Samantha n’a pas enduré plus et a avoué sa relation avec Flavio devant les caméras de ‘OT 2020’. Après seulement deux semaines à l’Académie, l’Alicante a rencontré pour la première fois Noemi Galera et, un peu plus tard, avec son partenaire Ariane sur ses sentiments forts pour Murcie. Mais attention, car Malgré le béguin, ce ne sont pas que de jolis mots.

Samantha explique à Noemí Galera ce qu’elle ressent pour Flavio

La vérité est qu’Anne avait déjà suggéré que #Flamantha était le premier “dossier” du programme, mais Samantha elle-même l’a confirmé ce vendredi 24 janvier. Le candidat composait dans une pièce lorsque Flavio s’est approché pour lui demander de chanter quelque chose pour lui. Elle a refusé et, quand il a quitté la pièce, s’est effondrée en essayant de jouer une de ses chansons: “Encore trois jours et je t’aime”, a déclaré le texte.

“Comment pouvez-vous être si parfait? “Samantha soupira allongé sur le canapé Voyant ses larmes, Naomi Galera a décidé de monter pour la réconforter. Il n’avait aucun scrupule à reconnaître son idylle: “Des choses sont arrivées”, a-t-il dit, pointant du doigt le fauteuil que Flavio avait occupé quelques secondes plus tôt. Naomi, qui n’avait pas vu la conversation précédente, a répondu: “Un coussin?” Bientôt, il comprit quoi et qui c’était.

La triomphante a essayé d’expliquer ce qu’elle ressentait à haute voix: “Ça joue un peu, tu sais? Hier, nous avons eu une conversation au cours de laquelle il a précisé que non, mais oui. Et j’adore les chansons sur lesquelles il écrit“Le directeur de l’Académie a répondu par un câlin:” J’adore le désordre que vous avez dans votre tête “, a-t-il dit affectueusement.

“C’est être un petit cocon”

Un peu plus tard, Samantha a déplacé la grande annonce à Ari: “Avez-vous dit publiquement que vous êtes impliqué avec Flavio? Et le sait-il?“a demandé son partenaire avec surprise.” Je m’en fiche. Ce qui ne peut pas être, c’est que le roi se pense », claqua l’amant. Et il ajouta:« Ce qui me chante: «l’aube, les nuits», ça me va. Et puis vous agissez comme un champignon. “

Ari a tenté d’excuser son partenaire: “Je comprends que c’est une personne qui est plus timide et plus enfant que toi et ne sait pas comment gérer la situation”, mais Samantha n’a pas trouvé de réconfort ni accepté de raisons: “Pour moi c’est un peu cocon, surtout dans la pièce. Ce que je veux, c’est que ce soit clair. Hier, je l’ai dit clairement, mais alors ne me chantez pas des chansons que vous me dédiez parce que vous me confondez“, at-il dit pour finir par abandonner avec un bruit fort:”Le jour où je partirai, il pleurera“.

