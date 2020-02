Comment Peter Weber se sent vraiment à propos d’Hannah Brown maintenant

Nous sommes bien dans The Bachelor Saison 24, et les fans se demandent toujours si Peter Weber et Hannah Brown se retrouvent ensemble après leurs adieux déchirants au début de la saison. Les téléspectateurs ont senti les émotions s’échapper des aluns de la Bachelorette. Mais à la fin, Weber a décidé de continuer sa saison alors que Brown partait pour concourir – et gagner – Dancing With the Stars. Alors, que pense Weber de Brown maintenant, des mois après le tournage de The Bachelor? Il semble que le pilote de 28 ans soit toujours en bons termes avec son ex.

Peter Weber et Hannah Brown se retrouvent sur “The Bachelor”

Peter Weber | Astrid Stawiarz / .

Après avoir renvoyé Weber chez lui sur The Bachelorette, Brown est retourné à la franchise de réalité ABC dans la première de The Bachelor. Elle est apparue pour la première fois la première nuit et a laissé Weber stupéfait lorsqu’elle est sortie de la limousine.

“Ce fut un choc complet”, a déclaré Weber à Cosmopolitan. «J’étais juste un peu là et je me demandais ce qui se passait. Quand elle a ouvert la porte pour la première fois, je ne savais pas que c’était elle. »

Il a poursuivi: «Je me souviens juste d’avoir regardé à l’intérieur et d’avoir dit:« Eh bien, je sais qu’elle est belle », et je ne savais pas que c’était elle jusqu’à ce qu’elle sorte. Elle a souri et elle a en quelque sorte incliné la tête, et je me suis dit: “Oh mon dieu.” J’étais complètement abasourdi. “

Ensuite, Brown a essayé de remettre à Weber ses ailes de pilote en arrière comme symbole de fermeture.

«Je pensais que c’était vraiment cool. Elle n’avait pas besoin de faire ça. Je l’avais donné en cadeau », a déclaré Weber. “Nous avions un lien spécial, et ce n’était pas nécessaire, mais je l’ai apprécié. Juste son arrivée et sa participation à cette première nuit. Certaines personnes pourraient penser que c’était bizarre et ainsi de suite. Mais c’était spécial et cela signifiait beaucoup. »

Peter Weber et Hannah Brown disent au revoir à «The Bachelor»

Après la nuit de limousine, Brown est réapparu sur la saison de Weber de The Bachelor pour accueillir une date de groupe. Mais ensuite, les deux parties ont réalisé qu’elles avaient encore des sentiments l’une pour l’autre lorsqu’elles ont eu une conversation qui, selon Weber, «n’aurait jamais dû se produire».

“Je ne savais pas que les sentiments reviendraient comme ils l’ont fait, je peux vous le promettre”, a déclaré Weber à BUILD Series le 4 février. “Je n’aurais pas accepté d’être célibataire si je n’avais pas vraiment pensé était dans un endroit où j’étais au-dessus d’elle pour me donner aux 30 femmes que j’allais rencontrer. Mais je suis humain et pas parfait. J’avais tort. Je me suis présenté, je l’ai vue, et tout a reflué. »

Néanmoins, Weber et Brown ont décidé de mettre fin à leur relation pour poursuivre leur propre chemin. Weber est revenu vers ses concurrents. Pendant ce temps, Brown a continué à danser avec les stars. Cela dit, Weber pense toujours que Brown aurait rejoint son casting de Bachelor si elle n’avait pas déjà filmé le concours de danse de réalité.

“Je pense qu’elle aurait [come back to the house]», A déclaré Weber. «Je suppose que je veux dire cela. Je sais que c’était un peu fou pour moi de le faire. Mais c’est ce que je ressentais en ce moment. “

Peter Weber partage ses impressions sur Hannah Brown maintenant

Hannah Brown et Peter Weber dans «The Bachelor» | John Fleenor / ABC via .

Pour l’instant, les fans de Bachelor Nation doivent regarder Weber continuer son voyage sur la franchise de réalité ABC. Qu’il trouve ou non l’amour est toujours dans l’air. Mais Weber a partagé ses sentiments sur Brown après leurs retrouvailles.

“Je respecte l’enfer d’Hannah”, a déclaré Weber à Cosmopolitan dans l’interview ci-dessus. «Nous avons eu une relation très sérieuse et nous nous sommes vraiment souciés l’un de l’autre.»

Weber a encore une fois noté que ses sentiments pour Brown ont «refait surface» lorsqu’elle s’est présentée à la date du groupe. “Je me suis peut-être demandé si j’étais vraiment au-dessus d’elle autant que je le pensais”, a déclaré Weber.

Quoi qu’il en soit, il semble que la relation entre Weber et Brown soit toujours solide. “En ce moment, je pense que nous sommes tous les deux dans un très bon endroit”, a-t-il déclaré.

