Comment pouvez-vous assurer la sécurité de vos enfants?

Netflix offre un excellent moyen de regarder des films et de rattraper son retard sur les anciennes séries télévisées. Cependant, cela pourrait présenter certains risques pour les enfants. Showbiz Cheat Sheet a rencontré Kate Ward sur SecurityNerd.com pour en savoir plus sur la sécurité des enfants sur le service de streaming.

Showbiz Cheat Sheet: Quels sont les contrôles que les parents peuvent utiliser pour garder leurs enfants à l’écart du contenu mature sur Netflix?

Vos enfants sont-ils en sécurité sur Netflix? | Illustration photo par Filip Radwanski / SOPA Images / LightRocket via .

Kate Ward: Les parents peuvent créer un profil distinct pour

chaque enfant, puis définissez les notes pour ces profils. En d’autres termes, vous pouvez

dire à Netflix de ne même pas afficher quoi que ce soit supérieur à un classement G ou un classement PG

et vos enfants ne sauront même pas que le contenu existe.

Vous pouvez également créer un code PIN pour le compte et l’utiliser

PIN de différentes manières. Vous pouvez faire en sorte que le code PIN soit nécessaire pour afficher

certaines émissions ou certains films, ou vous pouvez faire en sorte que le code PIN soit requis dans

afin de voir quoi que ce soit avec une certaine note.

CS: Quelles sont les alternatives kid-friendly à Netflix?

Recherchez des alternatives adaptées aux enfants | Thomas Trutschel / Photothek via .

KW: Autres applications de streaming qui sont garanties d’être

les enfants sont PBS Kids, Nick Jr., Nickelodeon et Disney Now. Un autre

l’option est Amazon FreeTime, qui contient tous les livres, jeux,

films et émissions.

CS: À votre avis, comment devriez-vous réagir si vous découvrez que votre enfant regardait du contenu mature sur Netflix?

Le contrôle parental peut vous aider à rester tranquille. | Chesnot / .

KW: La meilleure façon de le gérer est de commencer par avoir une conversation calme et ouverte avec votre enfant. La façon dont vous réagissez dépend vraiment de l’âge de votre enfant (vous pouvez avoir une conversation plus approfondie sur le contenu avec un enfant plus âgé qu’avec un jeune enfant qui peut simplement avoir accédé à ce contenu par erreur.)

Expliquez-leur pourquoi il est inapproprié pour eux de regarder ce type de contenu et de leur donner l’espace et le temps pour répondre. Ne les faites pas se sentir attaqués ou ils fermeront. Après cela, prenez des mesures pour mettre des contrôles parentaux autour de leur compte ou profil sur Netflix.

CS: À votre avis, quel est le meilleur âge pour qu’un enfant démarre une chaîne YouTube?

KW: Cela dépend vraiment de la maturité de votre enfant et de votre propre style parental. Gardez à l’esprit qu’il existe des moyens de laisser votre enfant démarrer une chaîne sans les avoir complètement ouvertes au public. Pour les jeunes enfants, vous pouvez définir leur compte sur privé et exiger que les spectateurs soient approuvés avant de pouvoir voir les vidéos de votre enfant. C’est idéal pour les jeunes enfants, mais les enfants plus âgés peuvent ne pas vouloir avoir de compte privé.

Dans le cas d’enfants plus âgés qui ont un compte public, assurez-vous de surveiller ce qu’ils diffusent sur leur chaîne et de regarder les commentaires et les messages qu’ils reçoivent. Assurez-vous également d’expliquer que s’ils ont une chaîne publique, ils doivent être sûrs de protéger leur vie privée en ne donnant jamais leur nom complet, leur adresse ou leur numéro de téléphone dans leurs vidéos.

CS: Quelque chose à ajouter?

KW: Internet fait partie de la vie de nos enfants et

il est pratiquement impossible de les protéger de tout cela. Il vaut mieux faire

assurez-vous d’avoir une communication ouverte avec votre enfant afin que vous puissiez l’aider à comprendre

savoir comment naviguer en toute sécurité dans le contenu en ligne. Définissez les commandes où vous le pouvez,

mais la communication aidera à combler les lacunes lorsque les commandes ne font pas l’affaire.

