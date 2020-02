Comment planifier un message sur WhatsApp?

Si vous savez que vous devez envoyer un message sur WhatsApp à un certain moment, mais que vous ne pensez pas vous en souvenir vous pouvez utiliser une application pour le faire pour vous. Pour ce faire, il vous suffit de procéder comme suit.

Nous recommandons également: Comment avoir deux comptes WhatsApp sur le même téléphone?

Téléchargez Wasavi depuis le Play Store. Il existe d’autres applications qui sont utilisées pour planifier des messages sur WhatsApp, mais c’est l’une des plus populaires et des mieux notées du magasin d’applications Google. Il est également gratuit et vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour commencer à l’utiliser

Accordez les autorisations dont l’application a besoin. Maintenant prêt à l’emploi

Ouvrez WhatsApp et ouvrez le chat où vous souhaitez planifier un message

Écrivez votre message et ouvrez les options

Sélectionnez “Planifier un message” ou “Planifier un message”

Vous pouvez alors choisir entre recevoir une notification lorsque le message est envoyé au moment que vous choisissez ou ne pas le recevoir et est envoyé automatiquement

Si vous choisissez de recevoir une notification, le moment venu d’envoyer le message, une notification apparaîtra sur votre écran avec deux options: Envoyer et Me laisser. Le premier envoie le message immédiatement, tandis que le second vous permet de le modifier et de l’envoyer manuellement

Attendez le temps d’arriver pour que votre message soit envoyé

Wasavi est une application facile à utiliser et très utile pour programmer vos messages WhatsApp. Cependant, il présente l’inconvénient que Votre téléphone portable doit être déverrouillé au moment choisi pour l’expédition. Vous ne pouvez donc pas faire confiance à l’envoi de votre message même si vous n’êtes pas au courant, car vous devrez déverrouiller votre smartphone manuellement. Par conséquent, la meilleure façon de l’utiliser est de sélectionner l’option pour recevoir une notification lorsque vient le temps d’envoyer votre message. Vous avez donc un rappel, et vous êtes plus susceptible de vous rappeler de l’envoyer à temps.

.