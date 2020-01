Comment Oprah Winfrey et Stedman Graham se sont-ils rencontrés?

Oprah

Oprah Winfrey dit qu’elle et Stedman Graham ont un «partenariat spirituel»

Dans sa chronique pour «O, The Oprah Magazine», Winfrey a parlé de sa relation spéciale avec Graham. Elle dit qu’elle et Graham ont choisi un «partenariat spirituel» plutôt que le mariage. “Notre relation fonctionne parce qu’il a créé une identité au-delà d’être” l’homme d’Oprah “(il enseigne le leadership identitaire à travers le monde et a écrit plusieurs livres sur le sujet)”, a déclaré Winfrey. «Et parce que nous partageons toutes les valeurs qui comptent (l’intégrité étant numéro un). Et parce que nous aimons voir l’autre accomplir et manifester son destin et son but. C’est ce que Gary Zukav définit comme un partenariat spirituel: un partenariat entre égaux à des fins de croissance spirituelle. »

Comment Oprah Winfrey et Stedman Graham se sont rencontrés pour la première fois

Winfrey et Graham se sont rencontrés pour la première fois en 1986 lors d’un événement caritatif, rapporte le magazine «People». Ils se sont croisés plusieurs fois. Winfrey a dit aux lecteurs de son magazine qu’un jour, elle et Graham rendaient visite à un ami commun qui était malade et qui est décédé plus tard du sida. Elle dit qu’elle voyait souvent Graham dans sa ville, mais il avait généralement une petite amie avec lui, donc elle ne lui accordait pas beaucoup de temps. Pendant le temps où elle et Graham rendaient visite à leur ami, il n’avait pas sa petite amie avec lui. Winfrey l’a remarqué alors elle lui a demandé s’il voulait sortir boire un verre.

Ce qu’Oprah Winfrey a pensé pour la première fois à Stedman Graham

Winfrey dit qu’elle pensait que Graham était beau, mais un peu trop beau pour être intéressé à sortir avec elle. Winfrey dit qu’elle pensait qu’il était probablement un «joueur», et ses producteurs pensaient la même chose. “Je pensais qu’il devait être un joueur”, a écrit Winfrey. «Tout comme tous mes producteurs. Ils m’ont averti de ne pas m’impliquer avec ce gars de Stedman. Mis à part son apparence, ils ne savaient rien de lui. Mais quiconque est beau au volant d’une Mercedes d’époque mérite des soupçons. »Après que Graham a rompu avec sa petite amie, Winfrey a déclaré qu’elle avait commencé à envisager sérieusement une relation avec lui.

Pourquoi Oprah Winfrey et Stedman Graham ne se sont jamais mariés

Winfrey a décidé de ne pas épouser Graham parce qu’elle connaissait leur

la relation changerait s’ils le faisaient. Winfrey a dit

Magazine “People” quand elle était l’hôte de “The Oprah Winfrey Show”, elle avait

très longues journées de travail, mais Graham lui a donné de l’espace pour travailler comme elle l’entendait. Winfrey

dit que les attentes de Graham pourraient avoir changé après le mariage. Elle a également dit au

publication, ils ne croient pas qu’ils seraient restés dans une relation si

ils s’étaient mariés. Voici comment Winfrey a expliqué sa décision:

J’y pensais tout le temps, je travaillais ces jours de 17 heures, tout comme mes producteurs, puis je rentre chez moi et j’ai mes deux chiens et j’ai Stedman, qui me laisse être qui j’ai besoin de être dans le monde. Il ne me demande jamais rien comme: «Où est mon petit-déjeuner? Où est mon dîner? “Jamais rien de tout cela, qui je pense aurait changé si nous nous étions mariés.

