 avril: Séoul, Corée du Sud – Stade olympique 12: Séoul, Corée du Sud – Stade olympique avr. 18: Séoul, Corée du Sud – Stade olympique avr. 19: Séoul, Corée du Sud – Stade olympique avr. 25: Santa Clara, Californie, États-Unis – Levi’s StadiumApr. 26: Santa Clara, CA, USA – Levi’s Stadium2 mai: Los Angeles, CA, USA – Stade Rose Bowl3 mai: Los Angeles, CA, USA – Stade Rose Bowl9 mai: Dallas, TX, USA – Cotton Bowl Stadium10 mai: Dallas, TX, États-Unis – Cotton Bowl Stadium14 mai: Orlando, Floride, États-Unis – Camping World Stadium17 mai: Atlanta, Géorgie, États-Unis – Bobby Dodd Stadium23 mai: East Rutherford, New Jersey, États-Unis – MetLife Stadium24 mai: East Rutherford, New Jersey, États-Unis – Stade MetLife 27 mai: Washington, DC, États-Unis – FedExField 30 mai: Toronto, ON, Canada – Rogers Centre 31 mai: Toronto, ON, Canada – Rogers CentreJun. 5: Chicago, IL, USA – Soldat FieldJun. 6: Chicago, IL, USA – Soldier Field

BTS | Le Chosunilbo JNS / Imazins via .

13 juin: TBDjuin. 14: TBDjuin. 28: Fukuoka, Japon – Fukuoka PayPay DomeJun. 29: Fukuoka, Japon – Fukuoka PayPay DomeJul. 3: Londres, Royaume-Uni – Twickenham StadiumJul. 4: Londres, Royaume-Uni – Twickenham Stadium juil. 11: Berlin, Allemagne – Olympiastadion BerlinJul. 12: Berlin, Allemagne – Olympiastadion BerlinJul. 17: Barcelone, Espagne – Estadi Olimpic Lluis CompanysJul. 18: Barcelone, Espagne – Estadi Olimpic Lluis CompanysJul. 23: Osaka, Japon – Kyocera Dome OsakaJul. 25: Osaka, Japon – Kyocera Dome OsakaJul. 26: Osaka, Japon – Kyocera Dome OsakaJul. 30: Osaka, Japon – Kyocera Dome OsakaAug. 1: Osaka, Japon – Kyocera Dome OsakaAug. 2: Osaka, Japon – Kyocera Dome OsakaAug. 7: Saitama, Japon – MetLife DomeAug. 8: Saitama, Japon – MetLife DomeSept. 1: Tokyo, Japon – Tokyo DomeSept. 2: Tokyo, Japon – Tokyo Dome

Comment s’inscrire à la prévente d’adhésion officielle au Fanclub ARMY de BTS Global

Pour vous inscrire à la prévente d’adhésion BTS Global Fanclub ARMY sur Ticketmaster, vous devez remplir toutes les conditions suivantes avant le dimanche 2 février à 22 h. ET:

Avoir un compte d’adhésion ARMY sur Weply (prix de base de 30 $ + frais d’expédition) Demander la prévente de membre ARMY sur WeplyRegister pour Ticketmaster Verified Fan

Comment acheter un abonnement ARMY:

Télécharger l’application WeplyTélécharger l’application WeverseCréer des comptes pour Weply et Weverse en utilisant le même e-mailAcheter un abonnement ARMY sur WeplySuivre les instructions restantes demandées par Weply

Comment postuler à la prévente des membres ARMY:

Une fois que vous êtes membre ARMY, ouvrez l’application WeplyCliquez sur «Plus» dans le coin inférieur droitCliquez sur «Événements» dans la section «Support» Cliquez sur «PRÉVENTE DES MEMBRES DE L’ARMÉE pour BTS MAP OF THE SOUL TOUR – AMÉRIQUE DU NORD» Suivez les instructions restantes demandées par Weply

Comment s’inscrire pour Ticketmaster Verified Fan:

