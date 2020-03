Comment obtenir un essai gratuit de Disney + 7 jours

La majeure partie de l’Europe étant désormais coincée à la maison en raison de la situation du coronavirus, vous pourriez regarder plus de télévision que d’habitude et vouloir quelque chose de nouveau à regarder, ou peut-être quelque chose pour divertir les enfants.

Aujourd’hui, Disney + a été lancé aujourd’hui au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse. Et Disney + a déjà été lancé au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Le nouveau service de streaming offre un essai gratuit de 7 jours à tout le monde, vous pouvez donc essayer l’un des 500 films, 26 films et séries exclusifs et des milliers d’épisodes télévisés de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et plus , qui sont disponibles sur Disney +.

Disney + est au prix de 5,99 £ / 6,99 € / 6,99 $ par mois, qui sera simplement renouvelé si vous décidez de ne pas annuler avant la fin de la période d’essai de 7 jours. Et si vous l’aimez vraiment, il existe une option d’abonnement annuel pour 59,99 £ / 69,99 € / 69,99 $.

Il vous suffit de vous inscrire à un compte Disney + en cliquant ici et vous pouvez utiliser un appareil, tel qu’un smartphone, une tablette, une Apple TV, une PS4, une Xbox One, certaines Smart TV ou une clé Amazon Fire TV Stick.

