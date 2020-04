Comment regarder les cours de géographie de David Attenborough – HITC

L’école se dirige vers nos maisons, alors voici comment regarder les leçons de géographie de David Attenborough.

À mesure que le verrouillage se poursuit, il devient de plus en plus difficile de rester occupé et de se divertir.

Nous sommes tous dans le même bateau et le but est d’aider à sauver des vies et à réduire la pression colossale sur le NHS, donc rester à la maison autant que possible est crucial.

Cependant, nous comprenons qu’il est difficile de s’occuper.

Heureusement, nous avons les goûts de la télévision, des films, des livres et ainsi de suite pour nous garder immergés. Malgré cela, il est tout à fait raisonnable de s’absenter du travail et, à son tour, les enfants manquent probablement l’école aussi.

Pendant ce temps, il est important de garder le cerveau actif et la BBC a décidé d’apporter des cours chez nous, dispensés par des professeurs très spéciaux…

Pour commencer, le seul et unique David Attenborough est notre nouveau professeur de géographie!

Comment regarder les cours de géographie de David Attenborough

Les leçons de géographie de David Attenborough seront accessibles via BBC iPlayer et le bouton rouge de la BBC.

Selon Bustle, le public pourra accéder aux leçons grâce aux deux.

Pour accéder à toutes les leçons d’une variété de sujets, rendez-vous sur BBC Bitesize et suivez les instructions. De même, vous pouvez accéder à la page des leçons BBC Bitesize sur BBC iPlayer ici.

Comme l’a souligné le Metro, les leçons seront disponibles à partir de lundi et il y en aura six au total, à 20 minutes chacune. Ils s’adressent également à différents groupes d’âge.

C’est une idée merveilleuse, et à la suite de la décision, Alice Webb – directrice de la BBC Children’s & Education – a déclaré: «Nous sommes fiers que la BBC puisse rassembler autant de personnes pour offrir un ensemble de soutien aussi vaste à aider les enfants et les parents à travers le Royaume-Uni à un moment aussi difficile. Nous avons dit que la BBC serait là pour les gens à travers cette crise, et nous le voulions. Il est essentiel que chaque enfant puisse continuer à apprendre – et les leçons que nous donnons permettront de s’amuser en même temps. »

Alors, qui d’autre participe?

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Cours de BBC de visages célèbres

Un certain nombre de célébrités deviennent professeur pour cette merveilleuse cause.

Sous les projecteurs de la BBC, le célèbre physicien professeur Brian Cox abordera des sujets scientifiques tels que le système solaire, la force et la gravité.

L’attaquant de Manchester City, Sergio Aguero, enseignera l’espagnol, le député Ed Balls est en devoir de mathématiques, la star d’EastEnders Danny Dyer revient sur l’histoire de Henry VIII et l’icône de Doctor Who Jodie Whittaker se rend également pour rendre l’apprentissage amusant.

En ce qui concerne la musique, nous avons les goûts de Liam Payne et Mabel offrant leur sagesse. Alors qu’est-ce que tu attends? Il est temps d’apprendre!