Créez ou connectez-vous à votre compte TicketmasterAccédez à la page d’inscription à la prévente de l’adhésion Fanclub ARMY BTS Global (le cas échéant, attendez dans la file d’attente) Remplissez les zones demandées par TicketmasterRemarque: Il existe deux façons de trouver votre numéro de commande d’adhésion ARMYOption 1: Localiser votre “numéro de commande” à l’intérieur de votre e-mail de confirmation d’adhésion envoyé par support@weply.ioOption deux: Ouvrez l’application WeplyCliquez sur “Mon” Cliquez sur “Commandes” Recherchez et cliquez sur “MEMBRE DE L’ARMÉE DU FANCLUB OFFICIEL MONDIAL” Localisez “Numéro de commande” dans la “Commande” Page Détails »Cliquez sur soumettre

Une fois soumis, vous devriez recevoir un e-mail de confirmation de Ticketmaster. Ensuite, si vous êtes vérifié et sélectionné pour participer à la prévente de l’adhésion à ARMY, vous recevrez un autre e-mail de confirmation à partir du mardi 4 février. Vous recevrez également un SMS avec un code d’accès personnel pour la prévente.

La prévente d’adhésion débute le mercredi 5 février à 15 h. heure locale du lieu et se termine à 23 h Vous serez limité à 2 billets par spectacle. Pour plus de détails sur l’adhésion au fan club et l’inscription, visitez le site Web de Weverse.

Comment obtenir des billets BTS auprès de la prévente générale vérifiée des fans de Ticketmaster

Maintenant, vous n’avez pas besoin d’acheter l’adhésion ARMY pour acheter des billets en prévente pour la tournée BTS Map of the Soul. Au lieu de cela, vous pouvez choisir de vous inscrire à la prévente générale vérifiée des fans sur Ticketmaster. Voici comment:

Créez ou connectez-vous à votre compte TicketmasterAllez à la page générale de prévente (le cas échéant, attendez dans la file d’attente) Remplissez les zones demandées par TicketmasterCliquez sur Envoyer

Une fois soumis, vous devriez recevoir un e-mail de confirmation de Ticketmaster. Vous recevrez ensuite un autre e-mail le mercredi 5 février pour déterminer si vous avez été vérifié et sélectionné. Un code d’accès personnel vous sera également envoyé pour la prévente.

La prévente de Ticketmaster Verified Fan débute le jeudi 6 février à 15 h. heure locale du lieu et se termine à 23 h Tout le monde sera limité à 4 billets par code.

Comment acheter des billets généraux pour la tournée de concerts BTS «Map of the Soul» en 2020

Les billets de concert BTS pour la tournée Map of the Soul seront en vente au grand public le vendredi 7 février à 15 h. heure locale du lieu. Vous pouvez acheter des billets sur LiveNation.com. Le site Web dispose également d’un compte à rebours associé à chaque arrêt pour déterminer l’heure de mise en vente de chaque spectacle.

À ce jour, les prix de la tournée BTS en 2020 n’ont pas encore été annoncés. Les fans devront donc attendre et voir ce qui est décidé pour la tournée à une date ultérieure. Pendant ce temps, vous ne pourrez pas appeler Ticketmaster pour acheter des billets, contrairement à la tournée BTS Love Yourself: Speak Yourself.

Les fans de BTS réagissent à l’annonce de la tournée de concerts «Map of the Soul»

Après l’annonce de la tournée de BTS, ARMY a exprimé ses réflexions sur les réseaux sociaux. Et en quelques minutes, # BTSTOUR2020 a fait la tendance sur Twitter alors que les fans ont partagé leur enthousiasme et leurs bonnes vibrations pour les achats de billets réussis en février.

“Cercle de prière: obtenir un code pour les billets de tournée BTS”, a écrit un fan sur Twitter.

“ENFIN!!! Mon âme peut maintenant se reposer », a écrit un autre fan sur Reddit.

Pendant ce temps, d’autres fans ont publié des conseils sur la façon d’acheter des billets BTS, comme une bonne connexion Internet. Cependant, un fan sur Twitter a donné un conseil extraordinaire que chaque membre d’ARMY devrait entendre.

“Rappel: il n’y a pas de mauvaise place à un concert @BTS_twt”, a écrit le fan. “Donc, si vous avez un budget limité, les billets plus éloignés de la scène sont toujours incroyables. Vous pouvez voir l’océan ARMÉE entier de là-haut et c’est une vue incroyable. Juste FYI.”

Lire la suite: BTS: la bande-annonce de retour «Ego» comportera-t-elle J-Hope ou Jungkook? Ces théories vous feront réfléchir deux fois