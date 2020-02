Comment, quand, où et tout ce que vous devez savoir sur l’Oscar 2020

Enfin après des semaines d’incertitude, des listes de nominés et la chance de regarder plusieurs films, nous sommes à quelques jours de pouvoir assister à la 92e cérémonie des Oscars 2020, qui récompensera – comme chaque année – les plus éminents du monde cinématographique à travers ses 24 catégories connues et acharnées.

Comme vous le savez, cette année, il y a des films et des réalisateurs qui se démarquent aux Oscars, pour avoir mené les listes de nominés. L’un d’eux est Jokerde Todd Phillips, qui a plus de nominations pour obtenir 11 des 24: ils suivent L’Irlandaisde Martin Scorsese; Il était une fois à Hollywoodde Quentin Tarantino; et 1917, du réalisateur anglais Sam Mendes, qui ont chacun 10 nominations et qui s’affrontent dans plusieurs catégories telles que “Meilleur film” et “Meilleur réalisateur”.

En plus de cela, cette édition des Oscars apporte également quelques surprises comme le célèbre Parasitedu réalisateur Bong Joon-ho, bande avec laquelle beaucoup considèrent que le cinéaste sud-coréen pourrait être le lauréat du “Meilleur réalisateur” dimanche prochain Et évidemment, nous ne pouvons pas laisser de Mexicain Rodrigo Prieto, qui Participez dans la catégorie “Meilleure photographie” grâce à votre travail L’Irlandais

En ce qui concerne la nomination de Rodrigo Prieto, pour la meilleure photographie dans le # Oscars2020, je laisse cette interview que nous avons faite sur sobre The Irishman ’pic.twitter.com/xkQDinZRO4

– Sopitas (@sopitas) 13 janvier 2020

Quoi qu’il en soit, si vous attendez d’assister à la plus grande soirée cinéma,Nous vous laissons comment, où et tout ce que vous devez savoir sur les prix Oscar 2020.

Date

Dimanche 9 février 2020.

Lieu

Théâtre Dolby, Los Angeles en Californie

Horaire

La cérémonie des Oscars commencera à 19 hCependant, s’ils sont amoureux de voir l’arrivée des artistes nominés (et même de critiquer leurs tenues), Vous pouvez jeter le tapis rouge à partir de 5h30 de l’après-midi.

Concernant la durée, nous savons que la cérémonie a tendance à durer environ trois heures, il se terminera donc vers 22 heures (au cas où vous devriez déconnecter le téléphone ou laisser vos boucles d’oreilles lundi).

Qui présentera?

Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie des Oscars ne comportera pas de présentateur principal qui guidera la cérémonie, vous aurez donc plusieurs célébrités présentant l’une des 24 catégories.

Certains des noms confirmés sont Mahershala Ali, Regina King, Rami Malek, Olivia Colman, Timothée Chalamet, Lin-Manuel Miranda, James Corden, Penelope Cruz, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Diane Keaton, Shia LaBeoufGeorge MacKay Steve Martin Keanu Reeves, Maya Rudolph, Sigourney Weaver, Will ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Mark Ruffalo, entre autres.

Et où puis-je les voir?

Comme chaque année Sopitas.com vous apportera la couverture des Oscars, où minute par minute nous vous tiendrons au courant des gagnants, des temps forts – à la fois le tapis rouge et la cérémonie – et tout ce qui se passe à la fois lors de la cérémonie et avant celle-ci.

Une telle couverture Vous pouvez le suivre à travers les réseaux sociaux de Sopitas FM sur Facebook (@SopitasFM), Twitter (@sopitasfm) et Instagram (@sopitasfm), où Nous publierons les temps forts de la soirée cinéma la plus importante, des gagnants aux mèmes que nous connaissons, ils ne manqueront pas.

Parler de la cérémonie et le tapis rouge, ceux-ci seront transmis par les canaux de TNT et E! Divertissement. Les horaires, comme nous l’avons dit, sont de 17h30 et 19h à 22h.

Il est également important de noter que la cérémonie de remise des Oscars peut être vue à la télévision sur TV Azteca, qui apportera les détails de l’événement à partir de 17h30.

L’Académie, pour sa part, il aura un streaming en direct via leur compte Twitter officiel, auquel ils peuvent accéder ici.

Finalement, N’oubliez pas de garder un œil sur les films et artistes nominés dans chacune des 24 catégories des Oscars 2020, la cérémonie la plus attendue dans le monde du cinéma et qui approche à grands pas. Allez préparer le pop-corn qui va devenir bon!