Comment obtenir la posture Royally Perfect de Meghan Markle et Kate Middleton

Rien ne dit classe et équilibre comme la famille royale, et Meghan, Duchesse de Sussex et Kate, Duchesse de Cambridge obtiennent souvent le plus d’attention pour la façon dont elles apparaissent toujours sans effort. Non seulement ils sont constamment attentifs à leur choix de vêtements, d’expressions faciales et de soins personnels, mais ils ont des postures enviables qui semblent revenir à une autre époque. Dans notre monde moderne de se pencher sur un bureau ou sur nos smartphones, il est incroyablement difficile de maintenir une bonne posture. Alors, comment font-ils?

Pourquoi Meghan Markle et Kate Middleton posent-elles de la même manière dans la plupart des photos?

En photo après photo, on peut voir la duchesse de Sussex et la duchesse de Cambridge arborant des poses similaires. Les femmes ont toutes deux des positions incontournables pour les apparitions publiques qui sont devenues une marque de fabrique pour elles. Ils contiennent des centaines, voire des milliers de photos chaque année et sont constamment surveillés par les médias, il est donc logique qu’ils soient bien répétés en ce qui concerne les positions et les poses.

L’expert en langage corporel Blanca Cobb a expliqué cela à Cosmopolitan en disant: «Que se passe-t-il lorsque vous vous tenez beaucoup? Vous devez vous déplacer, quelque chose qui vous met à l’aise et cela devient une habitude. »

Cobb poursuit en expliquant pourquoi Markle est souvent vue avec ses mains jointes devant son corps: «C’est presque comme un bouclier invisible – comme une barrière pour se protéger. Ses mains sont jointes pour se donner un peu plus de confort et de certitude lorsqu’elle est à l’honneur. “

D’une manière étrange, cette analyse illustre encore plus le niveau de contrôle de ces femmes. Même leurs poses répétées sont étudiées et analysées.

Dans quelles poses Meghan Markle et Kate Middleton apparaissent-elles souvent?

Kate Middleton et Meghan Markle | Karwai Tang / .

Les poses des duchesses sont chacune si pratiquées et prévisibles que l’expert en étiquette Myka Meier leur a donné des noms et les a décomposées dans son livre, Modern Etiquette Made Easy.

Meier surnomme l’une des poses de Markle, la «position du Sussex» et explique qu’elle présente des épaules retroussées, des bras détendus sur le côté et des jambes croisées avec les orteils pointés vers l’avant. Meier poursuit en expliquant que tout le monde n’a pas l’air le mieux face à face, et qu’ils peuvent donc se tourner légèrement sur le côté pour trouver un meilleur angle, plus flatteur, mais pour garder les orteils pointés vers l’avant.

La pose de Middleton, Meier, appelle le «Cambridge Carry». Encore une fois, les épaules sont roulées en arrière, mais pour cette pose, les mains sont tenues devant, les jambes parallèles, les orteils pointés vers l’avant. Meier écrit que cette pose est facilitée en portant quelque chose comme un sac à main ou une tablette afin que les mains soient plus détendues que lorsqu’elles sont jointes.

L’autre pose commune de Markle, celle analysée par Cobb ci-dessus, est similaire à la Cambridge Carry, mais avec les mains jointes, les doigts entrelacés. Middleton, en revanche, a généralement une main reposant sur l’autre, un peu comme la pose que les hommes royaux prennent souvent.

Comment le reste d’entre nous peut-il avoir une posture royale?

Une bonne posture commence toujours par une colonne vertébrale détendue et les épaules repliées. Qu’il soit assis, debout ou marchant, il est essentiel de garder à l’esprit la position de la colonne vertébrale.

Les instructeurs de danse et les entraîneurs intérimaires utilisent souvent la visualisation d’une corde tirant à travers le haut de la tête pour aider les élèves à acquérir une bonne posture. La visualisation aide particulièrement à comprendre le placement de la tête de sorte que le menton soit parallèle au sol au lieu de faire saillie vers le haut.

En ce qui concerne le reste du corps, comme nous l’avons vu avec Middleton et Markle, il est préférable de garder les orteils pointés vers l’avant et les bras en position détendue. Il est assez populaire pour certaines célébrités de poser leurs mains sur leurs hanches (comme les Kardashian), mais Meier ne conseille pas ce placement.

“Garder votre corps dans une forme cylindrique allonge votre corps, et remarquez qu’il n’y a pas de main sur la hanche avec un coude étrangement incliné”, explique-t-elle dans son livre.