Comment regarder le Super Bowl LIV 2020 au Royaume-Uni – Chaîne de télévision et options de diffusion en direct – HITC

Le Super Bowl 2020 est presque arrivé, mais comment les fans du Royaume-Uni peuvent-ils se connecter?

Pour des millions de fans à travers le monde et en particulier aux États-Unis, le Super Bowl est le point culminant du calendrier sportif.

C’est l’aboutissement d’une lutte d’une saison dans la NFL et seulement deux équipes s’affrontent dans un match gagnant-gagnant pour remporter le très convoité trophée Lombardi.

Bien qu’il soit un sport et un événement centrés sur les États-Unis, le Super Bowl est présenté à l’échelle mondiale, de manière similaire à la finale de la FA Cup ou de la Ligue des champions et peut être un tremplin pour suivre le sport à plein temps.

Mais comment les téléspectateurs du Royaume-Uni peuvent-ils se connecter à l’action du Super Bowl?

Super Bowl LIV

Le Super Bowl de cette année est le 54e de l’histoire de la compétition et est par conséquent surnommé Super Bowl LIV (54).

Le match, qui doit avoir lieu le dimanche 2 février 2020 au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride, devrait accueillir les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco, vainqueurs des championnats AFC et NFC respectivement.

On peut soutenir que les 49ers entrent dans le Super Bowl 2020 en tant que favoris avec cinq victoires précédentes au Super Bowl à leur nom, la plus récente cependant, est arrivée en 1994.

Les Kansas City Chiefs, cependant, n’ont remporté qu’un seul titre du Super Bowl dans le passé et cela remonte au Super Bowl IV qui a eu lieu en 1970.

Le spectacle de la mi-temps 2020

Alors que le Super Bowl est évidemment une grande occasion sportive, l’un des aspects les plus importants et les plus populaires de l’événement est le spectacle à la mi-temps extrêmement populaire.

Des superstars telles que Beyoncé, Lady Gaga et Justin Timberlake ont toutes figuré dans le spectacle de mi-temps du Super Bowl ces dernières années, mais en 2020, cet honneur devrait revenir à Jennifer Lopez et Shakira.

Comment regarder au Royaume-Uni

Pour les fans britanniques, nouveaux ou anciens, vous serez ravis de savoir que la BBC couvrira le Super Bowl en 2020, comme ils l’ont fait ces dernières années.

Cela signifie que les téléspectateurs peuvent se connecter à l’action sur BBC One et en ligne via BBC iPlayer.

Cependant, vous pourriez être en fin de soirée, car la couverture du Super Bowl LIV ne devrait pas commencer avant 23h25 ici au Royaume-Uni et le programme complet du jeu devrait se dérouler jusqu’à 4h00.

Dans d’autres nouvelles, quelle est la chanson dans la publicité télévisée de Casualty? Les fans craignent pour Duffy dans une nouvelle bande-annonce