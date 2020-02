Comment obtenir les ongles de Rosalia? Apprenez à les porter et à en prendre soin

Rosalia n’est pas seulement une grande musique célèbre, elle a également fait écho aux formidables ongles en acrylique qu’elle regarde dans différents styles. Regardez ce que c’est!

18 février 2020

La chanteuse Rosalia triomphe avec ses chansons, mélange de reggaeton et flamenco, et avec manucure: son longs ongles en acrylique Ils sont à la mode.

Avec des bijoux, des couleurs extravagantes même avec des imprimés de manches: les ongles de Rosalía racontent des histoires par eux-mêmes et sont obligatoires pour le look qu’elle porte.

Clous en acrylique style Rosalía.

Pour les réaliser, il est conseillé de se rendre dans un salon spécialisé dans le nail art. Comme nous l’avons souligné, Rosalia se concentre principalement sur les strass, en particulier Swarovski. Utilisez une base brillante.

Ici, l’important n’est pas la couleur à porter, mais les bijoux qui décoreront les ongles en acrylique.

Les ongles en acrylique avec des extensions Rosalía ont l’avantage que vous pouvez les décorer comme vous le souhaitez et durer jusqu’à six mois, beaucoup plus longtemps que les ongles en gel, à condition qu’ils soient remplis toutes les deux semaines environ. L’inconvénient est qu’ils peuvent se casser facilement.

Maintenant, entrerez-vous dans la mode que Rosalia a naturellement imposée? Ces ongles sont les plus!

.