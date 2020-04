Comment, quand et où regarder «The Last Dance», la série Michael Jordan?

Le moment de voir enfin «La dernière danse » approches. La série documentaire Michael Jordan C’est une bonne raison de rester à la maison et de remplir la quarantaine avec des attentes uniques.

Plusieurs athlètes ont excellé dans leurs différentes branches, mais peu ont transcendé en marquant une ère complète dans le sport dans le monde comme l’a fait Michael Jordan avec les Chicago Bulls en NBA, dans les années 90.

La Jordanie est considérée le meilleur basketteur de tous les temps, au-delà des statistiques qui favorisent d’autres figures telles que LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone et Kobe Bryant. Jordan a atteint la foule et est la figure avec laquelle la génération actuelle de joueurs de la NBA a grandi.Il a également influencé d’autres légendes d’autres sports, comme la reine du racquetball, Paola Longoria, pour ne donner qu’un exemple.

“The Last Dance”, qui se concentre en particulier sur la saison 1997-98, le dernier dans lequel la Jordanie a été entourée par la génération qui a marqué une époque comme Scottie Pipen et le flamboyant Dennis Rodman, Il promet de révéler quelques histoires importantes de la Jordanie hors du terrain qui se sont répercutées sur le terrain.

Quelle est l’importance de ces histoires?

Jordan lui-même a écrit une lettre exprimant sa crainte pour le documentaire, car Il pense que cela peut amener ses fans à changer un peu leur image de lui et ses exploits.

“Quand les gens regarderont ces vidéos, ils penseront que je suis une personne horrible”, Il a partagé selon le réalisateur du documentaire, Jason Herir. (Ici vous pouvez consulter le texte complet et plus).

Où et quand regarder The Last Dance?

Nous devons préciser qu’au Mexique, le documentaire sera présenté le lundi 20 avril sur Netflix. Mais si vous lisez ceci États-Unis ou Porto Rico, alors vous avez de la chance, car vous pouvez gagner les deux premiers chapitres ce même dimanche 19 de 21h00 heures via ESPN.

Dans les deux cas, deux chapitres seront publiés par semaine, nous vous conseillons donc d’avoir la collation (beaucoup de collation) prête, car vous ne voudrez plus bouger.

Pour l’instant et alors que le moment de la première attendue arrive, nous vous laissons ici notre exclusivité de la lettre émotionnelle que Jordan a écrite à sa mère, afin que vous puissiez réchauffer les moteurs.