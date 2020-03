Comment prendre soin de la nourriture en cas d’urgence?

Mexico.- L’une des mesures les plus récurrentes pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19 dans les pays qui ont détecté la maladie a été l’isolement volontaire, ce qui implique de minimiser les sorties de domicile.

Cela a généré au Mexique une série d’achats de panique qui se traduisent par des pénuries de produits essentiels tels que des aliments ou des produits de nettoyage, bien que l’Association nationale des self-services et des grands magasins (ANTAD) ait garanti l’approvisionnement de ces articles.

Afin de ne pas acheter de produits excédentaires au cours de cette période de quarantaine, Alyssa Pike, diététicienne et responsable des communications nutritionnelles au Conseil international de l’information alimentaire, a recommandé d’acheter les aliments suivants.

Haricots et légumineuses

Recherchez ces produits lors de votre prochain voyage au magasin, car ils sont non seulement durables mais également un excellent point de départ pour un repas riche en nutriments. “Les haricots et les légumineuses sont d’excellentes sources stables de protéines végétales”, a déclaré Pike.

Poisson en conserve

Les sources de protéines en conserve ou emballées sous vide comme le thon ou le saumon sont également très nutritives et offrent un regain d’acides gras oméga-3 sains pour le cœur.

Beurres de noix

Selon Pike, ce sont une excellente source de protéines et de graisses saines, et ils se marient bien avec de nombreux aliments, des biscuits et du pain aux pommes et aux bananes. Le beurre à base de graines de tournesol convient aux personnes allergiques aux arachides ou aux noix.

Flocons d’avoine

Vous pouvez faire cuire des flocons d’avoine et ajouter des ingrédients salés comme du fromage râpé, des tomates séchées ou même des œufs pour un repas rapide et riche en nutriments.

Et gardez à l’esprit que même si les œufs doivent être réfrigérés, ils “ont une durée de conservation plus longue que la plupart des aliments réfrigérés et peuvent également être très polyvalents”, a ajouté Pike.

Céréales riches en fibres

Une céréale sèche riche en fibres et en protéines comme les céréales spéciales K Kellogg’s K ou les céréales GO de Kashi avec du lait faible en gras peut également être utile comme mini-repas rapide.

Fruits et légumes en conserve sans sucre

Il est également judicieux de stocker des légumes en conserve, des fruits en conserve et de la compote de pommes sans sucre ajouté. Assurez-vous de rincer les légumes en conserve pour éliminer le sodium supplémentaire.

Eau, lait et café

N’oubliez pas qu’en plus de faire le plein de nourriture, il est important de rester hydraté.

«La règle générale pour les urgences est de stocker au moins un gallon d’eau par personne ou animal par jour et d’avoir un approvisionnement de trois jours à portée de main. Cependant, si vous buvez normalement de l’eau du robinet ou avez une sorte de filtre, je ne m’inquiéterais pas d’acheter de grandes quantités d’eau “, a déclaré Pike.

