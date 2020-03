Comment préparer des potions Harry Potter, des films sur l’espace et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout simplement de tout ce qui concerne nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez comment faire Harry Potter des potions comme Amortentia et Felix Felicis, avec des ingrédients à la maison. De plus, écoutez un astronaute vérifier des films spatiaux notables comme Interstellaire, Gravité, Armageddon, et plus encore en utilisant son expérience de la NASA et sa vaste connaissance de l’espace extra-atmosphérique. Et enfin, voyez ce qui se passe quoi roi de la colline star de la voix Pamela Adlon crée des voix pour les personnages de dessins animés qu’elle voit pour la première fois.

Tout d’abord, dans une nouvelle édition de Comment boire, obtenez des instructions et des recettes sur la façon de préparer trois potions Harry Potter: Amortentia, Felix Felicis et Pepperup Potion. Ils n’auront pas les mêmes effets que ceux du film, car ce serait absurde, mais ils auront probablement un bon goût et auront une apparence infiniment meilleure que cette goopy et cette potion de polyjuice grossière.

Ensuite, Vanity Fair a fait venir un astronaute et ingénieur à la retraite Chris Hadfield vérifie les films spatiaux comme Gravity, Passengers, Armageddon, The Martian, Interstellar, First Man, Hidden Figures, Ad Astra, 2001: A Space Odyssey, Sunshine et même WALL-E . Vous ne serez probablement pas surpris par certains étirements des faits scientifiques réels dans certains de ces grands films.

Enfin, si vous avez besoin d’une pause avec les enfants, asseyez-les pour écouter la star de la communauté Yvette Nicole Brown lire Elena et le secret d’Avalor de Disney, une adaptation du film de télévision croisé entre Sofia la Première et Elena d’Avalor. Restez à l’écoute pour plus de vidéos d’histoires de visages encore plus célèbres dans les jours et les semaines à venir pendant l’auto-quarantaine des coronavirus.

Articles sympas du Web: