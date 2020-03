Comment regarder AEW au Royaume-Uni – Dynamite, AEW Plus et Freeview – HITC

Les fans britanniques d’AEW peuvent regarder l’émission hebdomadaire Dynamite sur de nombreuses plateformes et voir Chris Jericho, Jon Moxley et Kenny Omega en action.

Quand AEW a annoncé qu’il allait commencer à diffuser une émission hebdomadaire à partir d’octobre de l’année dernière, les fans de catch britanniques étaient à juste titre excités.

La première véritable alternative à la domination nord-américaine de la WWE depuis la WCW ou les meilleures années de la TNA était enfin là et avec quelques stars.

Les goûts des anciennes superstars de la WWE Chris Jericho, Jon Moxley et Dustin Rhodes se sont joints à The Elite, composé de Cody, The Young Bucks, Kenny Omega et Hangman Adam Page.

Bientôt, d’autres grands noms ont commencé à se joindre à l’émission avec Jim Ross et Tony Schiavone sur le commentaire et Matt Hardy, Brodie Lee et Lance Archer tous récemment.

Mais il est immédiatement devenu évident que regarder AEW au Royaume-Uni n’allait pas être simple.

Une difficulté dans les périodes de publicité signifiait que la diffusion en direct sur la télévision britannique allait toujours être difficile.

Nick Jackson et Matt Jackson des Young Bucks avec l’AEW Wrestling lors du C2E2 à McCormick Place le 28 février 2020 à Chicago, Illinois.

Comment regarder AEW au Royaume-Uni?

Cependant, vous pouvez regarder AEW en direct au Royaume-Uni.

AEW Dynamite, qui est diffusé aux États-Unis le mercredi soir, est disponible sur FITE.TV pour un abonnement de 4,99 $ par mois ou 2,99 $ par épisode.

Le package AEW Plus est peut-être la meilleure option pour tous les fans d’AEW. Pour seulement 4,99 $ par mois (environ 4 £ par mois). Il vous donne accès en direct aux épisodes hebdomadaires de Dynamite à 00h00, minuit, le jeudi ainsi qu’à certains spectacles passés et AEW Dark. La meilleure chose à propos de la couverture est que FITE TV exécute AEW Dynamite complètement sans publicité, donc aucune interruption commerciale pour entraver le déroulement de l’émission pour votre plaisir.

Où puis-je regarder AEW au Royaume-Uni?

À l’heure actuelle, il existe un essai gratuit de 7 jours pour AEW Plus et l’abonnement peut être annulé à tout moment.

Les événements à la carte ne sont pas inclus dans le forfait AEW plus.

FITE TV est accessible via leur site Web à fite.tv ou vous pouvez télécharger l’application FITE TV pour iOS ou Android.

Si l’inscription à FITE TV n’est pas actuellement une option, AEW est disponible pour regarder sur Freeview au Royaume-Uni, malheureusement, pas en direct.

AEW disponible sur Freeview au Royaume-Uni

AEW Dynamite est répété sur ITV4 tous les vendredis soirs, généralement entre 22 heures et minuit, mais l’horaire change souvent. Si vous ne voulez pas attendre vendredi soir, Dynamite est également disponible sur ITV Hub le jeudi soir.

ITV 4 est disponible sur Freeview Channel 24 (+1 disponible sur Channel 59), Freesat Channel 117 (+1 disponible sur Channel 154), Sky Channel 120 (HD) (+1 disponible sur Channel 220, SD disponible sur Channel 818), et Virgin Media Channel 118 (HD disponible sur Channel 178, +1 disponible sur Channel 175).

