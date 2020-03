Comment obtenir une liste A-Z de films et de séries télévisées sur Netflix

Netflix continue d’avoir une grande bibliothèque de contenu tentaculaire dans le monde entier, mais il est souvent difficile de filtrer le bruit et d’accéder à ce que vous voulez regarder. Si vous cherchez un moyen de voir une liste A-Z complète de ce qui est sur Netflix, voici quelques hacks rapides qui vous aideront.

Comme vous le savez peut-être, la plupart de Netflix est pilotée par des algorithmes qui prédisent ce que vous voulez probablement regarder. Cela signifie que le premier titre promu au démarrage vous est spécifiquement destiné. Netflix a fait quelques progrès dans la mise à disposition d’autres formes de découverte, y compris les 10 meilleures fonctionnalités récemment publiées, mais trouver une liste complète de A à Z est difficile.

Voyons donc comment obtenir un aperçu de TOUT sur Netflix, pas seulement ce qui vous est servi et nous avons deux façons de le faire.

Films et séries A-Z sur l’interface de Netflix

L’interface Web de Netflix continue d’être le moyen le plus efficace de découvrir, filtrer et rechercher des émissions. L’expérience de l’application mobile et de la télévision a parcouru un long chemin, mais elle est encore loin de l’application Web.

L’application Web est ce qui vous permet de filtrer Netflix par plus de 30 000 catégories Netflix, mais plus important encore, vous pouvez filtrer les films et les séries télévisées par A-Z.

Donc, pour obtenir une liste A-Z de tous les films, accédez à Netflix.com et cliquez sur les films en haut. Ensuite, sur le côté droit, cliquez sur la vue de la grille. Ensuite, dans la liste déroulante à droite de cela, vous pouvez ensuite filtrer par A-Z ou Z-A. Cela inclut la bibliothèque Netflix entière parce que la catégorie de niveau supérieur est si large.

Pour vous aider, nous avons préparé ici deux liens qui vous mèneront directement aux pages pré-filtrées:

Utilisation de ce qui se trouve sur la bibliothèque Netflix A-Z

La deuxième façon de trier la bibliothèque de titres Netflix 5000+ est via nos pages de bibliothèque Netflix.

L’avantage d’utiliser nos listes A-Z est que vous pouvez obtenir des informations détaillées. Cela comprend un instantané instantané de la couverture, du titre, de la date de sortie et de la cote TV. Vous pouvez ensuite l’ouvrir et l’étendre pour voir la description, l’acteur, le réalisateur, le runtime et la qualité dans laquelle il est disponible.

Vous pouvez trouver une liste complète A-Z des films sur Netflix ici et la série télévisée sur Netflix ici. Nous avons également une liste spéciale pour Netflix Originals et vous pouvez trouver encore plus de pannes de la bibliothèque Netflix US sur notre page de bibliothèque.

La seule mise en garde concernant l’utilisation de notre site est que notre bibliothèque ne comprend actuellement que la bibliothèque Netflix US. Nous espérons en ajouter davantage à l’avenir.

Voilà, un hack supplémentaire pour vous faciliter la vie en streaming sur Netflix.