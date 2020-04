Comment obtenir HBO Max gratuitement – .

HBO Max sera lancé le 27 mai et coûtera 15 $ par mois.

Des millions de clients AT&T pourront accéder gratuitement à HBO Max, certains pour une durée limitée et d’autres pour toujours, selon leur plan vidéo, Internet ou sans fil.

Les abonnés aux vidéos HBO Now et Charter bénéficieront également de HBO Max gratuitement.

Le marché des services de streaming est devenu encore plus encombré cette semaine, AT&T annonçant que HBO Max sera lancé le 27 mai. HBO Max, similaire à HBO Now, présentera l’intégralité de la bibliothèque de programmation originale de HBO qui remonte à des décennies, ainsi que du contenu sous licence d’autres studios et de nouveaux Max Originals. HBO Max a également un abonnement de 15 $ par mois, mais certains clients AT&T auront accès au service gratuitement.

AT&T propose une telle variété de forfaits, de services et de plans qu’il peut être difficile de les trier tous pour savoir si vous êtes éligible ou non à un abonnement HBO Max gratuit. Après avoir laissé perplexe le communiqué de presse pendant une demi-heure, je pense avoir pu dresser une liste assez complète:

Vidéo AT&T

HBO Max gratuit pour toujours: DirecTV Premier, Lo Maximo, U-Verse U400, U-Verse U450, U-Verse U450 Latino, AT&T TV NOW MAX, AT&T TV PREMIER

HBO Max gratuit pendant un an: AT&T TV CHOICE, AT&T TV XTRA, AT&T TV ULTIMATE, AT&T TV ÓPTIMO MÁS, DIRECTV CHOICE, DIRECTV XTRA, DIRECTV ULTIMATE, DIRECTV MÁS ULTRA ou DIRECTV ÓPTIMO MÁS

HBO Max gratuit pendant trois mois: Forfaits vidéo non répertoriés ci-dessus

AT&T Internet

HBO Max gratuit pour toujours: AT&T Internet 1000

HBO Max gratuit pendant un mois: Forfaits Internet non répertoriés ci-dessus

AT&T Wireless

HBO Max gratuit pour toujours: AT&T Unlimited Elite

HBO Max gratuit pendant un mois: AT&T Unlimited Extra, AT&T Unlimited Starter, AT&T Mobile Share

En plus de tous les plans ci-dessus, AT&T a également annoncé que les clients Charter Silver et Gold auront accès gratuitement à HBO Max le 27 mai. Enfin, si vous payez pour HBO Now, vous obtiendrez HBO Max sans frais supplémentaires, mais cette offre ne sera pas disponible si vous payez pour HBO Now via une autre société, comme Amazon ou Apple. Vous devez vous inscrire sur HBONOW.com – sinon, vous devrez payer HBO Max séparément.

Inutile de dire que cela est infiniment plus compliqué que le déploiement de l’Apple TV, au cours duquel tous ceux qui ont acheté un nouvel appareil ont eu une année gratuite d’accès au service, mais si vous êtes un client AT&T de toute nature, les chances sont que vous pouvez au moins essayer HBO Max pour décider si cela vaut ou non les 15 $.

Mardi, HBO a annoncé que la programmation de lancement de Max Originals comprend Love Life (une série de scripts avec Anna Kendrick), On the Record (un documentaire sur l’industrie de la musique dans le sillage de #MeToo), Legendary (une nouvelle série de compétitions de salle de bal) , Craftopia (série de compétitions d’artisanat pour les enfants), Looney Tunes Cartoons (nouveaux courts métrages d’animation mettant en vedette des personnages classiques) et The Not Too Late Show with Elmo.

