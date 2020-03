Comment obtenir le look de robe cape rouge de Meghan Markle à partir de son festival de musique de Mountbatten

Meghan, duchesse de Sussex, ne manque jamais de faire tourner les têtes chaque fois que les fans la voient. Elle est toujours habillée impeccablement de la tête aux pieds et a un style envié dans le monde entier. Même lorsque Meghan est habillée, comme un jean skinny et une casquette de baseball du prince Harry, elle parvient à être spectaculaire.

Maintenant que Megxit est à peu près ici, les fans ne verront pas Meghan aussi souvent qu’ils sont habitués. Bien que cela ne signifie pas qu’elle ne fera jamais une apparition, le monde ne sera pas régulièrement traité avec son incroyable sens de la mode.

Pendant l’une des dernières fonctions royales de Meghan et du prince Harry, elle a été stupéfaite dans une tenue où les fans essayaient de comprendre comment recréer son look. Voici comment obtenir le look de robe cape rouge de Meghan de sa participation au Festival de musique de Mountbatten.

Meghan et le prince Harry ont effectué leurs dernières apparitions royales

Meghan et le prince Harry sont récemment revenus au Royaume-Uni pour effectuer leurs dernières apparitions royales, et c’était assez émouvant. L’un des engagements qu’ils avaient était au Royal Albert Hall pour le festival de musique de Mountbatten.

Selon BBC News, ils ont reçu une ovation debout à leur entrée et souriaient largement en s’asseyant. Alors, que s’est-il passé exactement lors de l’événement? Eh bien, ce fut une performance célébrant non seulement 75 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi 80 ans depuis la formation des commandos britanniques.

Meghan et le prince Harry étaient les invités d’honneur. C’était aussi la dernière fois que le prince Harry utilisait ses titres militaires, ce qui rend l’événement un peu aigre-doux pour lui. Heureusement, Meghan était là pour lui apporter son soutien alors qu’ils regardaient une performance du Royal Marines Band Service, au profit de la Royal Marines Charity.

Le look éblouissant de Meghan Markle

C’était l’un des derniers engagements de Meghan et du prince Harry en tant que membres de la famille royale, il était donc naturel que la duchesse ait fière allure. Cependant, personne ne s’attendait à quel point sa robe serait incroyable!

Meghan est sortie de la voiture dans une robe rouge au sol avec une cape en haut et des chaussures assorties. Selon Harper’s Bazaar, le prince Harry avait l’air plutôt beau alors qu’il apparaissait dans son uniforme militaire pour la dernière fois.

Le couple était de couleur coordonnée, et la couleur rouge audacieuse de la robe laissait le teint de Meghan brillant. Ses cheveux étaient lâches, tombant sur ses épaules, et elle a complété le look avec des boucles d’oreilles assorties et un sac à main.

Comment obtenir le look de robe cape rouge de Meghan Markle grâce à sa participation au Festival de musique de Mountbatten

Prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex | SIMON DAWSON / POOL / . via .

Étant donné que Meghan était tout simplement ravissante, les fans du monde entier veulent savoir comment obtenir le même look pour eux-mêmes. Heureusement, la robe est toujours disponible à l’achat, bien qu’elle ne vienne pas à bon marché. La robe Safiyaa coûte 1693 $.

Alors, que diriez-vous du reste du look? Meghan portait des chaussures par Stuart Weitzman, disponibles à l’achat pour 398 $. Son embrayage a été conçu par Manolo Blahnik et coûtera 1260 $ aux acheteurs, bien qu’il soit actuellement en rupture de stock. Les boucles d’oreilles Meghan de Simone Rocha sont également épuisées. Ils coûtent 375 $.