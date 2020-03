Comment Parys Lapper est-il mort? Un documentaire de la BBC rend hommage à un adolescent décédé – HITC

Child of Our Time est revenu sur nos écrans le 11 mars pour fêter ses 20 ans mais le nouvel épisode a apporté de mauvaises nouvelles.

Ce n’est jamais une expérience agréable d’apprendre la mort d’une personne célèbre ou bien connue.

Que ce soit une grande star de la musique ou un acteur de cinéma ou une personnalité ou une célébrité bien connue de la télévision.

Le sentiment de chagrin s’intensifie toujours car nous nous investissons dans la vie et le travail de cette personne depuis des années.

Pour les téléspectateurs de Child of Our Time, ce sentiment a fait surface lorsque l’épisode du 20e anniversaire a rendu hommage à l’une de ses stars décédées tragiquement.

Enfant de notre temps 2020

Child of Our Time était une expérience de la BBC où des caméras suivraient la vie de 25 enfants nés en l’an 2000.

Maintenant, 20 ans plus tard, cette expérience se poursuit, mais pas tout à fait à la même échelle.

Le 11 mars, les fans ont été accueillis pour le premier épisode de Child of Our Time en trois ans et ont été réintroduits pour seulement trois des premiers enfants nés en 2000.

L’épisode était principalement composé de séquences d’archives et comprenait également de nouvelles séquences d’interview.

Cependant, ce que de nombreux fans n’étaient pas prêts, c’est l’hommage émouvant rendu à la toute fin de l’épisode à Parys Lapper, l’un des enfants de notre famille décédée en août 2019.

Comment Parys Lapper est-il mort?

Parys Lapper est décédé à l’âge de 19 ans dans un hôtel de Worthing, West Sussex, d’une suspicion de surdose accidentelle de drogue.

Selon The Guardian, Parys avait eu des problèmes de santé mentale depuis l’enfance après avoir été victime d’intimidation à l’école en raison du handicap de sa mère.

S’adressant au Sunday Times, Alison Lapper, la mère de Parys, a déclaré que son fils s’était retrouvé dans un cercle vicieux: “Sa santé mentale empirerait alors il prendrait des drogues et les drogues aggraveraient alors sa santé mentale.”

Les fans rendent hommage sur Twitter

La nouvelle tragique était difficile à prendre pour les fans, surtout après avoir vu Parys grandir au fil des ans dans le cadre de la série documentaire Child of Our Time.

À la suite de l’épisode, un fan a commenté: «Mon cœur va à Alison Lapper, la maman de Parys qui est malheureusement décédée l’année dernière. Il a toujours été un de mes grands favoris le bénisse avec ses grands grands yeux et sa tignasse. J’ai toujours pensé qu’il réaliserait de grandes choses, si triste. »

Alors qu’un autre a ajouté: “Just Watched Child of our Time, notre aîné a le même âge que ces enfants et c’était déchirant de lire la mort tragique de Parys Lapper à la fin, repose en paix.”

Child of Our Time – Turning 20 est disponible en streaming sur BBC iPlayer après la diffusion de l’épisode à 21h le mercredi 11 mars 2020.

