Comment porter correctement une ceinture?

Uniquement pour les pantalons? Non, femme! Les ceintures Ils sont à la mode et pour tout vêtement.

Avec des jeans, des vestes, des robes larges ou tout simplement compléter dans un autre type de style, les ceintures sont un accessoire (ou un outil) infaillible dans votre garde-robe.

Ceintures de mode.

Ils peuvent être classiques, élégants, saisissants avec des imprimés ou simples avec des couleurs basiques, toujours comme une clé de vos tendances cette saison.

Avant, ils étaient en métal et maintenant ils sont revenus! Si vous avez entre quatre-vingt et quatre-vingt-dix ans, sortez-le de ses sacs; mais n’hésitez pas à passer par un magasin et à en acheter un nouveau.

Ceintures de mode.

L’utilisation de ceintures larges avec maxi boucle est également reprise, à porter à la taille sur une robe imprimée ou unicolore.

Si vous sortez la nuit, avec une robe longue ou courte, une ceinture fine est la solution.

Ceintures de mode.

Ils sont même bons pour les chemises de nuit! Placez-le sur la taille et là vous avez la meilleure robe chemise.

Êtes-vous prêt à innover?